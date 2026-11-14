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Hàng không - Du lịch

Vietravel Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Thâm Quyến

Thanh Long

Vietravel Airlines vừa chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Thâm Quyến, tiếp tục mở rộng hiện diện tại thị trường Trung Quốc chỉ ba tháng sau khi đưa vào khai thác đường bay TP.HCM – Thâm Quyến.

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Đường bay Hà Nội – Thâm Quyến chính thức đưa vào khai thác với tần suất hằng ngày

Việc hiện diện tại Thâm Quyến từ cả Hà Nội và TP.HCM giúp Vietravel Airlines hình thành trục kết nối từ hai trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam tới một trong những đô thị trọng điểm của Vùng Vịnh Lớn GBA, đồng thời mở rộng khả năng kết nối phục vụ du lịch, công tác, thương mại và đầu tư.

Một đường bay, mở rộng đa trục kết nối

Từ ngày 14/11, đường bay Hà Nội – Thâm Quyến được khai thác hằng ngày với thời gian bay khoảng 1 giờ 50 phút. Đường bay được khai trương ngay trước thềm các hoạt động cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, với Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra ngày 18–19/11. Việc bổ sung kết nối trực tiếp trong thời điểm thành phố thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp và quốc tế mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho hành khách công vụ, doanh nhân và du khách giữa hai thị trường.

Đại diện Vietravel Airlines chia sẻ: “Việc khai trương Hà Nội – Thâm Quyến không chỉ bổ sung một đường bay mới, mà tiếp tục hoàn thiện trục kết nối giữa Việt Nam với một trong những trung tâm công nghệ, sản xuất và thương mại năng động của khu vực GBA. Với sự hiện diện tại Thâm Quyến từ cả Hà Nội và TP.HCM, chúng tôi hướng tới xây dựng mạng bay quốc tế theo logic thị trường rõ ràng: kết nối những nơi có dòng khách, dòng thương mại và tiềm năng tăng trưởng dài hạn; qua đó tạo thêm lựa chọn di chuyển và mở rộng cơ hội hợp tác, giao thương giữa hai nước.”

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Vietravel Airlines liên tiếp đón tàu bay mới để mở rộng mạng đường bay trong nước & quốc tế

Từ Thâm Quyến, hành khách Trung Quốc có thêm lựa chọn đến Hà Nội hoặc TP.HCM và tiếp tục hành trình trên mạng bay nội địa của Vietravel Airlines tới các trung tâm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang (Cam Ranh), Đà Lạt, Buôn Ma Thuột cùng nhiều điểm đến khác. Ở chiều ngược lại, hành khách Việt Nam có thêm kết nối trực tiếp tới Thâm Quyến – một trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại lớn của Trung Quốc – đồng thời có điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn với các đô thị khác trong khu vực GBA.

Việc phát triển đồng thời các kết nối từ Hà Nội và TP.HCM giúp mở rộng độ phủ của Vietravel Airlines tại thị trường Trung Quốc, đồng thời gia tăng khả năng phân phối dòng khách hai chiều giữa các trung tâm kinh tế, du lịch của Việt Nam với khu vực phía Nam Trung Quốc.

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Sau Hà Nội – Thâm Quyến, Vietravel Airlines dự kiến tiếp tục phát triển các kết nối tới Trùng Khánh và Côn Minh. Khi các đường bay theo kế hoạch được triển khai, tổng tần suất khai thác giữa Việt Nam và Trung Quốc dự kiến đạt gần 30 chuyến/tuần. Cách tiếp cận này cho thấy định hướng phát triển thị trường Trung Quốc theo cụm mạng bay có quy mô, thay vì các đường bay đơn lẻ, qua đó tăng khả năng kết nối, tối ưu nguồn lực khai thác và mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn.

Tăng tốc chuyển đổi trên nền tảng hệ sinh thái T&T Group

Việc mở rộng mạng bay Trung Quốc diễn ra trong giai đoạn Vietravel Airlines tăng tốc chuyển đổi kể từ khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group. Trên nền tảng nguồn lực và định hướng phát triển mới, hãng từng bước củng cố năng lực khai thác, gia tăng đội tàu, mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế, đồng thời hoạch định chiến lược đội tàu dài hạn. Các dấu mốc gần đây gồm việc đưa tàu bay Airbus A321 thuộc sở hữu đầu tiên vào đội bay, liên tục bổ sung năng lực khai thác và kí thỏa thuận với Airbus về việc mua 50 tàu bay thế hệ mới, gồm 20 A220 và 30 tàu bay thuộc dòng A321.

Song song với mở rộng quy mô khai thác, Vietravel Airlines đang triển khai lộ trình tái định vị thương hiệu, dự kiến hoàn thiện trong năm 2027, nhằm đồng bộ chiến lược kinh doanh, mạng bay, trải nghiệm dịch vụ và hệ thống nhận diện với giai đoạn phát triển mới của hãng.

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Ông Bùi Quang Dũng nhận quyết định bổ nhiệm từ Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines

Cũng trong quá trình này, Vietravel Airlines tiếp tục kiện toàn năng lực quản trị. Ngày 09/11/2026, hãng công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quang Dũng giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị. Trước khi đảm nhận vị trí tại Vietravel Airlines, ông từng giữ chức Chủ tịch Bamboo Airways, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC và nhiều vị trí cấp cao tại các doanh nghiệp lớn như Colliers International, BIM Group, Empire Group. Với kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và hàng không, việc bổ sung nhân sự lãnh đạo được kỳ vọng tăng cường sự kết nối giữa định hướng của Hội đồng Quản trị và hoạt động triển khai thực tế trong giai đoạn hãng mở rộng quy mô.

Trong tổng thể đó, đường bay Hà Nội – Thâm Quyến không chỉ là một bước đi mở rộng mạng bay, mà là một mắt xích trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của Vietravel Airlines: từng bước mở rộng năng lực kết nối, xây dựng mạng bay quốc tế có chiều sâu và nâng cao năng lực khai thác trên nền tảng quy mô đội tàu ngày càng lớn. Thông qua việc liên tục mở rộng những thị trường trọng điểm, Vietravel Airlines hướng tới xây dựng một mạng bay có tính kết nối cao, tạo dư địa tăng trưởng bền vững và từng bước định hình vị thế mới trên bản đồ hàng không khu vực.

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#VIETRAVEL AIRLINES #Hà Nội #Thâm Quyến #đường bay

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