Shark Bình lĩnh 10 năm tù vì rửa tiền cho Mr Pips

TPO - Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) mức án 10 năm tù với cáo buộc "rửa tiền" hơn 319 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Mr Pips. Hai cấp dưới của Shark Bình là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị phạt mỗi người 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hai cấp dưới của Shark Bình được hưởng án treo

Ngày 16/11, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) mức án 10 năm tù về tội "Rửa tiền".

Cùng tội, hai bị cáo Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam (cấp dưới của Shark Bình) mỗi người lĩnh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đây là hai bị cáo nhận án phạt thấp nhất trong tổng số 188 bị cáo.

HĐXX đánh giá, hành vi của Shark Bình và cấp dưới đã "tiếp tay" cho đường dây lừa đảo của Mr Pips. Đối với tội danh "rửa tiền", HĐXX không áp dụng các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo.

Theo Tòa, từ năm 2019, Shark Bình cho nhóm Mr Pips mở tài khoản tại ví Ngân Lượng. Điều kiện, Shark Bình áp mức phí chiết khấu 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng/lần đối với giao dịch rút tiền ra, vào các sản của Mr Pips.

Tới đầu năm 2021, khi khối lượng tiền “bẩn” chảy qua ví Ngân Lượng ngày càng lớn, Mr Pips liên hệ xin giảm bớt phí nạp nhưng không được Shark Bình chấp nhận. Đổi lại, Shark Bình cũng trực tiếp chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phối hợp với nhóm Mr Pips tạo lập dữ liệu giả để qua mặt lực lượng chức năng mỗi khi bị điều tra.

Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được các công văn của công an từ nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan các sàn Forex của Nam.

Shark Bình bị cảnh sát dẫn giải đến tòa.

Shark Bình còn bị đề nghị truy tố thêm 3 tội danh trong vụ án khác

Shark Bình dù nhận thức rõ các sàn giao dịch của Mr Pips đang bị điều tra hình sự, vì muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, bị cáo đã không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mà chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ trực tiếp Mr Pips để “báo tin”.

Tiếp đó, Shark Bình cũng chỉ đạo Tâm và Trần Thị Nam hướng dẫn Mr Pips tạo lập dữ liệu nạp, rút của một tài khoản ví khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an, tránh lộ chuyện rửa tiền. Điều kiện bắt buộc của các dữ liệu rút tiền giả này là phải có số tiền phù hợp số tiền mà bị hại đã nạp vào sàn.

Tính từ tháng 6/2020 - 9/2022, có tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, tổng khoảng 319 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền Shark Bình “rửa” giúp đường dây của Mr Pips.

Tại tòa, Shark Bình thành khẩn khai báo, cho rằng “cỗ máy” lừa đảo của Nam sau một thời gian sử dụng dịch vụ thanh toán Ngân lượng, phát sinh nhiều khiếu nại của khách hàng.

Không chỉ nhận được phản ánh từ người sử dụng dịch vụ, Ngân Lượng còn tiếp nhận các đơn thư, công văn từ cơ quan công an liên quan đến hoạt động của những sàn giao dịch này. Nhận thấy nhiều “tố cáo”, Shark Bình cho hay đã yêu cầu cấp dưới cho dừng giao dịch đối với các sàn của Phó Đức Nam tại ví Ngân Lượng.

“Bị cáo dám làm dám chịu”, “số bị cáo phải đi tù rồi”, “mình đi tù thì phải vui lên thôi… bị cáo còn mỗi tinh thần”, lời giãi bày của Shark Bình tại tòa.

Nói lời sau cùng, Shark Bình cho biết hai cấp dưới của mình chỉ làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo, không hưởng lợi ích vật chất nên xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài bị tuyên án hôm nay, Shark Bình còn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, trong một vụ án khác.