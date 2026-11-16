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Sạt lở núi, đá lăn vào nhà dân, Lạng Sơn công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Anh Trọng

TPO - Tại xã Chi Lăng (Lạng Sơn) vừa xảy ra sạt lở núi, đá từ sườn núi đã lăn xuống đường vào nhà dân với khối lượng lớn. Sự việc gây sập tường, hư hỏng tài sản nhiều hộ dân. Sáng 16/11 lãnh đạo xã Chi Lăng cho biết, sự việc đang được địa phương khắc phục.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, nhiều tảng đá lớn từ trên cao sạt lở xuống đường, sau đó tiếp tục lăn vào nhà dân. Những tảng đá lớn khiến hàng rào, tường nhà một số hộ dân bị đổ sập, thậm chí ô tô để trong sân cũng bị đá đè bẹp.

Tại hiện trường vụ việc, những tảng đá vôi lớn, nhỏ vẫn nằm ngổn ngang trên sườn núi. Cùng với đó là những vết trượt trên vách đá dựng đứng còn hiện rõ, phía dưới là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân. Chỉ cần một khối đá tiếp tục rơi xuống, nhà cửa và tính mạng người dân có thể bị đe dọa.

Ông Nông Văn Cừ (55 tuổi), người dân ở thôn Hợp Tiến cho biết, sống gần 30 năm tại đây, ông chưa từng chứng kiến vụ sạt lở nào nghiêm trọng như vậy. Mỗi khi mưa lớn, gia đình ông và các hộ lân cận lại phải tính chuyện sơ tán đến nơi an toàn.

Sáng 16/11, thông tin về sự việc với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Chi Lăng cho biết, tổng cộng có 14 hộ dân bị thiệt hại trong vụ sạt lở đá tại thôn Hợp Tiến vừa qua, trong đó có 4 hộ bị sập tường nhà, hỏng tài sản ô tô.

Theo ông Dũng, hiện nay khu vực vẫn chưa hết nguy cơ sạt lở đá nên cùng với việc khắc phục hậu quả ở hiện trường (thu dọn, di dời các tảng đá lăn vào nhà dân), xã đã khuyến cáo người dân nên di dời khỏi khu vực sạt lở một thời gian để tránh nguy hiểm.

Trước sự việc trên, tỉnh Lạng Sơn vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với điểm sạt lở tại Km156+100 đến Km156+200 Quốc lộ 279. UBND tỉnh xác định các khối đá trên vách núi mất liên kết sau ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu bão số 4 trong hai ngày 23-24/8, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt xuống khu vực có đường giao thông và nhà dân.

UBND tỉnh giao UBND xã Chi Lăng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, bố trí nơi ở tạm và bảo đảm điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho các hộ phải di dời; cắm biển cảnh báo, chủ động phương án sơ tán khi có mưa lớn, mưa kéo dài. Địa phương cũng được giao khảo sát, xác định phạm vi và giải pháp xử lý tại ba vị trí mái dốc phía trên đường, gồm phá bỏ các khối đá có nguy cơ rơi, thu dọn đất đá và chỉnh sửa, gia cố ổn định mái dốc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp bố trí trước một phần kinh phí từ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để triển khai xử lý. Đối với nguy cơ ngập lụt khi nước sông Thương lên cao, xã Chi Lăng lên phương án khơi thông dòng chảy sông Thương trên đoạn khoảng 100 m sau khi người dân thu hoạch lúa.

Một số hình ảnh hiện trường sạt lở đá tại xã Chi Lăng:

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Nhiều tảng đá lớn sạt lở từ trên núi xuống và lăn vào nhà dân tại thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua.
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Đá lăn đâm sập tường vào tận trong nhà một hộ dân, với hộ dân khác đá lăn làm sập cổng, đè bẹp cả ô tô.
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Đến cuối tuần qua, một số hộ dân ở thôn Hợp Tiến xã Chi Lăng vẫn chưa sửa chữa được nhà bị đá lăn làm sập một phần.
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Các vệt đá lăn dài từ trên sườn núi xuống, hiện nhiều tảng đá vẫn nằm cạnh nhiều nhà dân.
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Nhiều tảng đá lăn xuống đường (QL 279) và cơ quan chức năng mới san gạt sang một bên để khôi phục lại giao thông.
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Ngày 16/11, lãnh đạo xã Chi Lăng cho biết, sạt lở đá xuống đường và vào các nhà dân tại thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng vẫn còn nguy cơ khi mưa, ẩm vẫn xảy ra.

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#Sạt lở tại Lạng Sơn #sạt lở đá #Chi Lăng #Lạng Sơn #thôn Hợp Tiến #Quốc lộ 279 #thiên tai khẩn cấp #Nguyễn Hữu Dũng

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