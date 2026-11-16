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Quốc hội hai nước Việt Nam - Chile tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược

Như Ý - Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn cùng Quốc hội Chile đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố nền tảng chính trị, định hướng và hỗ trợ hợp tác Việt Nam - Chile phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast. (Ảnh: Minh Châu)

Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Chile José Antonio Kast đang thăm chính thức Việt Nam.

Chúc mừng thành công của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử khi hai nước nhân dịp này quyết định nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn cùng Quốc hội Chile đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố nền tảng chính trị, định hướng và hỗ trợ hợp tác Việt Nam - Chile phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Quốc hội Chile là cơ quan lập pháp Nam Mỹ đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác với Quốc hội Việt Nam (3/2012), tạo tiền đề quan trọng trong việc thiết lập các khuôn khổ hợp tác tương tự với nghị viện các nước trong khu vực.

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Toàn cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: Minh Châu)

Tổng thống Chile José Antonio Kast khẳng định quan hệ giữa hai Quốc hội là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ việc triển khai chương trình nghị sự song phương cũng như tăng cường hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục củng cố hiểu biết và tin cậy chính trị thông qua trao đổi Đoàn, tiếp xúc các kênh, các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác song phương, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi và ổn định cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, giao thông - vận tải, khoa học - công nghệ....

Theo đó, cơ quan lập pháp hai nước sẽ cùng đồng hành và kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận song phương, hiện thực hóa tiềm năng hợp tác, vì lợi ích của doanh nghiệp, địa phương và người dân hai nước.

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#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Tổng thống Chile José Antonio Kast #quan hệ Việt Nam - Chile

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