Phim có Phương Anh Đào thu 37 tỷ đồng, chờ đối đầu Tuấn Trần

TPO - “Ngày con còn mẹ” dẫn đầu phòng vé Việt với khoảng 37 tỷ đồng sau 5 ngày ra rạp, trong lúc nhiều tác phẩm giảm sức hút. Tuấn Trần chuẩn bị nhập cuộc đua phòng vé, đối đầu Phương Anh Đào trên đường đua phim tháng 11.

Cuối tuần 13-15/11, phòng vé ghi nhận sự thay đổi vị trí dẫn đầu, với Ngày con còn mẹ vượt Godzilla Minus Zero. Ra mắt từ ngày 11/11, bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có lợi thế về lượng suất chiếu. Các tác phẩm phát hành trước đó bắt đầu giảm nhiệt.

Theo số liệu Box Office Vietnam được ghi nhận đến hết cuối tuần, Ngày con còn mẹ đạt tổng doanh thu khoảng 37 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu. Phim chiếm khoảng 3.800 suất/ngày, tạo khoảng cách với nhiều đối thủ. Riêng ngày 15/11, tác phẩm thu hơn 9 tỷ đồng/ khoảng 100.000 vé.

Ngày con còn mẹ có Phương Anh Đào, Hồng Đào đang dẫn đầu phòng vé.

Phim có sự tham gia của Phương Anh Đào, Hồng Đào, Ma Ran Đô nói về mâu thuẫn trong gia đình. Mây (Phương Anh Đào thể hiện) luôn cảm giác bị mẹ đối xử thiếu công bằng, anh trai nhận nhiều sự quan tâm hơn. Những bất đồng không được giải quyết khiến khoảng cách giữa Mây và bà Tím (do Hồng Đào đóng) ngày càng lớn.

Sau khi nhường vị trí dẫn đầu, Godzilla Minus Zero đứng thứ hai trên bảng xếp hạng phòng vé cuối tuần. Tác phẩm của đạo diễn Takashi Yamazaki thu khoảng 31 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp.

Cùng thời gian phát hành, Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại thu khoảng 14 tỷ đồng, xếp thứ ba. Cả hai đang có dưới 1.000 suất chiếu/ngày.

Ở nhóm phim Việt, Chị chị em em 3 đạt khoảng 114 tỷ đồng, nhưng không còn duy trì sức hút như giai đoạn đầu. Phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng đang có khoảng 700-800 suất/ngày.

Ma Ran Đô và Tuấn Trần

Bò sữa bay đứng thứ sáu, thu khoảng 17,6 tỷ đồng sau 10 ngày, với khoảng 600 suất/ngày. Sự góp mặt của Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Ngọc Xuân và Lãnh Thanh chưa giúp tác phẩm tạo bứt phá về doanh thu.

Sau tuần mở màn thuận lợi, Ngày con còn mẹ bước vào giai đoạn cạnh tranh mới khi Trại giam hạnh phúc ra mắt. Phương Anh Đào và Tuấn Trần bước vào cuộc đua doanh thu, đối đầu sau nhiều lần đóng cặp.

Trại giam hạnh phúc lấy bối cảnh trong nhà tù. Phim do Trung Lùn đạo diễn, quy tụ Tuấn Trần, Ma Ran Đô và Lương Thế Thành. Câu chuyện xoay quanh giáo viên phạm tội vì muốn cứu em gái. Khi phải chấp hành án, nhân vật đối diện cuộc sống khắc nghiệt sau song sắt, cố gắng chịu đựng để chờ ngày trở về.

Cuộc cạnh tranh còn có Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân, tác phẩm hành động, khoa học viễn tưởng dự kiến ra mắt cùng thời điểm. Đây là thương hiệu được nhiều khán giả phim quốc tế yêu thích.