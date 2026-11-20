Thêm một xã ở Nghệ An chấm dứt tình trạng nuôi gấu

TPO - Sau 26 năm nuôi nhốt, con gấu ngựa cuối cùng tại xã Vạn An (Nghệ An) được chủ tự nguyện bàn giao đưa về Huế chăm sóc và không yêu cầu bồi thường, đưa địa phương này chấm dứt tình trạng nuôi gấu.

Ngày 20/11, thông tin từ Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế) cho biết, con gấu ngựa cuối cùng còn được nuôi nhốt tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, được chủ nuôi tự nguyện bàn giao cho nhà nước để chuyển về Huế chăm sóc và không yêu cầu bồi thường. Việc tiếp nhận lần này đưa xã Vạn An trở thành địa phương không còn gấu nuôi nhốt.

Gấu Apple bị nuôi nhốt 26 năm tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Con gấu cái được đặt tên là Apple (Táo), nặng khoảng 100 -110 kg, do gia đình nuôi từ năm 2000, đăng ký quản lý và gắn chip vào năm 2006. Sau 26 năm nuôi nhốt, gấu được chuyển giao đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, TP. Huế, để chăm sóc suốt đời trong môi trường bán tự nhiên.

Hoạt động cứu hộ có sự phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, Tổ chức Động vật Châu Á, Vườn Quốc gia Bạch Mã, Chi cục Kiểm lâm Vùng 2 và chính quyền địa phương.

Tiến sĩ Jill Robinson cùng bác sĩ thú y tiến hành khám sức khỏe sơ bộ cho gấu Apple sau gây mê.

Đội ngũ thú y đã tiến hành gây mê, kiểm tra sức khỏe ban đầu và đưa gấu lên phương tiện vận chuyển chuyên dụng. Tiến sĩ Jill Robinson - nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật châu Á, trực tiếp tham gia hỗ trợ quá trình cứu hộ.

Sau khi được đưa về Huế, Apple sẽ được chăm sóc chuyên môn lâu dài, có không gian vận động và điều kiện sinh hoạt phù hợp hơn với nhu cầu sinh học, tập tính tự nhiên của loài.

Đội cứu hộ đưa gấu lên xe để vận chuyển về Huế.

Đây là con gấu thứ 35 được tiếp nhận tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Vườn Quốc gia Bạch Mã kể từ khi cơ sở đi vào hoạt động. Đáng chú ý, việc bàn giao con gấu cuối cùng tại xã Vạn An là kết quả của quá trình phối hợp tuyên truyền, vận động trực tiếp giữa lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và chủ nuôi. Chủ gấu đã tự nguyện chuyển giao, không yêu cầu bồi thường.

Việc bàn giao Apple đánh dấu thêm một địa phương ở Nghệ An không còn gấu nuôi nhốt. Tuy nhiên, theo Tổ chức Động vật Châu Á, toàn tỉnh Nghệ An hiện vẫn còn 11 con gấu tại 3 cơ sở nuôi nhốt tư nhân.

Trên phạm vi cả nước, số liệu mới nhất của Cục Kiểm lâm cho thấy còn khoảng 120 con gấu đang bị nuôi nhốt tại các cơ sở tư nhân. Trong hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Tổ chức Động vật châu Á đã cứu hộ hơn 300 con gấu.