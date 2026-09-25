Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Trung Quốc 0-0 (H1): Trận đấu bắt đầu

TPO - Tuyển nữ Việt Nam bước vào vòng tứ kết Asiad 2026 với thử thách cực đại mang tên Trung Quốc. Trong trận đấu này, xem ra mục tiêu của đội tuyển là thể hiện hết mình để hạn chế tối đa sức mạnh của đối thủ.

report Quá tiếc 9': Vạn Sự băng lên một mình một bóng đối mặt thủ môn Trung Quốc. Nhưng cô vẫn không thể nhanh bằng thủ môn đối thủ. report Kim Thanh đã xuất sắc 7': Trong một pha treo bóng bổng, tiền đạo số 10 tuyển Trung Quốc dứt điểm hiểm. Nhưng thủ môn Kim Thanh đã kịp đổ người bảo vệ mành lưới đội nhà. report Nữ Việt Nam đang theo người rất rát 5': Để khỏa lấp thiếu hụt về trình độ, đội tuyển nữ Việt Nam đang tranh chấp quyết liệt, di chuyển đồng bộ để hạn chế khoảng trống cho đối thủ. foul Trận đấu bắt đầu report Đội tuyển nữ Trung Quốc là khắc tinh lớn nhất của các cô gái Việt Nam Khi chạm trán nhóm "tam đại gia" của bóng đá nữ châu lục (Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên) tại các vòng bảng và vòng knock-out của Á vận hội, đội tuyển nữ Việt Nam chưa từng giành được trận hòa hay chiến thắng nào. Điều này phản ánh khoảng cách về đẳng cấp thể lực và trình độ kỹ chiến thuật giữa khu vực Đông Nam Á với nhóm dẫn đầu châu lục. report Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Trung Quốc Xiao Zitong - Chen Qiaozhu, Wu Haiyan, Yao Wei, Zhang Chengxue - Wang Shang, Wang Yanwen, Li Qingtong, Wang Aifang, Zhang Rui - Wurigumula report Đội tuyển nữ Việt Nam từng vượt qua tứ kết Á vận hội Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, các cô gái Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lọt vào tới bán kết kỳ Á vận hội 2014. Đội dừng bước trước ứng viên vô địch Nhật Bản ở bán kết và thua sát nút Hàn Quốc 0-3 trong trận tranh huy chương đồng. report Đội hình ra sân của đội tuyển nữ Việt Nam Kim Thanh - Thu Thương, Diễm My, Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Hoa - Trúc Hương, Thái Thị Thảo, Trần Thị Thu Xuân, Nguyễn Bích Thùy - Ngân Thị Vạn Sự - Phạm Hải Yến

Dù đã hoàn thành mục tiêu có mặt tại vòng đấu này, hành trình của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ở vòng bảng thực tế diễn ra đầy nhọc nhằn. Tấm vé đi tiếp chỉ đến nhờ suất dành cho một trong hai đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sau trận hòa duy nhất trước Thái Lan. Dẫu yếu tố may mắn có song hành, nhưng việc góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất vẫn là kết quả đáng khích lệ cho nỗ lực của đội tuyển.

Ở bên kia chiến tuyến, Trung Quốc phô diễn sức mạnh áp đảo để giành ngôi nhất bảng G với chuỗi trận ấn tượng: đè bẹp Hồng Kông (Trung Quốc) 5-1, cầm hòa Uzbekistan 1-1 và tiếp tục thắng đậm Philippines 5-1. Họ đặt tham vọng chinh phục tấm huy chương vàng. Do vậy, đội bóng xứ tỷ dân chắc chắn dốc toàn lực nhằm giải quyết nhanh trận đấu. Sở hữu thể hình lý tưởng, nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng không chiến và bóng dài sắc bén, Trung Quốc luôn tạo áp lực nghẹt thở ngay từ khu vực giữa sân nhờ sự vượt trội trong các pha tranh chấp tay đôi.

Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về phía đối thủ khi tuyển nữ Việt Nam toàn thua trong cả 12 lần chạm trán. Thất bại dễ dàng 0-3 ở trận giao hữu ngay trước thềm Asiad phần nào phản ánh cách biệt chuyên môn rõ rệt giữa hai nền bóng đá. Dẫu vậy, việc trút bỏ được gánh nặng chỉ tiêu giúp các cô gái áo đỏ bước vào trận cầu này với tâm lý hoàn toàn thoải mái và tinh thần không hề nao núng.

Hôm nay, HLV Hoàng Văn Phúc nhiều khả năng sẽ giăng ra một thế trận phòng ngự phản công với khối đội hình lùi sâu. Nhiệm vụ tối thượng là bảo đảm an toàn cho khung thành, phong tỏa các mũi nhọn bóng bổng của đối phương và chực chờ cơ hội tung ra những đòn đánh bất ngờ từ các khoảng trống hiếm hoi. Đứng trước đối thủ tầm cỡ châu lục, tuyển nữ Việt Nam cần phát huy trọn vẹn bản lĩnh kiên cường, thi đấu với hơn 100% sức lực để cống hiến một màn trình diễn quả cảm và để lại dấu ấn đẹp nhất.