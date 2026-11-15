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Hàng không - Du lịch

Đà Nẵng:

Khách Tây thích thú đi chợ Cơ Tu

Giang Thanh

TPO - Phiên chợ Cơ Tu thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến khám phá văn hóa, ẩm thực bản địa, trải nghiệm đời sống đồng bào Cơ Tu giữa núi rừng Đà Nẵng.

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Phiên chợ Cơ Tu - Hương sắc núi rừng diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 15/11 tại Trung tâm du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí﻿ (phường Hải Vân). Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND phường Hải Vân tổ chức. Ảnh: Giang Thanh
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Với các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực, nông sản..., phiên chợ đưa người dân và du khách bước vào hành trình khám phá đời sống văn hóa và tinh thần của đồng bào Cơ Tu giữa đô thị biển năng động.
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Dù tổ chức khá xa trung tâm nhưng nhiều du khách quốc tế vẫn tìm đến phiên chợ để hòa mình trong không khí lễ hội đậm đà bản sắc Cơ Tu.
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Cùng vợ và con gái tìm về Tà Lang - Giàn Bí, anh Einoras (du khách Lithuania) cho biết đã tìm kiếm thông tin trên internet và được giới thiệu đến sự kiện này. Anh rất ngạc nhiên bởi một Đà Nẵng rất khác với không khí trong lành, núi rừng bình yên, những khung dệt thổ cẩm và bếp than nghi ngút khói.
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"Hình ảnh Đà Nẵng trong tôi là thành phố hiện đại, năng động với nhà cao tầng, bãi biển... Bởi vậy, trải nghiệm ở nơi đây thật thú vị và đặc biệt. Tôi rất vui tìm hiểu một nét văn hóa độc đáo, một khía cạnh rất khác của Đà Nẵng", anh Einoras nói.
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Những món ăn truyền thống như: rêu nướng, bánh sừng trâu, ốc đá, cá niên, thịt nướng lá rừng, gà nướng cơm lam, măng rừng... níu chân du khách.
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Không chỉ thưởng thức ẩm thực, nhiều du khách cũng thích thú ghi lại những trải nghiệm độc đáo của phiên chợ Cơ Tu với nhà gươl, chạm khắc gỗ, múa tâng tung dá dá... Trong ảnh, du khách Hàn Quốc vừa thưởng thức thịt nướng, vừa quay vlog về phiên chợ Cơ Tu.
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Đến với phiên chợ, người dân và du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa sắc màu của thổ cẩm, tiếng trống K'thu, âm thanh trầm lắng của nói lý, hát lý, được hòa vào vũ điệu dâng trời...
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Gian hàng của bà Bùi Thị Lem (56 tuổi, người Cơ Tu ở tổ Tà Lang - Giàn Bí) đặc biệt thu hút khách với đặc sản thịt nướng lá rừng và các mặt hàng nông sản của gia đình như: măng, chè xanh, rau rừng, trứng gà Hòa Bắc...
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"Những phiên chợ như thế này giúp bà con có thể tiêu thụ các sản phẩm địa phương, giới thiệu đến người dân và du khách đời sống văn hóa, tinh thần của người Cơ Tu. Qua đó, chúng tôi mong muốn mời gọi du khách đến với bản làng để cùng trải nghiệm hành trình khám phá bản sắc văn hóa Cơ Tu", bà Lem nói.
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Theo ông Nguyễn Thúc Dũng - Chủ tịch UBND phường Hải Vân, phiên chợ không chỉ tạo không gian để đồng bào Cơ Tu giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng mà còn là dịp giới thiệu bản sắc văn hóa, nghề truyền thống đến du khách.
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"Địa phương định hướng gắn hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP với bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng, kết nối các điểm đến trên địa bàn. Qua đó, người dân có thêm cơ hội phát huy giá trị văn hóa bản địa, mở rộng sinh kế và nâng cao thu nhập từ chính những lợi thế của quê hương", ông Dũng nói. Cũng tại sự kiện, CLB Bảo tồn văn hóa Cơ Tu phường Hải Vân chính thức ra mắt với 22 thành viên.
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Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, cho biết thành phố luôn đồng hành cùng bà con Cơ Tu﻿ với mong muốn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nghệ thuật dân gian và sản phẩm địa phương; đồng thời, tạo dựng điểm đến giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết giữa đồng bào Cơ Tu và du khách gần xa.

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#Người Cơ Tu #Phiên chợ Cơ Tu #Văn hóa Cơ Tu #Du lịch cộng đồng #Sản phẩm OCOP #Đà Nẵng #Phường Hải Vân

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