Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Sun PhuQuoc Airways khai trương đường bay thẳng Moscow - Phú Quốc, đón 247 du khách Nga trên chuyến bay đầu tiên

PV

Chiều 14/11/2026, chuyến bay 9G200 của Sun PhuQuoc Airways (SPA) từ Moscow hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đưa 247 du khách Nga đến Đảo Ngọc. Đây là đường bay đầu tiên của SPA kết nối trực tiếp Phú Quốc với châu Âu, mở thêm cửa ngõ đón khách quốc tế đường dài trong bối cảnh lượng khách Nga đến Việt Nam tăng trưởng mạnh.

Trước đó, chuyến bay chiều đi 9G201 cất cánh từ Phú Quốc (PQC) lúc 16h20 ngày 13/11 và hạ cánh tại sân bay Sheremetyevo (SVO - Moscow) lúc 23h05 cùng ngày. Ở chiều ngược lại, chuyến 9G200 khởi hành từ Moscow lúc 1h05 và đến Phú Quốc lúc 14h50 ngày 14/11 (giờ địa phương). Hai điểm đến cách nhau hơn 7.000 km được kết nối bằng hành trình bay thẳng khoảng 10 giờ.

sun-phuquoc-airways-9249.jpg
Những hành khách đầu tiên của đường bay Moscow - Phú Quốc

Moscow cũng là đường bay quốc tế đầu tiên của tàu bay thân rộng Airbus A330 trong đội bay SPA, sau hơn một tháng khai thác trên đường bay trục Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Với ba hạng dịch vụ Thương gia, Phổ thông cao cấp và Phổ thông, A330 mang đến không gian rộng rãi, tiện nghi cho những hành trình dài. Đường bay hiện khai thác 4 chuyến mỗi tuần, SPA dự kiến tăng lên 6 chuyến từ đầu năm 2027.

Thị trường Nga trở lại mạnh mẽ, Phú Quốc dẫn đầu mùa nghỉ đông

Theo Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR), trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 1,13 triệu lượt khách Nga, tăng 161% so với cùng kỳ và vượt tổng lượng khách Nga của cả năm 2025 (689.714 lượt). Việt Nam hiện dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng khách Nga trong nhóm các điểm đến đại chúng. Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga dự báo cả năm 2026, con số này có thể đạt mức kỷ lục 1,5 triệu lượt.

sun-phuquoc-airways-1.jpg
Việt Nam hiện dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng khách Nga trong nhóm các điểm đến đại chúng

Phú Quốc là một trong những điểm đến hưởng lợi rõ nét từ xu hướng này. Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trong 10 tháng đầu năm 2026, 262 chuyến bay thẳng từ Nga đã đưa 121.518 lượt khách Nga đến đảo, chưa kể khách đến qua các chuyến bay nội địa. Các tập đoàn lữ hành lớn của Nga cũng ghi nhận Phú Quốc đang dẫn đầu Việt Nam về lượng đặt phòng mùa đông.

Nhu cầu ấy thể hiện rõ qua mật độ bay. Từ cuối tháng 9, các doanh nghiệp lữ hành lớn của Nga đã triển khai nhiều chuỗi bay thuê chuyến đến Phú Quốc từ Moscow, Krasnoyarsk, Novosibirsk và các thành phố khác. Các đường bay thường lệ cũng từng bước được bổ sung.

sun-phuquoc-airways-4694.jpg
Dịch vụ Thương gia của Sun PhuQuoc Airways

Đường bay PQC - SVO là mảnh ghép tiếp theo trong chiến lược dài hạn của SPA, góp phần đưa Phú Quốc trở thành tâm điểm kết nối hàng không trực tiếp với Nga và Trung Á. Sau Almaty (Kazakhstan), đường bay khai trương ngày 25/10/2026 với gần 200 du khách, và Moscow, hãng dự kiến khai thác đường bay tới thủ đô Kazakhstan - Astana vào tháng 12/2026, đồng thời xúc tiến kết nối với Saint Petersburg, Vladivostok và các đô thị trọng điểm khác của Nga. Việc phát triển mạng bay thường lệ tới các thị trường nguồn có nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày sẽ giúp Phú Quốc mở rộng nguồn khách quốc tế, tạo nền tảng cho tăng trưởng du lịch ổn định và bền vững quanh năm.

