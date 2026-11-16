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Cà Mau xây kè 29 tỷ đồng tại miếu Bà Thủy Long

Tân Lộc

TPO - UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương xây kè và gia cố lòng sông tại khu vực miếu Bà Thủy Long với tổng mức đầu tư dự kiến 29 tỷ đồng. Đây là nơi từng bị sạt lở nghiêm trọng giữa năm 2025.

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý sạt lở khu vực miếu Bà Thủy Long, xã Thanh Tùng - nơi có lễ hội Vía Bà Thủy Long được công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Theo đó, Dự án sẽ xây mới tuyến kè dài hơn 200m và gia cố một đoạn lòng sông dài khoảng 100m để chống xói lở, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 29 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

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Vụ sạt lở xảy ra lúc 3h ngày 16/6/2025, đoạn sạt lở dài 55 m, sâu vào bờ 15 m, làm hư hỏng 36 m phần bờ kè mới xây dựng.

UBND tỉnh Cà Mau giao Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau được giao làm chủ đầu tư, lập dự án.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, giữa tháng 2025, sạt lở làm sụp một đoạn bờ kè dài 55m, rộng 15m và một phần sân miếu Bà Thủy Long. Ngoài ra, miếu Ông Hổ trong khuôn viên cũng bị cuốn xuống sông. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 750 triệu đồng.

Khi xảy ra sự cố, miếu Bà Thủy Long mới đưa vào sử dụng hơn 3 tháng sau đợt trùng tu. Đây là nơi sinh hoạt tâm linh của người dân trong vùng, từng xuống cấp nghiêm trọng trước khi được trùng tu với kinh phí trên 2,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và ngân sách.

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#miếu Bà Thủy Long #sạt lở Cà Mau #xây kè Cà Mau #kè chống sạt lở #Lê Văn Sử #xã Thanh Tùng

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