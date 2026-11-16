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Giải trí

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MC Tùng Chi rời VTV

Đỗ Quyên

TPO - MC, biên tập viên Tùng Chi đã xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam sau 29 năm gắn bó. Tên tuổi chị gắn với chương trình Đường lên đỉnh Olympia ở cả vai trò người dẫn và đạo diễn.

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, MC Tùng Chi đã xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Trước khi nghỉ, chị giữ chức Phó Trưởng Ban Văn hóa - Giải trí.

Tùng Chi sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1997. Cùng năm, chị ứng tuyển vị trí phóng viên tại VTV. Ban đầu muốn tìm hiểu cách các chương trình được thực hiện, chị dần gắn bó với truyền hình, đảm nhận nhiều công việc từ biên tập, dẫn chương trình đến tổ chức sản xuất và đạo diễn.

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Hình ảnh quen thuộc của MC Tùng Chi trên sóng truyền hình.

Một trong những chương trình giúp Tùng Chi được khán giả biết đến là Từ ánh mắt đến trái tim, dẫn cùng BTV Hoa Thanh Tùng. Lối trò chuyện nhẹ nhàng, tình cảm phù hợp với không khí chương trình hẹn hò.

Dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của Tùng Chi là Đường lên đỉnh Olympia. Chị dẫn chương trình trong hai giai đoạn 2000-2004 và 2009-2016. Mái tóc ngắn, trang phục áo dài cùng cách dẫn điềm tĩnh trở thành hình ảnh quen thuộc với khán giả theo dõi sân chơi kiến thức này.

Tùng Chi từng kể những ngày đầu dẫn Olympia, chị căng thẳng, có lúc mất ngủ. Áp lực đến từ việc phải đưa ra những quyết định liên quan đến điểm số, kết quả của học sinh. “Tôi thấy mình không những phải dẫn, mà còn như một giáo viên cho điểm, sợ nhất không công bằng với các bạn học sinh”, chị chia sẻ.

Khi nói về phong cách dẫn, Tùng Chi không nhận mình là người hoạt náo. Chị lựa chọn cách thể hiện phù hợp với tính cách thay vì cố gắng giống những đồng nghiệp đi trước.

“Tôi vốn không sôi nổi, hoạt bát như chị Tạ Bích Loan hay dí dỏm như Lưu Minh Vũ. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng thể hiện những gì là của riêng mình”, nữ MC nói.

MC Diệp Chi từng nhắc đến đàn chị với hình ảnh “người phụ nữ thép”. Theo Diệp Chi, sự từng trải, kiến thức và phong thái của Tùng Chi tạo cảm giác chắc chắn, đáng tin cậy cho thí sinh lẫn người xem.

Sau chung kết Olympia năm 2016, Tùng Chi dừng vai trò dẫn chương trình để tập trung vào vai trò đạo diễn, tổ chức và sản xuất. Những giai đoạn vắng mặt trên sóng, chị vẫn tham gia công việc phía sau máy quay, cùng ê-kíp chuẩn bị nội dung và điều phối chương trình.

Trong công việc quản lý, Tùng Chi được đồng nghiệp nhận xét kỹ tính, thẳng thắn. Trả lời phỏng vấn năm 2017, MC Sơn Lâm cho biết chị và nhà báo Lại Văn Sâm thường xuyên theo dõi Cà phê sáng với VTV3, đưa ra nhận xét về phần thể hiện của ê-kíp.

“Đôi khi những lời nhận xét có thể gây đau đớn phát khóc cho người nghe”, Sơn Lâm kể. Tuy vậy, anh cho rằng những góp ý giúp người dẫn biết mình phù hợp với chương trình ở mức độ nào.

Ngoài công việc, Tùng Chi ít tham gia sự kiện và hiếm khi nhận lời phỏng vấn. Chị cũng hạn chế chia sẻ chuyện gia đình, đời sống cá nhân.

#MC Tùng Chi #Tùng Chi xin nghỉ việc #Tùng Chi rời VTV #Đường lên đỉnh Olympia #Từ ánh mắt đến trái tim #biên tập viên Tùng Chi #Ban Văn hóa - Giải trí VTV

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