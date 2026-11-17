Thâm Quyến - 'thành phố kỳ tích' Trung Quốc lần đầu đón Tổng thống Mỹ

TPO - Thâm Quyến là thành phố công nghệ hàng đầu Trung Quốc có số lượng tỷ phú nhiều hơn bất kỳ thành phố nào ngoài New York. Và trong tuần này, nơi đây sẽ đón chuyến thăm của một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới đến từ New York - Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Toàn cảnh quảng trường Vịnh Thâm Quyến. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ông Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân đến Thâm Quyến khi tới Trung Quốc dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào ngày 18 - 19/11.

Tại đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giới thiệu với các khách mời APEC một hình mẫu thu nhỏ về câu chuyện phát triển thời hiện đại của Trung Quốc: quy hoạch ở tầm cao, tiến bộ công nghệ mạnh mẽ và quá trình tạo ra của cải với tốc độ chóng mặt.

Nằm cách Hồng Kông không xa, Thâm Quyến là phiên bản Trung Quốc của Thung lũng Silicon (Mỹ) - một thành phố mang dáng dấp tương lai, nơi hội tụ các doanh nhân công nghệ, máy bay không người lái giao đồ ăn và siêu máy tính nhanh nhất thế giới.

Đây cũng là thành phố khởi nguồn của nhiều bước tiến công nghệ, góp phần đẩy Mỹ và Trung Quốc vào thế đối đầu về quyền tiếp cận nguyên liệu thô, chip tiên tiến và các thị trường sinh lời. Thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ hết hiệu lực vào tháng 1.

Thâm Quyến cũng đang nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách quốc tế tại Trung Quốc.

Nếu trò chuyện với bất kỳ ai trong số 18 triệu cư dân Thâm Quyến, bạn sẽ được nghe họ tự hào gọi nơi đây là “thành phố kỳ tích”.

Được xây dựng trên vùng đất ngập mặn chỉ trong khoảng 4 thập kỷ, thành phố hiện đại này có số lượng cao ốc nhiều hơn New York và gấp khoảng 3 lần Chicago, theo Hội đồng Đô thị Cao tầng. Thâm Quyến còn sở hữu tòa nhà cao thứ năm thế giới - Trung tâm Tài chính Ping An.

Đám đông tụ tập xem màn trình diễn ánh sáng dịp nghỉ lễ Quốc khánh tháng 10/2026 tại Thâm Quyến. (Ảnh: Getty Images)

Một du khách nước ngoài ngồi bên ngoài các cửa hàng của Huawei và DJI tại Huaqiangbei - khu chợ điện tử lớn nhất thế giới. (Ảnh: Getty Images)

Mọi người quan sát một chiếc thiết bị bay không người lái đang giao đồ ăn tại khu trung tâm thương mại ở Thâm Quyến. (Ảnh: Getty Images)

Dạo bước trên những con phố nơi đây, du khách có cảm giác mọi thứ đều mới mẻ. Những chiếc taxi điện tự lái lặng lẽ lướt trên đường, trong khi máy bay không người lái bay khắp nơi để giao đồ ăn nóng và cà phê đá. Những khối cầu trong suốt như pha lê treo trên các hàng cây ven đường, thu năng lượng mặt trời và chiếu sáng đường phố vào ban đêm.

Tên của các công trình cũng phần nào phản ánh tinh thần của thành phố: Công viên Nhân tài, Đường Khởi nghiệp, Vườn Tri thức và nhiều tuyến phố được đặt theo tên các nhà khoa học nổi tiếng của Trung Quốc.

Tại các quán cà phê được thiết kế hiện đại, giới trẻ say sưa bàn luận về cách kiếm thêm tiền, trong khi các bậc cha mẹ trung niên trao đổi về việc nên cho con đi du học ở đâu.

Từ vùng quê nghèo đến siêu đô thị

Cách đây 50 năm - khoảng thời gian ông Donald Trump còn trẻ và đang thực hiện thương vụ bất động sản đầu tiên tại Manhattan, thành phố Thâm Quyến lúc này mới chỉ là một vùng kinh tế nghèo nàn, bao quanh bởi những cánh đồng.

