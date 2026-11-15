Khách Tây thích thú đi chợ Cơ Tu

TPO - Phiên chợ Cơ Tu thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến khám phá văn hóa, ẩm thực bản địa, trải nghiệm đời sống đồng bào Cơ Tu giữa núi rừng Đà Nẵng.
TPO - Ba phía là núi đá vôi, phía còn lại mở ra làng quê với những ruộng ngô, ruộng lạc. Hồ Yên Phú, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị từng là nơi đoàn phim Kong: Skull Island thực hiện những cảnh quay đầu tiên tại Việt Nam. 10 năm sau ngày Hollywood dựng nhà bạt bên hồ, chuyện quay phim vẫn được nhắc cùng những ký ức rất đỗi làng quê.
TPO - Dự kiến ngày 19/11, TP. Đồng Nai sẽ đón khoảng 800 khách tàu biển quốc tế cập Cảng Phước An tham quan, trải nghiệm văn hóa địa phương.
TPO - Chiều 14/11, chuyến bay thẳng từ Thủ đô Moscow (Nga) đã đưa 247 hành khách hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc (An Giang). Đây là chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên trên đường bay Phú Quốc - Moscow được khai thác.
Chiều 14/11/2026, chuyến bay 9G200 của Sun PhuQuoc Airways (SPA) từ Moscow hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đưa 247 du khách Nga đến Đảo Ngọc. Đây là đường bay đầu tiên của SPA kết nối trực tiếp Phú Quốc với châu Âu, mở thêm cửa ngõ đón khách quốc tế đường dài trong bối cảnh lượng khách Nga đến Việt Nam tăng trưởng mạnh.
TPO - Từ sự cố gián đoạn điều hành bay tại Mỹ ngày 13/11, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đã rà soát hệ thống, củng cố các lớp dự phòng, tăng cường an ninh mạng nhằm bảo đảm hoạt động bay an toàn, liên tục.
TPO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 visa kể từ tháng 1/2025, trong đó có hơn 4.000 trường hợp liên quan đến du lịch sinh con. Mỹ đồng thời tăng cường rà soát hồ sơ, hoạt động trực tuyến và các yếu tố an ninh đối với người nước ngoài.
Vietravel Airlines vừa chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Thâm Quyến, tiếp tục mở rộng hiện diện tại thị trường Trung Quốc chỉ ba tháng sau khi đưa vào khai thác đường bay TP.HCM – Thâm Quyến.
TPO - Vị khách mang quốc tịch Colombia tới Quảng Ninh ghi cột mốc 5 triệu khách du lịch quốc tế. Đây là động lực quan trọng để thành phố Quảng Ninh bứt tốc, hướng tới mục tiêu đón 6 triệu khách quốc tế và đạt doanh thu 72.000 tỷ đồng năm nay.
TPO - Phát hiện ba lô hành lý bị bỏ quên tại phòng chờ Ga Thanh Hóa, nhân viên đường sắt đã nhanh chóng kiểm tra, bảo quản và phối hợp trao trả đầy đủ tài sản cho hành khách. Đáng chú ý, trong ba lô có 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 tỷ đồng.
TPO - Chiều 13/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Khalid Aldawoud (SN 1975, quốc tịch Kuwait), du khách mất liên lạc trong quá trình đi du lịch tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Ông Trịnh Quốc Tuấn - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam - vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
TPO - Lễ đón chuyến bay đầu tiên chính thức mở lại sân bay Cà Mau sẽ diễn ra ngày 18/12, với chuyến bay từ Hà Nội tới Cà Mau. Dịp này, Cà Mau kết hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.
TPO - Thay vì đón thêm khách, TPHCM đang dịch chuyển sang “thu thêm” từ du khách bằng việc gia tăng trải nghiệm, tiện ích và sản phẩm du lịch bằng vốn lịch sử, văn hóa truyền thống, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố.
Những lát cắt đời sống ở Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng qua ống kính của nhiếp ảnh gia Doi Kuro nói lên nhiều điều về từng bước phát triển của miền Trung giai đoạn 1990-1999.
TPO - Sáng 13/11, khoảng 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân sự và lực lượng liên quan được huy động tham gia tìm kiếm một du khách quốc tịch Kuwait mất liên lạc khi du lịch tại phường Sa Pa (Lào Cai).
Nằm dưới mái kính giữa rừng tuyết Lapland (Phần Lan), tôi chờ hơn hai giờ mới nhìn thấy vệt sáng xanh đầu tiên trên bầu trời. Đó trở thành khoảnh khắc khó quên nhất trong chuyến khám phá Bắc Âu.