Hành trình liền mạch từ bầu trời đến Đảo Ngọc

Mùa khô tại Phú Quốc, từ tháng 11 đến tháng 4, trùng với mùa đông tại Nga, thuận lợi cho những kỳ nghỉ thường kéo dài hai đến ba tuần của du khách xứ sở Bạch Dương. Cùng chính sách miễn thị thực 45 ngày, Đảo Ngọc ngày càng hấp dẫn nhóm khách Nga có mức chi tiêu cao. Việc chuyến bay đầu tiên được lấp đầy, đặc biệt ở các hạng Thương gia và Phổ thông cao cấp, phản ánh rõ xu hướng này.

sun-phuquoc-airways.jpg
Hành khách check in chuyến bay tại sân bay Sheremetyevo

Sức hấp dẫn của điểm đến còn được củng cố bởi hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí do Sun Group đầu tư tại Nam đảo. Các khu nghỉ dưỡng 5 sao như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort, New World Phu Quoc Resort và La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton luôn ghi nhận công suất phòng cao từ thị trường Nga và khối CIS. Nhiều dịch vụ tại đây được thiết kế riêng theo thói quen ẩm thực và lưu trú của nhóm khách này.

sun-phuquoc-airways-2.jpg
Tàu bay SPA hạ cánh tại Cảng HKQT Phú Quốc

Ban ngày, du khách đi tuyến cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới ra đảo Hòn Thơm để vui chơi tại công viên nước Aquatopia và lặn biển. Khi chiều xuống, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) với Cầu Hôn, chợ đêm bên biển và show diễn kết hợp pháo hoa “Nụ hôn của biển cả” (Kiss of the Sea) trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ. Hành khách của SPA còn được hưởng các ưu đãi kết hợp về cáp treo, lưu trú và giải trí trên đảo, để chuyến bay và kỳ nghỉ trở thành một trải nghiệm trọn vẹn.

sun-phuquoc-airways-5119.jpg
Moscow là đường bay quốc tế đầu tiên của tàu bay thân rộng Airbus A330 trong đội bay SPA

Đường bay mới được phát triển song hành với hạ tầng hàng không đang được đầu tư tại Phú Quốc. Đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã đi vào khai thác từ cuối tháng 10/2026; nhà ga T2 dự kiến hoàn thành trước thềm APEC 2027. Năng lực khai thác hàng không, hạ tầng sân bay và hệ sinh thái du lịch cùng phát triển đồng bộ, tạo điều kiện để SPA mở rộng kết nối Phú Quốc với các thị trường quốc tế. Từ lựa chọn bay thẳng cho du khách Nga, đường bay SVO - PQC là một bước trong chiến lược đưa Đảo Ngọc trở thành cửa ngõ quốc tế mới của Việt Nam.

Xem thêm

#Sun PhuQuoc Airways #Đường bay Moscow - Phú Quốc #Du lịch Phú Quốc #Du khách Nga #Hàng không quốc tế

Cùng chuyên mục

Mỹ thu hồi hơn 300.000 visa, siết chặt du lịch sinh con

Mỹ thu hồi hơn 300.000 visa, siết chặt du lịch sinh con

TPO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 visa kể từ tháng 1/2025, trong đó có hơn 4.000 trường hợp liên quan đến du lịch sinh con. Mỹ đồng thời tăng cường rà soát hồ sơ, hoạt động trực tuyến và các yếu tố an ninh đối với người nước ngoài.

