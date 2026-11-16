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Thủ tướng đề nghị ASEAN - Trung Quốc thúc đẩy xây dựng đường sắt xuyên biên giới

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 trọng tâm chiến lược nhằm nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác ASEAN - Trung Quốc, bao gồm kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy xây dựng các tuyến đường sắt xuyên biên giới…

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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 16/11 tại Manila, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 29.

Hai bên nhất trí nỗ lực triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2026-2030, dành ưu tiên cao cho tăng cường liên kết kinh tế - thương mại, đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA 3.0) khi văn kiện có hiệu lực vào tháng 12 tới.

Hai bên cũng sẽ mở rộng trao đổi và hợp tác về khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực, kết nối hạ tầng, nông nghiệp, giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển, đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì hòa bình, ổn định và nhất trí tăng cường phối hợp tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và tại các diễn đàn đa phương, đề cao đối thoại, hợp tác, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Về Biển Đông, các nhà lãnh đạo chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Các nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, giải quyết hòa bình các tranh chấp, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và nỗ lực sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh, ASEAN và Trung Quốc chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chung, đồng thời khẳng định Trung Quốc tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Nhằm phát huy hơn nữa những thành quả hợp tác, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề nghị hai bên cần không ngừng củng cố truyền thống hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau, đề cao chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và hợp tác cùng có lợi, đồng thời nắm bắt xu hướng phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và các tiến bộ công nghệ.

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề xuất hai bên cùng tiếp tục nỗ lực duy trì hoà bình và ổn định, kiên trì đối thoại để giải quyết các khác biệt, thúc đẩy phát triển và thịnh vượng chung thông qua liên kết kinh tế, tăng cường kết nối và đẩy mạnh hợp tác về khoa học-công nghệ, AI...

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Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Ba đề xuất

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã trở thành một trong những quan hệ đối tác toàn diện, thực chất và quan trọng nhất của ASEAN.

Thủ tướng đề xuất 3 trọng tâm chiến lược nhằm nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai bên.

Thứ nhất, cần không ngừng củng cố tin cậy chiến lược, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tích cực mở rộng giao lưu và hợp tác, tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức phi truyền thống đang nổi lên, nâng tầm hợp tác và phối hợp tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương.

Về Biển Đông, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên duy trì đà tiến triển, sớm đạt được COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ DOC.

Thứ hai, nâng cao chất lượng hợp tác, tăng cường kết nối chiến lược. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên ưu tiên triển khai Nghị định thư nâng cấp ACFTA 3.0, thúc đẩy xây dựng các tuyến đường sắt xuyên biên giới, cửa khẩu thông minh và các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, kết nối Lưới điện ASEAN (APG), nâng cấp các hành lang kinh tế trọng điểm và thúc đẩy phát triển tiểu vùng Mekong.

Thứ ba, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành trụ cột hợp tác mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu chung và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Nhân dịp này, Thủ tướng hoan nghênh ASEAN và Trung Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc và các tuyên bố về tăng cường hợp tác năng lượng và lâm nghiệp giữa hai bên.

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#Asean #Trung Quốc #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Kết nối đường sắt

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