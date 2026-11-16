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Máy cày lên đường va chạm với xe máy, một người tử vong

Chúc Trí

TPO - Máy cày chạy lên đường đã va chạm phải xe máy do nam thanh niên 28 tuổi điều khiển theo hướng ngược lại, cú tông mạnh khiến thanh niên đi xe máy tử vong.

Ngày 16/11, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và máy cày vừa xảy ra trên địa bàn xã Tân Đông, khiến một người tử vong.

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Máy cày xảy ra va chạm với xe máy.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h ngày 15/11, trên tuyến đường huyện 1, đoạn qua địa phận xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp.

Thời điểm trên, máy cày do ông Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi, ngụ xã Tân Đông) điều khiển lưu thông lên đường huyện. Khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 63B7-630.93 do anh Hồ Văn Hoài Phương (28 tuổi, ngụ xã Tân Đông) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, anh Phương bị thương nặng và được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tân Đông đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp xác minh nguyên nhân tai nạn.

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#Đồng Tháp #tai nạn #giao thông #máy cày #tử vong

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