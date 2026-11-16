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Nghệ An:

Cháy lớn kho phế liệu, khói đen cuồn cuộn

Thu Hiền

TPO - Hai vụ hỏa hoạn xảy ra liên tiếp trong trưa 16/11 tại Nghệ An, gồm cháy kho phế liệu và nhà 3 tầng, tạo cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.

Video: Cháy kho phế liệu ở xã Đức Châu, Nghệ An.

Ngày 16/11, lãnh đạo UBND xã Đức Châu, Nghệ An, cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng khoanh vùng hiện trường, bảo đảm an toàn cho người dân và các khu vực lân cận.

Khoảng 10h40 ngày 16/11, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa phế liệu thuộc Cụm công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ, xã Đức Châu.

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Cháy kho phế liệu ở xã Đức Châu, cột khói cuồn cuộn.

Đám cháy tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng khoanh vùng hiện trường, bảo đảm an toàn cho người dân và các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 12h20 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về tài sản. Lãnh đạo xã Đức Châu đã đến thăm hỏi, động viên hộ dân bị ảnh hưởng.

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Cháy tầng 3 nhà dân ở phường Vinh Hưng vào trưa 16/11.

Cũng trong trưa 16/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 3 tầng nằm trong ngõ trên đường Lệ Ninh, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, hơn 11h cùng ngày, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ tầng 3 của căn nhà. Cột khói đen lớn nhanh chóng bốc cao, khiến nhiều người chú ý.

Tiếp nhận tin báo, Công an địa phương phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và các đơn vị liên quan khẩn trương đến hiện trường, triển khai phương án dập lửa.

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Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy.

Đến trưa cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song một số tài sản của gia đình bị lửa thiêu rụi.

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#cháy Nghệ An #cháy kho phế liệu #cháy nhà 3 tầng #Đức Châu #Vinh Hưng #phòng cháy chữa cháy

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