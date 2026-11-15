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Chuẩn bị truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Gia Lai

Trương Định

TPO - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Tỉnh dự kiến tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng các liệt sĩ trong hai ngày 16-17/11.

Ngày 14/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, đang triển khai các công việc chuẩn bị lễ cầu siêu, lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn xã Ia Boòng.

Theo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, từ kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu kết luận địa bàn, bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng thông tin do người dân cung cấp tại làng Sơr (xã Ia Boòng), từ ngày 26/7 đến 24/9, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh) phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS xã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ.

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Hội nghị giao nhiệm vụ bảo đảm phục vụ cho lễ cầu siêu, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ chiều 13/11. Ảnh: Huy Bắc.

Quá trình cất bốc được đơn vị thực hiện cẩn trọng, đúng quy trình. Các di vật đi kèm từng hài cốt được thống kê đầy đủ; mẫu sinh phẩm cũng được lấy để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Tại hội nghị giao nhiệm vụ bảo đảm phục vụ cho lễ cầu siêu, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra chiều 13/11, đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn tất công tác chuẩn bị. Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng theo nhiệm vụ được phân công.

Bên cạnh đó, kịp thời báo cáo cho Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các mặt công tác chuẩn bị bảo đảm lễ cầu siêu, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trang trọng, đúng nghi thức, thể hiện sâu sắc sự tri ân, tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

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Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Ảnh: Huy Bắc.

Theo kế hoạch, lễ cầu siêu 18 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra lúc 16h ngày 16/11 tại Nhà văn hóa xã Ia Boòng. Lễ viếng, truy điệu và an táng được tổ chức lúc 9h ngày 17/11 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông (huyện Chư Prông cũ).

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#hài cốt liệt sĩ #Gia Lai #Đội K52 #Ia Boòng #truy điệu liệt sĩ #an táng liệt sĩ #lễ cầu siêu

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