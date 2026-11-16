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Pháp luật

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Bạn gái và bố mẹ của Mr Pips bị tuyên phạt tổng cộng 21 năm tù

Hoàng An

TPO - Với cáo buộc rửa tiền, bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ của Mr Pips) bị phạt tổng mức án 12 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Mr Pips) bị phạt 9 năm tù.

Vợ cũ Mr Hunter lĩnh 10 năm tù

Ngày 16/11, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt bố mẹ của Mr Pips là bị cáo Phó Đức Thắng mức án 6 năm 6 tháng tù, Lê Thị Liễu 5 năm 6 tháng tù về tội "Rửa tiền".

Cùng tội, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Mr Pips) mức án 9 năm tù.

Riêng bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ Mr Hunter) lĩnh 10 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thêu là trường hợp không thành khẩn, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Tòa đánh giá, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm xuất phát ban đầu là nhân viên của Mr Pips. Sau này, Tâm lui về quản lý tài sản, mua nhiều vàng, USD theo chỉ đạo. Ngoài ra, Tâm còn phối hợp với bị cáo Nguyễn Thị Thủy (mợ của Mr Pips) mua bán bất động sản.

Hai bị cáo Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu cùng tẩu tán tài sản khi con bị bắt nên đồng phạm tội "Rửa tiền".

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Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm.

Diễn biến xét xử tại tòa xác định, Mr Pips dùng 378 tỷ đồng tiền "bẩn" để mua 32 bất động sản giá trị từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng tại các khu vực sầm uất bậc nhất, đa số tại Thảo Điền (TP HCM), Hoàn Kiếm, Tây Hồ (Hà Nội), trung tâm Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mr Pips cũng đưa bạn gái Nguyễn Thanh Tâm 141 tỷ đồng mua vàng tích trữ; dùng 42 tỷ đồng mua USD và SGD... Tổng tiền Mr Pips bị xác định đã "rửa" lên tới hơn 560 tỷ đồng. Số này chưa kể hàng chục xe Audi, Ferrari, Roll Royce, BMW, Porsche; 60 đồng hồ Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet, Jacob & Co Hublot, Rolex, Louis Vuitton và kim cương, đá quý của bạn Mr Pips và bạn gái mua.

Họ hàng của Mr Pips giao nộp tài sản được nhờ giữ hộ

Ngày 31/10/2024, ngay khi nhận được thông tin Mr Pips bị khởi tố và bắt giữ, bị cáo Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu đã tìm cách tẩu tán tài sản. Bị cáo Phó Đức Thắng rút toàn bộ 85 tỷ đồng tiền mặt từ 4 sổ tiết kiệm, gửi người thân và đồng nghiệp. Trong đó, ông giao cháu ruột 45 tỷ, đồng nghiệp 20 tỷ, giao em đồng hao 20 tỷ đồng và đưa cho cháu họ giữ hộ hơn 2,4 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thị Liễu đến các chi nhánh ngân hàng rút sạch 30 tỷ đồng từ 4 sổ tiết kiệm, sau đó mua 500.000 USD cùng 314 lượng vàng SJC. Toàn bộ được Liễu cất vào một valy và 2 ba lô có khóa mã số. Bà gửi valy chứa 500.000 USD, 240 miếng vàng SJC và 500 triệu đồng tiền mặt tại nhà cháu gái; gửi cháu ruột chiếc ba lô chứa 5,7 tỷ đồng tiền mặt, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD.

Đáng chú ý, bị cáo Liễu đưa mẹ đẻ 85 tuổi đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm 15 tỷ đồng đứng tên bà cụ.

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Mr Pips bị dẫn giải rời phòng xử.

Tuy nhiên, việc tẩu tán tài sản của gia đình Mr Pips không thể qua mắt cơ quan chức năng. Quá trình khám xét, công an phát hiện và thu giữ toàn bộ chiếc valy cùng 2 balo, phong tỏa tài khoản tiết kiệm bà Liễu gửi nhờ mẹ ruột.

Nhiều người anh em, họ hàng của gia đình này cũng tự nguyện mang tiền đến nộp cơ quan điều tra sau khi vụ việc bị phanh phui, do đều nhận thức là tiền bất chính, "giữ hộ".

32 bất động sản đứng tên người thân và các công ty bình phong của Mr Pips cũng bị kê biên cùng bộ sưu tập xe, đồng hồ, trang sức. Tất cả nằm trong số vật chứng, tài sản khổng lồ đang bị nhà chức trách quản lý.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, toàn vụ án bị cáo buộc rửa tiền 384 tỷ đồng. Trả lời xét hỏi, bị cáo đề nghị Tòa xem xét lại bởi dù giữ tài sản nhưng không chiếm hữu làm của riêng. Khi cơ quan điều tra làm việc đã phối hợp tích cực làm rõ khối tài sản của Mr Pips.

Tâm đánh giá mình đã mắc "sai lầm lớn" khi đưa cả anh trai là bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu công an) vào cuộc, khiến anh mất đi sự nghiệp, tương lai.

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#Nguyễn Thanh Tâm #Bố mẹ Mr Pips #Người tình Mr Pips #Mr Pips

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