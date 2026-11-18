Vinh danh 42 công trình khoa học – công nghệ xuất sắc

TPO - 42 công trình nghiên cứu khoa học – công nghệ xuất sắc vừa được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025.

Tối 17/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025.

Giải thưởng năm nay có 121 công trình tham dự, 83 công trình đủ điều kiện tranh giải, thuộc nhiều lĩnh vực như cơ khí - tự động hóa, công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông, sinh học, công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải.

Ban giám khảo, gồm nhiều khoa học uy tín đã trao giải thưởng cho 42 công trình, gồm 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba, 13 giải Khuyến khích.

Trong đó 6 giải Nhất được trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.

Giải Nhất lĩnh vực cơ khí tự động hoá thuộc về công trình: Nghiên cứu và tích hợp một số hệ thống đặc biệt cho xe chiến đấu bộ binh XCB-01 của tác giả Đại tá. PGS.TS Nguyễn Thanh Tiên và các cộng sự Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự - Tổng Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng.

Giải nhất lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông thuộc về công trình: Nghiên cứu phát triển Platform và chế thử mẫu đầu tự dẫn quang điện tử cho tên lửa đối hạm cận âm của tác giả Trung tá. TS Trần Tiến Hải và các cộng sự Viện Hàng không vũ trụ Viettel – Tập đoàn công nghiệp Viễn thông quân đội.

Giải Nhất lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới vinh danh công trình: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nghiền khô đá phiến sét siêu mịn trong sản xuất gạch Cotto (men) – Granite tiết kiệm năng lượng của anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu và các cộng sự Công ty CP Gốm Đất Việt.

Các tác giả và nhóm tác giả nhận giải Nhất tại Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Vifotec 2025.

Ở lĩnh vực công nghệ vật liệu, giải Nhất thuộc về công trình: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu nền polymer đa lớp sử dụng trong ngành in bảo an - Ứng dụng tại nhà máy Công nghệ cao Polymer Q&T của tác giả KS. Lương Ngọc Anh và các cộng sự - Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q & T.

Riêng lĩnh vực công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thuộc về 2 công trình gồm:

Công trình “Xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa phát thải thấp ở Việt Nam” của TS. Lê Văn Tri và các cộng sự - Viện Khoa học Công nghệ sinh học và Môi trường.

Công trình “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp lên men bán khô tốc độ nhanh để xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt hữu cơ theo hướng kinh tế tuần hoàn” của tác giả CN. Nguyễn Phúc Thành và các cộng sự - Công ty CP dịch vụ môi trường Thăng Long.

Ngoài Bằng khen, cúp và tiền thưởng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo cho các tác giả là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của các công trình đoạt giải Nhất, chủ nhiệm của các công trình đoạt giải Nhì, Ba.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả của công trình đoạt giải Nhất, Nhì và Ba trong độ tuổi đoàn.