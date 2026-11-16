Sóng khoét sâu hơn 20 m, bờ biển Thuận An tan hoang sau mưa lũ

TPO - Sau mưa lũ, bờ biển phường Thuận An (TP. Huế) sạt lở nghiêm trọng, sóng lớn khoét sâu hơn 20 m vào đất liền, hàng loạt cây phi lao, dứa dại bị bật gốc, cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại khu vực xung yếu này.
TPO - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Chính phủ đề xuất xem xét chuyển đón, trả khách, hàng hóa tại ga Hà Nội và Giáp Bát về ga Phú Xuyên để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1.
TPO - Những tháng cuối năm 2026, Cao Bằng cần khoảng 1,7 triệu m³ vật liệu xây dựng để phục vụ các công trình, dự án hạ tầng. Hiện một số dự án trên địa bàn vẫn đối mặt nguy cơ thiếu cục bộ đá chất lượng phục vụ thi công.
TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Hội nghị Trung ương 5 sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, lúc đó sẽ sửa Luật Bảo hiểm xã hội một cách toàn diện, trong đó sẽ có cả bảo hiểm y tế hỗ trợ.
TPO - Chuyên gia cho biết, những cây nào đã đi vào thơ ca, gắn với ký ức đô thị thì vẫn nên giữ lại ở mức độ vừa phải để người dân cảm nhận được nét đặc trưng riêng, tránh việc phải đốn hạ hàng loạt gây phản ứng trong dư luận.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 trọng tâm chiến lược nhằm nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác ASEAN - Trung Quốc, bao gồm kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy xây dựng các tuyến đường sắt xuyên biên giới…
TPO - Máy cày chạy lên đường đã va chạm phải xe máy do nam thanh niên 28 tuổi điều khiển theo hướng ngược lại, cú tông mạnh khiến thanh niên đi xe máy tử vong.
TPO - UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương xây kè và gia cố lòng sông tại khu vực miếu Bà Thủy Long với tổng mức đầu tư dự kiến 29 tỷ đồng. Đây là nơi từng bị sạt lở nghiêm trọng giữa năm 2025.
TPO - Hai vụ hỏa hoạn xảy ra liên tiếp trong trưa 16/11 tại Nghệ An, gồm cháy kho phế liệu và nhà 3 tầng, tạo cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.
TPO - Tại xã Chi Lăng (Lạng Sơn) vừa xảy ra sạt lở núi, đá từ sườn núi đã lăn xuống đường vào nhà dân với khối lượng lớn. Sự việc gây sập tường, hư hỏng tài sản nhiều hộ dân. Sáng 16/11 lãnh đạo xã Chi Lăng cho biết, sự việc đang được địa phương khắc phục.
TPO - Ngày 16/11, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cho biết, vừa lập biên bản một tài xế xe đầu kéo vì hành vi lùi xe trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.
TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Cộng đồng Pháp ngữ cần phát huy thế mạnh đa dạng để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, đóng góp tích cực hơn vào giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hình thành trật tự quốc tế công bằng dựa trên luật pháp quốc tế.
TPO - Phương án cải tạo khuôn viên Trường THCS Lê Lợi và Trường Tiểu học Kim Đồng cũ thành Trung tâm Văn hóa Sáng tạo giành giải Nhất hạng mục Thiết kế sáng tạo trên cơ sở khai thác các công trình phải di dời hoặc chuyển đổi chức năng.
TPO - Tỉnh ủy Cao Bằng vừa rà soát quá trình sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã, phường và phát hiện vẫn thiếu 168 biên chế được giao. Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng yêu cầu báo cáo kết quả rà soát trước ngày 10/12.
TPO - Công an phường Dĩ An (TPHCM) mời làm việc người đàn ông chửi bới, ném điện thoại và bẻ gãy kính ô tô sau mâu thuẫn giao thông.
TPO - Dự báo khoảng ngày 18/11, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta khiến nền nhiệt giảm sâu, trời rét. Mưa lớn cũng có khả năng xảy ra ở miền Bắc, miền Trung.
TPO - Việc vận động dời xe khách về bến Yên Sở đang khiến nhiều doanh nghiệp vận tải lo ngại sự xáo trộn luồng tuyến sẽ gây ùn tắc cục bộ, tạo kẽ hở cho "xe dù bến cóc " bùng phát trở lại.