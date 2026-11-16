Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sốc tim, suy hô hấp... vì sốt xuất huyết

Anh Nhàn

TPO - Thanh niên mới 24 tuổi mắc sốt xuất huyết bất ngờ rơi vào sốc tim. Người còn lại bị viêm phổi dẫn đến suy hô hấp nặng.

Sốt xuất huyết diễn tiến thành viêm cơ tim tối cấp

Ngày 16/11, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, các bác sĩ vừa điều trị thành công hai trường hợp nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO. Trong đó, một người bị sốc tim do viêm cơ tim tối cấp liên quan đến sốt xuất huyết Dengue, kèm suy đa tạng. Người còn lại bị suy hô hấp nặng do viêm phổi, không đáp ứng với các biện pháp hỗ trợ hô hấp thông thường.

Trường hợp thứ nhất là anh N.K.L. (24 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, TPHCM). Trước khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện sốt cao, đau tức ngực, nôn ói và đi tiêu lỏng, sau đó tình trạng bệnh lý nhanh chóng diễn tiến nặng.

Ngày 2/11, anh L. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng tụt huyết áp. Nhận định người bệnh bị sốc tim nặng, có nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

1794798958494-1940972514475798973-7572747166674614853-2d189a4a2a2b6d056ea1ba519add6424.jpg
Các bác sĩ vừa điều trị thành công cho anh N.K.L. Ảnh: BVCC

Khi đến nơi, huyết áp của anh L. tiếp tục tụt sâu, phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao và thuốc tăng co bóp cơ tim để duy trì tuần hoàn. Kết quả siêu âm cho thấy khả năng co bóp của tim suy giảm nghiêm trọng.

Các xét nghiệm ghi nhận tổn thương tế bào cơ tim, suy chức năng gan, thận nặng, đồng thời cho kết quả dương tính với virus Dengue. Người bệnh được chẩn đoán sốc tim do viêm cơ tim tối cấp liên quan đến sốt xuất huyết Dengue, kèm suy đa tạng.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp hồi sức quyết định triển khai kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể hỗ trợ đồng thời cả chức năng tim và phổi để hỗ trợ tuần hoàn, tạm thời đảm nhiệm chức năng bơm máu, tạo thời gian cho cơ tim hồi phục.

Sau một tuần điều trị tích cực, chức năng tim của anh L. cải thiện rõ rệt. Người bệnh được ngưng thuốc vận mạch, thuốc tăng co bóp cơ tim và cai ECMO. Sau đó, người bệnh từng bước phục hồi vận động và được xuất viện.

Đến tận nơi đặt ECMO trước khi chuyển viện

Trường hợp thứ hai là anh L.M.T. (sinh năm 1991, ngụ xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng). Người bệnh có khoảng một tuần sốt, ho, sau đó khó thở tăng dần và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận điều trị.

Dù đã được đặt nội khí quản, thở máy và sử dụng kháng sinh, tình trạng suy hô hấp của anh T. vẫn không cải thiện. Ngày 1/11, khi nồng độ oxy trong máu người bệnh tụt sâu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cử ê-kíp đến hỗ trợ.

Dù được hỗ trợ thở máy ở mức cao, anh T. vẫn thiếu oxy nghiêm trọng. Các bác sĩ phải sử dụng hệ thống ECMO để đưa máu ra ngoài cơ thể, bổ sung oxy rồi đưa trở lại. Kỹ thuật này được thực hiện ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận trước khi người bệnh được chuyển về TPHCM tiếp tục điều trị.

1794798958604-1940972514475798973-7572747166674614853-9b89c93480f0d77d3e0e27e464926b21.jpg
Anh L.M.T. (sinh năm 1991, ngụ xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng) bị viêm phổi dẫn đến suy hô hấp nặng. Ảnh: BVCC

Sau bốn ngày, phổi dần hồi phục, anh T. được rút ống thở. Hai ngày sau, anh được ngừng hỗ trợ ECMO.

Theo TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hai phương thức ECMO được sử dụng phù hợp với tình trạng tổn thương cơ quan của từng người bệnh. VA-ECMO giúp làm thay một phần công việc của tim khi tim quá yếu. Còn VV-ECMO giúp làm thay một phần công việc của phổi khi người bệnh không nhận đủ oxy dù đã được thở máy.

“ECMO không điều trị trực tiếp nguyên nhân gây bệnh mà đóng vai trò hỗ trợ tạm thời các chức năng sống, tạo thời gian để cơ quan bị tổn thương có cơ hội hồi phục”, bác sĩ Đại cho biết.

Theo bác sĩ Đại, hiệu quả điều trị phụ thuộc vào thời điểm can thiệp, nguyên nhân gây bệnh, mức độ tổn thương và quá trình chăm sóc hồi sức toàn diện. Với trường hợp anh T., việc triển khai ECMO ngay tại cơ sở điều trị ban đầu giúp người bệnh được tiếp cận hỗ trợ hồi sức chuyên sâu trước khi phải di chuyển quãng đường dài về TPHCM.

Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa các ê-kíp, từ đánh giá tình trạng người bệnh, chuẩn bị trang thiết bị, thiết lập hệ thống ECMO đến tổ chức vận chuyển khi người bệnh vẫn đang được hỗ trợ bằng hệ thống này.

Từ hai trường hợp trên, bệnh viện khuyến cáo người dân không chủ quan khi có các dấu hiệu sốt cao kéo dài, đau tức ngực, khó thở, mệt lả, ho tăng dần hoặc sức khỏe diễn tiến bất thường. Người bệnh cần được thăm khám kịp thời để phát hiện sớm biến chứng và hạn chế nguy cơ bệnh trở nặng.

Xem thêm

#Bệnh viện Nhân dân Gia Định #Sốt xuất huyết Dengue #ECMO #Viêm cơ tim #Suy hô hấp

Cùng chuyên mục

Cúm A diễn biến khó lường, người khỏe mạnh cũng có thể nguy kịch

Cúm A diễn biến khó lường, người khỏe mạnh cũng có thể nguy kịch

TPO - Cúm A là bệnh nhiễm virus đường hô hấp cấp tính do các chủng virus thuộc nhóm cúm A gây ra. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai... Thời gian gần đây số người mắc cúm A đang gia tăng tại nhiều địa phương miền Bắc với những biến chứng nặng nề.

Năng lực chuyên sâu của Vinmec Phú Quốc phía sau những cuộc hồi sinh

Năng lực chuyên sâu của Vinmec Phú Quốc phía sau những cuộc hồi sinh

Giữa biển đảo, khi một ca bệnh nặng cần được can thiệp ngay, năng lực của đội ngũ tại chỗ trở thành điểm tựa cho sự sống. Tại Vinmec Phú Quốc, nền tảng chuyên môn vững vàng cùng khả năng phối hợp và kết nối chuyên gia toàn hệ thống giúp những quyết định cấp cứu được triển khai kịp thời, mở thêm cơ hội trở về với cuộc sống cho người bệnh.

Đái tháo đường gia tăng, gánh nặng biến chứng đáng lo ngại

Đái tháo đường gia tăng, gánh nặng biến chứng đáng lo ngại

TPO - Việt Nam hiện có khoảng 60% người mắc đái tháo đường chưa được chẩn đoán, trong khi hơn 55% bệnh nhân đã xuất hiện biến chứng. Cùng với đó, tình trạng thiếu i-ốt có dấu hiệu tái diễn, đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp dự phòng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế phát cảnh báo khẩn về việc lộ thông tin người nhiễm HIV

Bộ Y tế phát cảnh báo khẩn về việc lộ thông tin người nhiễm HIV

TPO - Trước tình trạng một số thông tin chưa được kiểm chứng về các trường hợp lây nhiễm HIV lan truyền trên mạng xã hội, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát công tác quản lý, bảo mật thông tin người nhiễm HIV, đồng thời phối hợp xử lý hành vi đưa tin sai sự thật, xâm phạm quyền riêng tư.

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì: Hướng tới bệnh viện hạng I trước năm 2030

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì: Hướng tới bệnh viện hạng I trước năm 2030

TPO - Từ một bệnh xá nhỏ với cơ sở vật chất và nhân lực còn nhiều thiếu thốn, sau 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Hà Nội) đã vươn lên trở thành cơ sở khám, chữa bệnh quy mô 500 giường kế hoạch, với đội ngũ nhân lực chất lượng cao, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đề nghị công an truy nguồn tin bịa đặt về bác sĩ ở Huế

Đề nghị công an truy nguồn tin bịa đặt về bác sĩ ở Huế

TPO - Bệnh viện Trung ương Huế đề nghị Công an TP. Huế xác minh nguồn gốc, truy tìm cá nhân phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến một phó giám đốc trung tâm trực thuộc, đồng thời yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm trên mạng xã hội.

Các bệnh nhân được các nhân viên y tế đưa đi cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Tiến

Sức khỏe các nạn nhân vụ nổ cửa hàng gas làm sập nhà ở TPHCM

TPO - Sau vụ nổ làm sập và hư hại nhiều căn nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 4 người bị thương và hỗ trợ đưa 2 người khác đến Bệnh viện Tân Hưng. Trong số này, một người bị đa chấn thương, một người nghi bị tổn thương nội sọ.

Tiêu chí chọn tã sơ sinh ngừa hăm tốt cho bé

Tiêu chí chọn tã sơ sinh ngừa hăm tốt cho bé

Ở giai đoạn đầu đời, làn da trẻ sơ sinh mỏng manh và cực kỳ nhạy cảm - trong khi chất thải của em bé sơ sinh chủ yếu là phân lỏng (poo lỏng), chứa nhiều enzym tiêu hóa và vi khuẩn. Nếu đọng lại và tiếp xúc trực tiếp lâu dài với da em bé sơ sinh, nó sẽ gây kích ứng da. Kết hợp cùng môi trường ẩm bí trong tã, đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng mẩn đỏ, rát da và hăm tã nghiêm trọng ở em bé sơ sinh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe