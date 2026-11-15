Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quảng Ngãi quy tập 86 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Nguyễn Ngọc

TPO - Sau giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, Quảng Ngãi đã quy tập 86 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.514 ngôi mộ chưa xác định thông tin.

Ngày 14/11, Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, thông tin, Quảng Ngãi đã quy tập được 86 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, 64 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước, 16 hài cốt được quy tập tại Lào và Campuchia trong mùa khô 2025 - 2026. Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm đã quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Attapư (Lào).

902872231-1756282246505879-4994859616883377407-n.jpg
902547780-1706643311079280-5880369430096265895-n-7470.jpg
Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi).

Quảng Ngãi đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.514 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, đạt 100% chỉ tiêu, sớm hơn kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia 5 tháng. Toàn bộ mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ xác định danh tính.

Công an tỉnh cũng đã thu nhận mẫu ADN của 2.970 thân nhân liệt sĩ, đạt 81,86%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Theo Đại tá Mai Kim Bình, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn tỉnh rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực rừng sâu, núi cao, sông suối chia cắt.

7fabbd5cbd663d386477.jpg
Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hồ Sâu).

Bên cạnh đó, thông tin về mộ liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh chưa được xác minh đầy đủ, nhiều vị trí chôn cất ban đầu không còn nguyên trạng. Các nhân chứng lịch sử ngày càng cao tuổi, trí nhớ giảm sút, gây khó khăn cho việc thu thập, xác minh thông tin và xác định vị trí tìm kiếm.

Trong giai đoạn 2, tỉnh tiếp tục tập trung rà soát, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, ưu tiên 5 vị trí mộ tập thể được Ban Chỉ đạo quốc gia cung cấp và những khu vực có nguồn thông tin tương đối rõ.

2aoborcjwoqkla5r6akzuyecmzqlf0koygwuigoq.jpg
2aoborcjwe9i8i1g0zmhgwgvhceq9kx5by4kmm0g.jpg
2aoborcjw7t9cr5pcazo16p9dludgu1hnwm0difm.jpg
Trang trọng an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Ba Tơ.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, địa phương, phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trong cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Trang trọng an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Ba Tơ

Sáng 13/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi), chính quyền địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại xã Đặng Thùy Trâm.

Đây là những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, 5 hài cốt liệt sĩ được trang trọng đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ.

Xem thêm

#Quảng Ngãi #Chiến dịch 500 ngày đêm #Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ #Xác định danh tính liệt sĩ #An táng liệt sĩ

Cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Trump thay đổi tính toán, cân nhắc xuống thang với Iran?

Tổng thống Mỹ Trump thay đổi tính toán, cân nhắc xuống thang với Iran?

TPO - Theo ba nguồn thạo tin, trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các cố vấn cấp cao rằng ông có thể tạm hoãn việc tấn công Iran, với điều kiện Mỹ không phải đối mặt với bất kỳ hành động khiêu khích mới nào từ Tehran hoặc lực lượng Houthi tại Yemen.

Ukraine tập kích Nga bằng hàng ngàn UAV khi đàm phán chuyển hướng

Ukraine tập kích Nga bằng hàng ngàn UAV khi đàm phán chuyển hướng

TPO - Ukraine vừa phóng gần 1.200 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu của Nga trong đêm, đánh dấu một trong những cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhất của nước này kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước nổ ra cách đây gần 5 năm.

Đào thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng cao su tại TPHCM

Đào thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng cao su tại TPHCM

TPO - Căn cứ thông tin tài liệu trận đánh và tọa độ của đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh cung cấp, cùng sự đối chiếu thực địa của các chuyên gia, lực lượng tìm kiếm đã tiến hành đào thăm dò tại 3 vị trí với tổng diện tích hàng trăm mét vuông.

Iran tuyên bố khai hỏa nhằm vào radar Mỹ ở Bahrain

Iran tuyên bố khai hỏa nhằm vào radar Mỹ ở Bahrain

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên vào các khí tài quân sự của Mỹ tại một quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9.

Nghi vấn Thủ tướng Israel Netanyahu muốn tấn công Iran để giữ quyền lực

Nghi vấn Thủ tướng Israel Netanyahu muốn tấn công Iran để giữ quyền lực

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo phe đối lập Gadi Eisenkot đang bất đồng gay gắt về khả năng mở một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Ông Eisenkot lo ngại Thủ tướng Netanyahu có thể viện lý do an ninh để tiếp tục chiến dịch quân sự, qua đó trì hoãn quá trình chuyển giao quyền lực.

TPHCM tiếp nhận thiết bị ‘siêu âm’ lòng đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

TPHCM tiếp nhận thiết bị ‘siêu âm’ lòng đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

TPO - Các máy radar xuyên đất là thiết bị hiện đại có khả năng khảo sát, phát hiện các cấu trúc dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng những khu vực nghị ngờ có hài cốt liệt sĩ. Qua đó góp phần giảm phạm vi đào tìm, tiết kiệm nhân lực, thời gian và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm.

Mỹ: Tàu viễn dương huyền thoại ra khơi lần cuối rồi chìm xuống đáy Vịnh Mexico

Mỹ: Tàu viễn dương huyền thoại ra khơi lần cuối rồi chìm xuống đáy Vịnh Mexico

TPO - Con tàu viễn dương nổi tiếng SS United States - tàu chở khách lớn nhất từng được đóng tại Mỹ và cũng là con tàu nhanh nhất thế giới - đã được đưa xuống đáy biển gần Florida vào ngày 11/11. Đây là một kế hoạch đánh chìm có chủ đích nhằm biến con tàu này thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới.

Ukraine ráo riết tìm tên lửa Patriot, châu Âu còn bao nhiêu để viện trợ?

Ukraine ráo riết tìm tên lửa Patriot, châu Âu còn bao nhiêu để viện trợ?

TPO - Ukraine đang ráo riết tìm kiếm tên lửa Patriot để đối phó các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga, với nhu cầu lên tới 300 quả trong mùa đông tới. Tuy nhiên, khi hợp đồng mua 500 tên lửa PAC-3 MSE từ Mỹ có thể phải chờ đến sau năm 2030, Kiev đang đặt kỳ vọng vào kho dự trữ của các đồng minh châu Âu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe