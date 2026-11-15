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Đoàn khách quốc tế sắp ghé qua cảng biển lớn nhất Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Dự kiến ngày 19/11, TP. Đồng Nai sẽ đón khoảng 800 khách tàu biển quốc tế cập Cảng Phước An tham quan, trải nghiệm văn hóa địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đồng Nai cho biết, sự kiện đón khách quốc tế đến với Đồng Nai nằm trong 'Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026' có chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”, diễn ra tại trung tâm thành phố và 95 xã, phường.

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Cảng biển Phước An lần đầu tiên đón tàu du lịch quốc tế STAR VOYAGER vào tháng 2/2026.

Bà Lê Thị Ngọc Loan - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đồng Nai - cho biết, chương trình nhằm gắn kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) thành chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng liên tục, thiết thực.

Thông qua chương trình, TP. Đồng Nai mong muốn tạo đợt sinh hoạt văn hóa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân, tôn vinh các giá trị văn hóa, đồng thời giới thiệu, quảng bá di sản, du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của vùng đất có hơn 328 năm hình thành và phát triển.

Theo Ban Tổ chức, xuyên suốt 7 ngày diễn ra sự kiện (từ 18/11 đến 24/11), người dân và du khách sẽ được tham gia các chương trình lễ hội tại Công viên Quảng trường thành phố (phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) cùng chuỗi hoạt động quy mô lớn.

Song song đó, tại Quảng trường thành phố sẽ diễn ra không gian văn hóa truyền thống với chủ đề “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai”. Tại đây, người dân và du khách có dịp tham quan khu trưng bày tư liệu lịch sử, trải nghiệm trình diễn nghề thủ công, như: làm gốm, đan lát, viết thư pháp, tìm hiểu nhạc cụ dân tộc và tham gia các trò chơi dân gian.

Bên cạnh đó, không gian “Bếp Việt - Vị Đồng Nai” sẽ giới thiệu các món ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu kết hợp phiên chợ livestream “Kết nối từ Du lịch - Tăng tốc cùng phát triển”.

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Tàu du lịch quốc tế STAR VOYAGER cập cảng Phước An đánh dấu bước phát triển của Đồng Nai trong thu hút khách du lịch thông qua hàng không, đường biển đến với địa phương.

Xuyên suốt tuần lễ còn có nhiều sự kiện nghệ thuật và giao lưu như: Liên hoan Giai điệu hữu nghị lần thứ 7; trình diễn thời trang áo dài và trang phục dân tộc; tuần phim hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam; chương trình giao lưu hữu nghị với Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP.HCM...

Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức tại 95 xã, phường và các khu công nghiệp, đặc biệt, tối 22/11, xã Bom Bo tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp.

Đáng chú ý là màn đồng diễn xếp hình nghệ thuật với sự tham gia của 1.000 hội viên thể dục tạo hình chữ “Đồng Nai - Văn hóa - Đoàn kết”; tọa đàm “Du lịch xanh Đồng Nai - từ nhận thức đến hành động giảm phát thải” và Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm 2026.

Ngoài ra, ngày 19/11, TP. Đồng Nai đón đoàn 500-800 khách quốc tế đi tàu biển cập Cảng Phước An tham quan, trải nghiệm văn hóa bản địa.

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Vườn quốc gia Cát Tiên - một điểm du lịch mới khi du khách đến với thành phố Đồng Nai.

Ông Hà Anh Dũng - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai - cho biết, đây là lần đầu tiên Đồng Nai tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa có quy mô lớn, thể hiện quyết tâm đưa văn hóa, du lịch trở thành nguồn lực cho phát triển.

Theo ông Dũng, bên cạnh thế mạnh công nghiệp, thành phố chú trọng phát triển du lịch, nhất là khi Đồng Nai mới tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên.

'Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết cũng là dịp kết nối cộng đồng, tăng cường giao lưu hữu nghị, quảng bá bản sắc văn hóa, con người và vùng đất Đồng Nai, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển' - ông Dũng nhấn mạnh.

Cảng Phước An ở xã Phước An, TP. Đồng Nai là cảng biển quy mô lớn của Đồng Nai, với tổng diện tích gần 800ha, tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch gồm 10 bến cảng, trong đó có 6 bến container và 4 bến tổng hợp, tổng chiều dài cầu cảng khoảng 3.000m. Cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 60.000 tấn hoặc tàu container cỡ 4.500-6.000 TEU, công suất thiết kế khoảng 5 triệu TEU/năm. Dự án được triển khai theo 3 phân kỳ đầu tư.

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#Đồng Nai #Du lịch #vườn quốc gia Nam Cát Tiên #Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nói về ồn ào Trường Giang

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