Khi đó, giới chức Quảng Đông - nơi có Thâm Quyến - đã đề xuất sử dụng một số thị trấn ven biển phía Nam Trung Quốc làm nơi thí điểm kinh tế thị trường tự do nhằm thu hút vốn đầu tư.

Chính phủ đưa ra nhiều chính sách ưu đãi tài chính nhằm thu hút nhân tài đến thành phố. Một trong những người đi tiên phong là ông Ren Zhengfei, cựu kỹ sư của quân đội Trung Quốc. Ông Ren đã thành lập công ty riêng tại Thâm Quyến, tận dụng một đạo luật mới cho phép các nhà nghiên cứu được thành lập doanh nghiệp của mình.

Một thập kỷ sau, ông Wang Chuanfu rời công việc tại một nhà sản xuất pin để theo đuổi giấc mơ tương tự.

Những doanh nghiệp được ông Ren và ông Wang thành lập tại Thâm Quyến hiện nằm trong số các thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Huawei của ông Ren Zhengfei là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất toàn cầu, trong khi BYD - công ty do ông Wang Chuanfu sáng lập - đã vượt qua Tesla của Elon Musk để trở thành nhà sản xuất xe điện bán chạy nhất thế giới trong năm ngoái.

“Vào thời điểm đó, Thâm Quyến có lẽ là nơi có môi trường tốt nhất Trung Quốc cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”, ông Wang chia sẻ với CCTV năm 2019.

Hai doanh nghiệp này sẽ là những cái tên nổi bật được giới thiệu tại hội nghị cấp cao APEC sắp tới. Các phương tiện được lựa chọn chính thức phục vụ hội nghị là những mẫu xe BYD tiên tiến, sử dụng đáng kể công nghệ của Huawei.

Thành phố này cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn lớn khác đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh chóng của Trung Quốc, trong đó có tập đoàn Tencent và DJI - nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới.

McDonald's khai trương chi nhánh đầu tiên tại Trung Quốc ở Thâm Quyến vào ngày 25/9/1990. (Ảnh: Getty Images)

Năm 1990, Thâm Quyến trở thành thành phố đầu tiên tại Trung Quốc có nhà hàng McDonald's. Sự xuất hiện của chuỗi thức ăn nhanh Mỹ được xem là một dấu mốc quan trọng trong quá trình mở cửa của Trung Quốc.

Trong thư mời dự APEC năm ngoái, hành trình phát triển đáng kinh ngạc của Thâm Quyến đã được mô tả ngắn gọn: “Trong vài thập kỷ qua, Thâm Quyến đã chuyển mình từ một làng chài nhỏ bé, lạc hậu thành một đô thị quốc tế hiện đại”. Thành tựu này được gọi bằng cụm từ “kỳ tích”.

Sức hút đối với du khách phương Tây

Ngay cả trước khi nhận nhiệm vụ đăng cai APEC và trở thành tâm điểm ngoại giao, Thâm Quyến đã nhanh chóng vươn lên thành điểm đến được du khách nước ngoài yêu thích thứ hai tại Trung Quốc, chỉ sau Thượng Hải.

Theo số liệu của chính quyền thành phố, năm 2025, có hơn 2 triệu lượt khách quốc tế lưu trú qua đêm tại Thâm Quyến, tăng tới 70% so với năm trước đó. Trong năm 2026, hơn 6,6 triệu lượt khách quốc tế đã đến thành phố, phần lớn từ các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những con số này chưa bao gồm hơn 10 triệu lượt khách đến từ hai thành phố lân cận là Hồng Kông và Macao trong năm 2025, tăng 25% so với năm 2024. Thâm Quyến đã trở thành điểm đến cuối tuần phổ biến của người dân Hồng Kông nhờ khoảng cách gần (chỉ mất 14 phút đi tàu cao tốc) và chi phí tương đối phải chăng.

Không có gì ngạc nhiên khi điều đầu tiên khiến du khách phương Tây chú ý ở Thâm Quyến chính là không gian đậm chất công nghệ.

