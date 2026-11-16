Cán bộ thuế nhận 3,8 tỷ đồng tiếp tay đường dây bán hóa đơn khống

TPO - Hai đường dây do Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên cầm đầu, bị cáo buộc lập 108 công ty “ma”, xuất bán hơn 56.000 hóa đơn khống với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng. Trong vụ án này, một cán bộ thuế ở TP HCM bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Ngày 16/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đào Minh Thọ (SN 1973), Trịnh Trác Nhiên (SN 1978) cùng 40 đồng phạm về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”. Liên quan đến vụ án này, Nguyễn Thành Nghĩa, cựu cán bộ thuế Cơ sở 3 TPHCM, bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 16/11.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 20/11.

Tại phiên xét xử sáng 16/11, HĐXX cho biết có một bị cáo xin xét xử vắng mặt. Trong số 159 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập, chỉ có 9 người đến tham dự.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2023, Đào Minh Thọ bị cáo buộc thành lập 57 công ty “ma”, xuất bán 9.663 hóa đơn GTGT khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 1.929 tỷ đồng. Thọ bị xác định thu lợi bất chính hơn 9,75 tỷ đồng.

Bị cáo Đào Minh Thọ tại phiên tòa ngày 16/11.

Ở đường dây thứ hai, từ năm 2020 đến 2023, Trịnh Trác Nhiên chỉ đạo thành lập 51 công ty “ma”, xuất bán 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng. Nhiên bị xác định thu lợi bất chính hơn 36,3 tỷ đồng.

Tổng cộng, hai đường dây bị cáo buộc lập 108 công ty “ma”, xuất bán 56.690 hóa đơn khống với giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nhiều cá nhân, doanh nghiệp liên quan trong giai đoạn 2 của vụ án.

Cán bộ thuế tiếp tay ra sao?

Để che giấu hành vi xuất bán trái phép hóa đơn GTGT, năm 2020, Trịnh Trác Nhiên móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Nguyễn Thành Nghĩa - cán bộ thuế có quyền hạn, trách nhiệm quản lý thuế của doanh nghiệp thuộc địa bàn được phân công.

Nghĩa bị cáo buộc bao che cho Nhiên trong quá trình xuất hóa đơn GTGT khống, bán trái phép hóa đơn cho người khác với mức phí đưa hối lộ là 0,5%/số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn GTGT khống hoặc từ 1/3 - 1/2 số tiền bán hóa đơn GTGT khống thu được đối với các hóa đơn GTGT do Nghĩa giới thiệu người mua cho Trịnh Trác Nhiên.

Nguyễn Thành Nghĩa tại phiên tòa ngày 16/11.

Nguyễn Thành Nghĩa còn hướng dẫn Trịnh Trác Nhiên đăng ký địa chỉ kinh doanh cho 24 doanh nghiệp “ma” của Nhiên trên địa bàn quận 3 (cũ) để thuộc trách nhiệm, quyền hạn quản lý thuế của Nghĩa. Trên cơ sở đó, Nghĩa không tiến hành kiểm tra, không yêu cầu 24 doanh nghiệp “ma” của Nhiên phải giải trình về các hóa đơn GTGT khống.

Nghĩa yêu cầu 24 doanh nghiệp “ma” chỉ được xuất bán hóa đơn GTGT khống trong thời gian dưới 12 tháng, sau đó phải ngừng sử dụng, thay đổi địa chỉ kinh doanh sang địa bàn khác và làm thủ tục tạm ngưng hoạt động để tránh sự phát hiện của phần mềm quản lý thuế của Tổng cục Thuế.

Cáo trạng cho biết Nguyễn Thành Nghĩa đã nhiều lần nhận hối lộ của Trịnh Trác Nhiên với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng. Số tiền này Nghĩa nhận bằng tiền mặt và qua tài khoản ngân hàng đứng tên mẹ của Nghĩa.