Vị khách Colombia ghi dấu mốc quan trọng với Quảng Ninh

Vị khách Colombia ghi dấu mốc quan trọng với Quảng Ninh

TPO - Vị khách mang quốc tịch Colombia tới Quảng Ninh ghi cột mốc 5 triệu khách du lịch quốc tế. Đây là động lực quan trọng để thành phố Quảng Ninh bứt tốc, hướng tới mục tiêu đón 6 triệu khách quốc tế và đạt doanh thu 72.000 tỷ đồng năm nay.

Khách đi tàu bỏ quên ba lô chứa hơn 3 tỷ ở ga Thanh Hóa

Khách đi tàu bỏ quên ba lô chứa hơn 3 tỷ ở ga Thanh Hóa

TPO - Phát hiện ba lô hành lý bị bỏ quên tại phòng chờ Ga Thanh Hóa, nhân viên đường sắt đã nhanh chóng kiểm tra, bảo quản và phối hợp trao trả đầy đủ tài sản cho hành khách. Đáng chú ý, trong ba lô có 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 tỷ đồng.

Tìm thấy thi thể du khách mất tích ở Sa Pa

Tìm thấy thi thể du khách mất tích ở Sa Pa

TPO - Chiều 13/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Khalid Aldawoud (SN 1975, quốc tịch Kuwait), du khách mất liên lạc trong quá trình đi du lịch tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Chuyến bay nào sẽ 'xông đất' Cảng Hàng không Cà Mau?

Chuyến bay nào sẽ 'xông đất' Cảng Hàng không Cà Mau?

TPO - Lễ đón chuyến bay đầu tiên chính thức mở lại sân bay Cà Mau sẽ diễn ra ngày 18/12, với chuyến bay từ Hà Nội tới Cà Mau. Dịp này, Cà Mau kết hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

TPHCM đang 'tăng thu' từ du khách như thế nào?

TPHCM đang 'tăng thu' từ du khách như thế nào?

TPO - Thay vì đón thêm khách, TPHCM đang dịch chuyển sang “thu thêm” từ du khách bằng việc gia tăng trải nghiệm, tiện ích và sản phẩm du lịch bằng vốn lịch sử, văn hóa truyền thống, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố.

Không nhận ra Huế, Đà Nẵng 30 năm trước

Không nhận ra Huế, Đà Nẵng 30 năm trước

Những lát cắt đời sống ở Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng qua ống kính của nhiếp ảnh gia Doi Kuro nói lên nhiều điều về từng bước phát triển của miền Trung giai đoạn 1990-1999.

250 người đang tìm kiếm du khách Kuwait mất tích ở Sa Pa

250 người đang tìm kiếm du khách Kuwait mất tích ở Sa Pa

TPO - Sáng 13/11, khoảng 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân sự và lực lượng liên quan được huy động tham gia tìm kiếm một du khách quốc tịch Kuwait mất liên lạc khi du lịch tại phường Sa Pa (Lào Cai).

Vietjet tăng trưởng mạnh mẽ, tiếp tục ghi danh trong Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2026

Vietjet tăng trưởng mạnh mẽ, tiếp tục ghi danh trong Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2026

Bảng xếp hạng “Top 50 Công ty Niêm yết Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam” năm 2026 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức tiếp tục vinh danh Vietjet cùng các doanh nghiệp hàng đầu như Vinamilk, FPT, ghi nhận những thành tích nổi bật về tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh và năng lực quản trị.

Bắc Ninh công nhận 65 vườn cây ăn quả đẹp, mở hướng đón khách du lịch

Bắc Ninh công nhận 65 vườn cây ăn quả đẹp, mở hướng đón khách du lịch

65 vườn cây ăn quả với tổng diện tích hơn 216 ha, sản lượng ước đạt hơn 6.300 tấn vừa được thành phố Bắc Ninh công nhận vườn cây ăn quả đẹp năm 2026. Đáng chú ý, nhiều vườn quy mô hàng chục ha sẽ được kết nối tiêu thụ nông sản, quảng bá thương hiệu và phát triển du lịch trải nghiệm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe