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Xã hội

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Hội nghị Trung ương 5 sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Hội nghị Trung ương 5 sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, lúc đó sẽ sửa Luật Bảo hiểm xã hội một cách toàn diện, trong đó sẽ có cả bảo hiểm y tế hỗ trợ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, nhấn mạnh điều này khi phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, sáng 16/11.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, người cao tuổi là nguồn lực quý báu của quốc gia, có trí tuệ, kinh nghiệm, bề dày vốn sống và có khả năng tiếp tục đóng góp cho gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước trong chặng đường tới.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Chính trị đã giao cho Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì phối hợp xây dựng Đề án phát triển kinh tế bạc Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. (Ảnh: Thu Giang)

Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về người cao tuổi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, pháp luật về lao động, đầu tư, đất đai, nhà ở và các lĩnh vực có liên quan.

Về tổ chức thực hiện, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ sẽ giao cho Bộ Y tế đẩy nhanh xây dựng dự án Luật Người cao tuổi sửa đổi một cách toàn diện hơn.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc phát triển đồng bộ hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo hướng toàn diện, liên tục, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị; đồng thời khẩn trương tập trung tham mưu xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ nhân lực chăm sóc người cao tuổi.

Trên tinh thần đó, Bộ Nội vụ được giao phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu xây dựng hoàn thiện đề án; tham mưu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội. Tới đây, Trung ương 5 sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, lúc đó sẽ sửa Luật Bảo hiểm xã hội một cách toàn diện, trong đó sẽ có cả bảo hiểm y tế hỗ trợ.

Cùng với đó là sửa đổi Bộ luật Lao động thích ứng với già hóa dân số, phát huy nguồn nhân lực cao tuổi và chủ trì rà soát chương trình tổng thể về cải cách hành chính, tiếp tục tham mưu tăng cường phân cấp, phân quyền trong hệ thống hành chính nhà nước cho phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.

Chọn 5 tỉnh, thành phát triển các mô hình tiêu biểu

Về tài chính, đầu tư, hạ tầng, thị trường và công nghệ, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu cơ chế chính sách tài chính, thuế, đầu tư, xã hội hóa và hợp tác công tư; Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hoàn thiện chính sách về đất đai, về môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp với hệ sinh thái kinh tế bạc.

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Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh cùng các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Thu Giang)

Trong khi đó, Bộ Xây dựng được giao hoàn thiện tiêu chuẩn về nhà ở, công trình và hạ tầng thân thiện với người cao tuổi; Bộ Công Thương thúc đẩy phát triển thị trường thương mại, dịch vụ và hệ thống phân phối phù hợp với phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch thân thiện, phù hợp với người cao tuổi...

Chính phủ sẽ lựa chọn 5 địa phương gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang làm điểm xây dựng và tiếp tục phát triển các mô hình tiêu biểu phù hợp với đặc thù vùng miền, đô thị, nông thôn.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ tổ chức đánh giá tổng kết, hoàn thiện chính sách và nhân rộng hệ sinh thái kinh tế bạc trong vòng 2 năm, từ đó tiếp tục nhân rộng trên toàn quốc đối với mô hình phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Theo thông tin tại Hội nghị, trong lĩnh vực kinh tế bạc, hiện nay cả nước có gần 9 triệu người cao tuổi đang tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng "hai con số" của đất nước.

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#cải cách tiền lương #bảo hiểm xã hội #Phạm Thị Thanh Trà #Luật Bảo hiểm xã hội #kinh tế bạc #người cao tuổi #Trung ương 5 #Bộ Chính trị

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