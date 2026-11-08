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Trực tiếp Thể Công Viettel vs Thanh Hóa 1-1 (H2): Vào!!! Doãn Ngọc Tân ghi bàn

Đặng Lai
Vĩnh Xuân

TPO - Tiền vệ Doãn Ngọc Tân bật cao đánh đầu cận thành phá lưới Thanh Hoá, ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Thể Công Viettel.

Chi tiết
report Thủ môn Thanh Hóa xuất sắc

75': Tiền vệ Thể Công Viettel cầm bóng bên góc phải, sau đó anh tạt vào. Trái bóng hướng về cột xa khiến Thanh Diệt phải rướn người hết cỡ cứu thua.

report KHÔNG VÀO!!!

68': Lại là pha phản công thoáng đạt của Thanh Hóa. Saliou Guindo băng xuống đối mặt một mình với Văn Việt. Một lần nữa, thủ môn đội tuyển Việt Nam cứu thua cho Thể Công Viettel.

report Lại là Thể Công Viettel bỏ lỡ

66': Hàng loạt pha treo bóng vào khiến hàng thủ Thanh Hóa rối loạn. Andre Luiz nỗ lực chớp thời cơ song một lần nữa bóng lại bay lên trời.

report Vẫn chưa thành công

61': Hoàng Khanh tạt bóng khá mềm mại, bóng đến đầu Nata nhưng tiền vệ 31 tuổi không thể lái bóng đi chính xác. Thể Công Viettel vẫn chưa biết cách để khoan thủng hàng thủ Thanh Hóa.

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report Không được!

55': Hoàng Khanh xử lý gọn gàng rồi tung cú sút xa. Bóng đi chuẩn xác song không gây ra khó khăn cho thủ môn Thanh Hóa.

report Thể Công Viettel thoát thua bàn thứ 2

51': Thanh Hóa tổ chức phản công cực kỳ sắc bén đưa Lovric xuống đối mặt với Văn Việt. Anh đã xử lý rất gọn gàng, đánh lừa hậu vệ Thể Công Viettel rồi dứt điểm nhưng không thắng được Văn Việt. Đến tình huống tiếp theo, Saliou đã ghi bàn song bị từ chối vì lỗi việt vị.

report Thể Công Viettel bỏ lỡ cơ hội khó tin

47': Bóng được tạt từ cánh phải vào, Brandao đứng trước khung thành rộng thênh thang nhưng anh lại sút lên trời. Cơ hội tốt nhất đã bị Thể Công Viettel bỏ phí.

foul Hiệp 2 bắt đầu
foul Hết hiệp 1

Một hiệp đấu bế tắc như thường lệ của Thể Công Viettel. Họ vẫn cần phải cải thiện hơn trong hiệp 2 nếu như không muốn trải qua 10 trận không thắng.

the-cong-viettel-thanh-hoa-2.jpg
report Bóng đập cột dọc Thanh Hóa

45': Từ một pha không chiến, Văn Nam đánh đầu nguy hiểm nhưng bóng lại bị cột dọc chặn lại. Thể Công Viettel vẫn chưa gặp may.

report Nguy hiểm

43': Văn Khang đá phạt hàng rào. Bóng đập người một cầu thủ áo vàng và đi ra ngoài. Các pha xử lý của Thể Công Viettel vẫn chưa thực sự tròn trịa và sắc bén.

report Thanh Hóa đang chơi chắc chắn

38': Dù thiếu người nhưng Thanh Hóa vẫn tự tin lên bóng. Họ di chuyển đồng đều, cho thấy vấn đề thiệt quân không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi của CLB này.

the-cong-viettel-thanh-hoa-9.jpg
report Bá Tiến vào bóng quá quyết liệt và nhận thẻ đỏ

32': Trong một pha ham bóng, Bá Tiến đã vào bóng bằng gầm giày với Văn Việt. Trọng tài xem VAR và đổi màu thẻ từ vàng sang đỏ cho Thanh Hóa.

report Thể Công Viettel tạo ra cơ hội đầu tiên

24': Văn Khang phất bóng chuẩn xác sang bên cánh phải. Bóng sau đó đến chân Brandao và tiền đạo này dứt điểm cực căng. Tuy nhiên bóng đi không hiểm và Thanh Diệp đã ôm gọn.

report Quá gian nan cho Thể Công Viettel

20': Thể Công Viettel đang loay hoay với những pha phối hợp. Họ không biết cách kết nối khi tiến gần 1/3 sân đối phương.

the-cong-viettel-thanh-hoa-6.jpg
report Thể Công Viettel đang gặp khó trong khâu lên bóng

14': Thanh Hóa chơi rất áp sát. Sự cơ động từ tuyến tiến vệ áo vàng khiến chủ nhà rất khó triển khai bóng.

the-cong-viettel-thanh-hoa-8.jpg
goal VÀO, Thanh Hóa đã mở tỷ số

8': Hàng thủ Thể Công Viettel tiếp tục để lộ ra khoảng trống ở trục dọc. Không ai kèo Saliou Guindo, để tiền đạo này xộc thẳng xuống đối mặt Văn Việt và dứt điểm ghi bàn. Thể Công Viettel đang đứng trước trận không thắng thứ 10 liên tiếp.

report Nguy hiểm

2': Ngay phút thứ 2, Thanh Hóa đã uy hiếp khung thành Thể Công Viettel với cú đá từ cánh trái của Martins. Bóng đi ra ngoài trong gang tấc.

foul Trận đấu bắt đầu
report Cặp đấu thú vị

Rất trùng hợp là cả 2 đội vừa có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Thể Công Viettel đã chia tay HLV Velizar Popov và bổ nhiệm ông Almeida De Azevedo Silva. Trong khi đó, Thanh Hóa đã đăng ký HLV Kim Young-chul giữ chức danh HLV trưởng, thay thế ông Mai Xuân Hợp.

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report Đội hình ra sân của Thanh Hóa
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report Đội hình ra sân của Thể Công Viettel
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Thể Công Viettel đang chìm sâu vào cuộc khủng hoảng phong độ khi trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên cả 2 mặt trận trong nước và châu lục. Tại sân chơi quốc nội, sau thắng lợi ở vòng mở màn trước Đồng Nai, đội bóng áo lính sa sút không phanh với 5 vòng đấu liên tiếp chỉ hòa và thua, trong đó có tới 4 thất bại.

Kết quả nghèo nàn này đẩy họ xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm. Mọi chuyện càng thêm ảm đạm ở đấu trường AFC Champions League Two, nơi Thể Công Viettel dậm chân ở đáy bảng E với 1 điểm ít ỏi và gần như cạn kiệt hy vọng đi tiếp. Chuỗi kết quả đáng thất vọng ấy đã dẫn đến sự ra đi của HLV Popov.

Bước vào cuộc tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy, đội bóng áo lính đặt trọn quyết tâm giành trọn 3 điểm để xua tan bầu không khí nặng nề. Đây không chỉ là cơ hội để toàn đội chặn đứng chuỗi ngày bết bát, mà còn là sân khấu để tân thuyền trưởng Guilherme Almeida ghi dấu ấn trong ngày ra mắt LPBank V.League 1, tạo cú hích tinh thần then chốt cho chặng đường gian nan phía trước.

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Tuy nhiên, khát vọng là một chuyện, còn hiện thực hóa được hay không lại là bài toán nan giải. Dù không sở hữu lực lượng vượt trội và đang gặp nhiều trắc trở về mặt kinh phí, Thanh Hóa chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt.

Dù cũng vừa trải qua 2 vòng đấu gần nhất không thắng, song đội bóng xứ Thanh vẫn nắm giữ 8 điểm, đứng thứ 11 và tạo khoảng cách 4 điểm so với chính Thể Công Viettel. Vũ khí đáng gờm nhất của các cầu thủ xứ Thanh luôn là ngọn lửa tinh thần thi đấu rực cháy, lối đá kỷ luật, áp sát quyết liệt và sự lỳ lợm đáng nể trong từng pha tranh chấp.

Chính vì vậy, nếu không duy trì sự tập trung cao độ, đặc biệt ở khâu tổ chức tấn công cùng sự sắc bén trong các pha dứt điểm, Thể Công Viettel hoàn toàn có nguy cơ tiếp tục trượt dài. Làn gió mới từ HLV Guilherme Almeida có thể đem lại sinh khí, nhưng để ngay lập tức biến nó thành khúc khải hoàn trước một Thanh Hóa kiên cường sẽ là thử thách khổng lồ.

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#Thể Công Viettel #Thanh Hóa #V.League 1 #Guilherme Almeida #trực tiếp bóng đá #LPBank V.League

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