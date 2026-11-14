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Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow, Nga tới Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Chiều 14/11, chuyến bay thẳng từ Thủ đô Moscow (Nga) đã đưa 247 hành khách hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc (An Giang). Đây là chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên trên đường bay Phú Quốc - Moscow được khai thác.

Đường bay thường lệ Phú Quốc - Moscow do Sun PhuQuoc Airways khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A330, thời gian bay khoảng 10 giờ đồng hồ. Trước mắt, đường bay khai thác 4 chuyến mỗi tuần và dự kiến tăng lên 6 chuyến mỗi tuần từ đầu năm 2027.

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Máy bay A330 của SPA từ Moscow hạ cánh tại Phú Quốc, chở theo 247 khách.

Từ cuối tháng 9, nhiều doanh nghiệp lữ hành Nga đã triển khai các chuyến bay thuê chuyến đưa khách Nga đến Phú Quốc. Các chuyến bay xuất phát từ một số thành phố của Nga như Moscow, Krasnoyarsk, Novosibirsk... Việc có thêm đường bay thường lệ kết nối thẳng Phú Quốc với Moscow sẽ tăng thêm lựa chọn cho du khách 2 nước, đặc biệt với nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách Nga vào mùa Đông.

Dự kiến trong tháng 12, Sun PhuQuoc Airways sẽ khai thác đường bay kết nối Việt Nam với Thủ đô Astana của Kazakhstan; một số đô thị lớn của Nga như Saint Petersburg, Vladivostok...

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Những hành khách đầu tiên của đường bay thường lệ Moscow - Phú Quốc.

Theo Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR), luỹ kế 9 tháng năm nay, Việt Nam đón hơn 1,1 triệu lượt khách Nga, tăng 161% so với cùng kỳ năm trước và vượt tổng lượng khách Nga cả năm 2025 (689.700 lượt). Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga dự báo, lượng khách Nga đến Việt Nam cả năm 2026 có thể đạt 1,5 triệu lượt.

Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trong 10 tháng, có 262 chuyến bay thẳng từ Nga đưa 121.500 lượt khách đến đảo, chưa kể lượng khách Nga đến đảo qua các chuyến bay nội địa.

Phú Quốc có lợi thế mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, trùng với mùa Đông lạnh giá tại châu Âu, cùng với chính sách miễn thị thực 45 ngày cho khách Nga, đã giúp Phú Quốc thành điểm đến nghỉ Đông của nhiều khách Nga.

Hiện, sân bay Phú Quốc đang được đầu tư, mở rộng phục vụ APEC 2027 và sự phát triển của đảo trong tương lai. Trong đó có hạng mục đầu tư mới đường cất hạ cánh số 2 đã đưa vào khai thác từ cuối tháng 10; nhà ga T2 và nhà ga VIP đang thi công.

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#Phú Quốc #đường bay Moscow - Phú Quốc #khách du lịch Nga #hàng không quốc tế #du lịch Phú Quốc #Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc #APEC 2027 #An Giang

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