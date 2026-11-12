Quảng Trị: Bí thư xã lên 'chợ mạng' rầm rộ chốt đơn đặc sản quê nhà

TPO - Ông Đặng Đại Bàng - Bí thư Đảng ủy xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị - trực tiếp tham gia phiên chợ trực tuyến quảng bá đặc sản địa phương tối 11/11. Hơn 1.400 sản phẩm được khách đặt mua ngay trong buổi phát sóng, trong đó chả cá lóc Ngư Nam là mặt hàng được đặt nhiều nhất.

Phiên chợ do Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sen Ngư phối hợp tổ chức. Cùng lên sóng giao lưu với Bí thư Đảng ủy xã Đặng Đại Bàng có ông Võ Minh Hải, Chủ tịch HĐND xã và ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã.

Bí thư Đảng ủy xã Sen Ngư Đặng Đại Bàng (giữa) trực tiếp giới thiệu đặc sản quê nhà.

Trong buổi phát sóng, đại diện các hợp tác xã chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, giới thiệu câu chuyện và cách chế biến các đặc sản địa phương như chả cá lóc Ngư Nam, nước mắm Ngư Thủy, mực một nắng Ngư Trung, cá lóc khô tẩm gia vị và yến chưng đường phèn. Phiên chợ còn có sự góp mặt của bà Ngô Thị Thanh Thới và bà Nguyễn Thị Hương, hai cựu chiến sĩ Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy.

Theo ban tổ chức, buổi livestream thu hút 20.300 lượt theo dõi và khoảng 4.300 lượt tương tác, trong đó có 3.000 bình luận. Khách đặt mua 440 sản phẩm chả cá lóc Ngư Nam, 310 sản phẩm cá lóc khô tẩm gia vị, 250 túi mực một nắng Ngư Trung và 234 bộ yến chưng đường phèn. Riêng nước mắm Ngư Thủy được đặt mua theo hai quy cách là 105 chai và 75 lít.

Hơn 1.400 sản phẩm được khách hàng đặt mua.

Phiên chợ trực tuyến giúp các hợp tác xã và cơ sở sản xuất ở Sen Ngư giới thiệu đặc sản, giao lưu với người tiêu dùng và nhận đơn ngay trong buổi phát sóng.