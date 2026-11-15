Khách Tây thích thú đi chợ Cơ Tu

TPO - Ba phía là núi đá vôi, phía còn lại mở ra làng quê với những ruộng ngô, ruộng lạc. Hồ Yên Phú, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị từng là nơi đoàn phim Kong: Skull Island thực hiện những cảnh quay đầu tiên tại Việt Nam. 10 năm sau ngày Hollywood dựng nhà bạt bên hồ, chuyện quay phim vẫn được nhắc cùng những ký ức rất đỗi làng quê.