Megan Jarrett - đến từ bang Nam Carolina (Mỹ), ngoài 30 tuổi và từng sống tại Thâm Quyến trong 3 năm kể từ năm 2023 - chia sẻ với CNN rằng cô rất yêu thích cuộc sống tại đây.

“Thành phố có công nghệ cao, hiện đại và rất tiện lợi. Đối với tôi, nơi đây cũng rất thân thiện”, Jarrett nói.

Will McCaskill - nhà sản xuất video 28 tuổi sống tại London (Anh) - đã đến thăm Thâm Quyến hồi tháng 5. “Thành phố này thực sự rất tiên tiến về mặt công nghệ”, McCaskill nhận xét.

Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ là thành phố không tạo cảm giác quá đông đúc hay căng thẳng. “Bạn có thể lái xe qua một khu vực xây dựng dày đặc với rất nhiều tòa nhà chọc trời, nhưng ở mặt đường, không khí lại khá yên bình và mang đậm nét địa phương. Thành phố rất sạch sẽ, được quy hoạch tốt và dễ dàng di chuyển”.

Số liệu chính thức cho thấy, mỗi năm có khoảng nửa triệu người từ các địa phương khác của Trung Quốc chuyển đến Thâm Quyến.

Những quả cầu năng lượng mặt trời bằng pha lê treo trên các tán cây ven đường. Chúng hấp thụ năng lượng mặt trời vào ban ngày để chiếu sáng đường phố khi màn đêm buông xuống. (Ảnh: CNN)

Một góc The Mixc - trung tâm thương mại mới đầy phong cách, nơi quy tụ nhiều nhà hàng ẩm thực cùng các cửa hiệu thời trang thiết kế. (Ảnh: CNN)

Đi lại, trải nghiệm và khám phá

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi hơn bao giờ hết cho du khách quốc tế đến thăm đất nước này. Công dân Anh và nhiều nước châu Âu được hưởng chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Trung Quốc.

Du khách Mỹ cũng có thể được hưởng chính sách tương tự, nhưng với một số điều kiện nhất định. Họ có thể bay đến Thâm Quyến và lưu trú trong tối đa 10 ngày, nhưng sau đó phải bay tiếp đến một điểm đến thứ ba nằm ngoài Trung Quốc đại lục.

Thâm Quyến cũng rất thuận tiện để di chuyển từ Hồng Kông.

Trong khi đó, sân bay Bao’an Thâm Quyến liên tục mở thêm các đường bay mới. Hiện sân bay có các chuyến bay thẳng đến Los Angeles (Mỹ), đồng thời ngày càng mở rộng kết nối với nhiều điểm đến trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Kuala Lumpur (Malaysia), Melbourne (Úc) và Surabaya (Indonesia).

Nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Thâm Quyến đã chọn khu vực Shekou ở phía Đông Nam thành phố làm nơi định cư. Nơi đây có không khí khá thư thái với nhiều quán bar và nhà hàng ẩm thực quốc tế.

Chợ điện tử Huaqiangbei - được xem là khu chợ điện tử lớn nhất thế giới - cũng là điểm dừng chân đáng chú ý. Hơn 100.000 doanh nghiệp tập trung trong những dãy gian hàng dày đặc, tựa như mê cung, với các mặt hàng được bán ở mức giá rẻ.

Chuyến bay trình diễn của thiết bị bay không người lái thông minh trên một con phố ở Huaqiangbei. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, Thâm Quyến đang nỗ lực xây dựng hình ảnh vượt ra ngoài một thành phố nổi tiếng với thực phẩm và đồ điện tử giá rẻ. Số lượng bảo tàng mới tại đây ngày càng tăng. Bảo tàng Fotografiska, có nguồn gốc từ Stockholm (Thụy Điển), vừa khai trương cơ sở tại Thâm Quyến vào tháng 10.

Trước đó, hồi tháng 5, thành phố đã tổ chức khai trương Bảo tàng Nghệ thuật Quốc tế Thâm Quyến. Nơi đây trưng bày các tác phẩm của những họa sĩ thời Phục hưng như Titian và Tintoretto, các tác phẩm thư pháp nổi tiếng cùng những sáng tác của hai bậc thầy hội họa Trung Quốc là Qi Baishi và Zhang Daqian.