Mr Pips và Mr Hunter cùng lĩnh án chung thân, phải bồi thường hơn 1.400 tỷ đồng

Siêu lừa Mr Pips phải bồi thường phần lớn thiệt hại

Sau 22 ngày xét xử và nghị án, chiều 16/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Về dân sự, HĐXX cho biết trước và trong phiên tòa ghi nhận 916 bị hại bị chiếm đoạt hơn 1.710 tỷ đồng, được rút một phần, còn lại bị chiếm đoạt hơn 1.400 tỷ đồng.

Theo HĐXX, do tiền chiếm đoạt được nằm phần lớn trong tay các bị cáo "đứng đầu". Do đó, HĐXX buộc Mr Pips bồi thường 2/3 trong tổng số hơn 1.400 tỷ đồng còn lại; Mr Hunter bồi thường 1/3 trong tổng số hơn 1.400 tỷ đồng. Các bị cáo khác liên đới bồi thường phần tiền đã hưởng lợi.

HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tài sản của người khác, xâm phạm đến sức khỏe và tinh thần của bị hại; hành vi cùng gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tình hình kinh tế.

Bị cáo Phó Đức Nam.

Trả lời xét hỏi trước đó, Mr Pips thừa nhận hai cáo buộc như lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền như Viện Kiểm sát truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cũng đề nghị HĐXX làm rõ thêm hành vi của những người liên quan, đặc biệt là nhóm "chăm sóc khách hàng" của bị án Bùi Trung Đức.

Ngoài ra, Mr Pips cũng đề nghị được xem xét lại trách nhiệm bồi thường với các tài sản đã bị phong tỏa, kê biên; xem xét lại các cáo buộc liên quan đến người thân của mình đặc biệt là hành vi của người tình Nguyễn Thanh Tâm và anh trai của Tâm là bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu công an).

Phần bào chữa, Mr Pips xin được sớm bán các siêu xe để khắc phục hậu quả vì nếu để lâu sẽ mất giá. "Siêu lừa" cũng xin được định giá lại số vàng bị thu giữ. Hứa sẽ cùng gia đình thu thập tài sản khắc phục hậu quả.

Cả hai đều xin mức phạt 30 năm tù

Cũng như Mr Pips, Mr Hunter quá trình xét xử cùng nhiều lần đề nghị định giá lại số vàng bị thu giữ để khắc phục hộ các bị cáo khác.

Mr Hunter thừa nhận hành vi phạm tội, còn xin HĐXX trả lại hai căn nhà và số tiền 18,3 tỷ đồng cho vợ cũ là bị cáo Ngô Thị Thêu nuôi các con. Vụ án này, Thêu cũng bị quy kết lừa đảo, bị đề nghị 10 - 11 năm tù.

Theo HĐXX, năm 2018, Mr Pips quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang web trên về bản chất được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên web thực chất là chơi với chủ sàn, khi khách hàng thua chủ sàn được hưởng tiền.

Mr Pips bị dẫn giải đến nghe tòa tuyên án.

Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ học tập, Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành. Năm 2019, Nam bàn bạc với Mr Hunter và Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Toàn vụ án, Mr Pips là chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm hơn 1.568 tỷ đồng; Mr Hunter phải chịu trách nhiệm 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Để “rửa tiền” chiếm đoạt ngay từ khâu nhà đầu tư chuyển vào, Mr Pips thống nhất với bộ phận tài vụ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT. Mức phí giao dịch nhóm Shark Bình thu của sàn là 2,5% cho giao dịch nạp; 1% tiền rút cộng với 1.000đ/1 lần rút. Ngoài ra, bị cáo cũng liên kết với một số ví điện tử khác.

Khoản tiền chiếm đoạt nhà đầu tư về đến tay, Mr Pips mua nhiều vàng, siêu xe, đồng hồ xa xỉ và chỉ đạo người tình Nguyễn Thanh Tâm, mợ là bị cáo Nguyễn Thị Thủy và bố mẹ là bị cáo Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu đứng tên mua các bất động sản.

Mr Hunter cũng mua nhiều vàng, USD để tại nhà và đầu tư vào bất động sản ở nhiều nơi.