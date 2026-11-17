Phó Chủ tịch TPHCM Trương Minh Huy Vũ: Chuyển đổi số phải đo từ tiệm tạp hóa

TPO - Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ, chuyển đổi số phải mang lại lợi ích thiết thực cho cả tiệm tạp hóa nhỏ, từ hỗ trợ bán hàng, kết sổ, xuất hóa đơn đến mở ra cơ hội tiếp cận vốn vay từ dữ liệu kinh doanh.

Nhiều phần mềm, người kinh doanh không biết bắt đầu từ đâu

Ngày 17/11, tại TPHCM diễn ra diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt”.

Phát biểu tại diễn đàn quy tụ gần 300 đại biểu là lãnh đạo chính quyền, các cơ quan quản lý, hiệp hội và chuyên gia công nghệ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh yêu cầu đưa công nghệ đến với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, giúp lực lượng này giải quyết những khó khăn trong hoạt động hằng ngày.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại chương trình. Ảnh: Anh Nhàn

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, đây là lực lượng đông đảo nhưng chưa được quan tâm đầy đủ trong quá trình chuyển đổi số. Khi các hộ kinh doanh, đơn vị quy mô nhỏ thực sự tham gia và có công cụ phù hợp để sử dụng, chuyển đổi số của TPHCM mới có thể thành công. Nếu lực lượng này còn đứng ngoài, mục tiêu ấy vẫn còn khoảng cách lớn.

Đề cập những rào cản hiện nay, ông Trương Minh Huy Vũ cho rằng có một số khó khăn cần tháo gỡ.

Trước hết, một bộ phận người kinh doanh chưa biết bắt đầu từ đâu khi phải tiếp cận quá nhiều phần mềm. Thuế có phần mềm riêng, bán hàng có công cụ riêng, hóa đơn điện tử và quản lý lại sử dụng những hệ thống khác.

Trong khi đó, khả năng liên thông dữ liệu giữa các hệ thống, cũng như kết nối với cơ quan quản lý và các nền tảng định danh quốc gia vẫn còn hạn chế. Vì vậy, vấn đề không chỉ là cung cấp công cụ mà còn phải giúp các công cụ kết nối được với nhau, thuận tiện cho người sử dụng.

Một tiệm tạp hóa có được hỗ trợ bán hàng, kết sổ, xuất hóa đơn hay không? Dữ liệu kinh doanh có giúp tiểu thương tiếp cận vốn vay hay không? Chuyển đổi số phải trả lời được câu hỏi ấy", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ đặt vấn đề.

Khó khăn thứ hai là vốn đầu tư cho công nghệ. Theo ông Vũ, nhu cầu vốn của các cơ sở kinh doanh nhỏ có thể không lớn nhưng thủ tục tiếp cận còn nhiều. Cùng với đó là lo ngại về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu. Khi hộ kinh doanh, tiểu thương đưa hoạt động lên mạng và các sàn thương mại điện tử, việc bảo vệ thông tin cần được giải quyết ngay trong quá trình triển khai.

Để hỗ trợ lực lượng này, TPHCM đang triển khai kế hoạch chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó chú trọng hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ nguồn lực và đo lường kết quả. TPHCM có kinh phí hỗ trợ theo các nội dung như tư vấn pháp lý, kỹ thuật, giao dịch và kỹ năng số. Quá trình thực hiện cũng phải được theo dõi, đánh giá để xác định hiệu quả của các chương trình.

Từ bán hàng, xuất hóa đơn đến tiếp cận vốn vay

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các chuyên gia, đơn vị công nghệ tập trung trao đổi giải pháp tích hợp, liên thông dữ liệu. Đây là yêu cầu quan trọng để tránh tình trạng có nhiều phần mềm nhưng thông tin không kết nối được với nhau.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, trong giai đoạn đầu, có thể áp dụng chính sách miễn phí sử dụng trong 6 tháng, kết hợp các chương trình hỗ trợ của thành phố, ngân hàng và tổ chức tín dụng để giảm gánh nặng chi phí.

Thượng tá Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TPHCM phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Anh Nhàn

Về lâu dài, việc tham gia nền tảng số cần mở ra cơ hội nhận đơn hàng, tiếp cận vốn vay. Những thông tin hình thành từ hoạt động kinh doanh có thể trở thành cơ sở để ngân hàng, tổ chức tín dụng xem xét hỗ trợ vốn.

Tại sự kiện, Viettel công bố chương trình ưu đãi hỗ trợ chuyển đổi số tại TPHCM với tổng giá trị dự kiến lên tới 370 tỷ đồng, tập trung vào quản lý bán hàng, quản trị và giao dịch điện tử, kết hợp tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật.

Thượng tá Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TPHCM, cho rằng doanh nghiệp Việt Nam không thiếu quyết tâm chuyển đổi số, nhưng cần lộ trình phù hợp và giải pháp đơn giản để bắt đầu.

"Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giải quyết được những bài toán cụ thể của từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Việc hỗ trợ cần kéo dài trong suốt quá trình triển khai, từ tư vấn lựa chọn giải pháp đến đồng hành trong thực tế vận hành", Thượng tá Hùng nói.