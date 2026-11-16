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Cà Mau rà soát nội dung video khuyên đừng ăn cua trên mạng xã hội Facebook

Tân Lộc

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao sở, ngành, công an tỉnh kiểm tra, rà soát nội dung video đăng trên mạng xã hội với nội dung khuyên đừng ăn cua, để xử lý theo quy định.

Ngày 16/11, ông Đoàn Việt Khoa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, xác nhận, tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, xử lý clip “khuyên đừng ăn cua” được lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, tài khoản Facebook có tên V.A. đã đăng tải thông tin: "Khuyên đừng ăn cua”, kèm đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm người thả cua phóng sanh. Trong lời bình của đoạn clip, có nội dung cho rằng “khi người ta luộc cua để ăn là cảnh tượng đại địa ngục… Vì miếng ngon trong chốc lát mà tạo thành nghiệp chướng nặng nề”.

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Tài khoản đăng tải thông tin khuyên đừng ăn cua kèm theo đoạn clip có nội dung cho rằng luộc cua ăn là cảnh tượng địa ngục. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ngoài ra, trong bài đăng còn có nội dung: “Người với cua từ vô số kiếp đến nay đều cũng đã từng là cha mẹ, anh em… Chỉ vì thay hình đổi dạng nên không thể biết nhau… mà thay nhau tạo nghiệp, giết hại lẫn nhau”.

Sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip này đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác từ người dùng mạng xã hội. Trong đó, có nhiều ý tranh luận trái chiều về nội dung trên.

Trước nguy cơ tác động tiêu cực từ clip, đặc biệt ảnh hưởng tới người nông dân nuôi cua, tỉnh Cà Mau đã vào cuộc xác minh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát báo cáo nội dung video đăng trên mạng xã hội để xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định. Kết quả báo cáo về UBND tỉnh trong ngày 17/11. Trường hợp vượt thẩm quyền, các sở ngành kịp thời đề xuất theo quy định.

Cà Mau được xem là “thủ phủ” cua cả nước. Cua biển Cà Mau là ngành hàng chủ lực của tỉnh, mang lại nguồn thu nhập cho hàng chục ngàn hộ dân. Kim ngạch xuất khẩu cua của Cà Mau trong 9 tháng năm 2026 ước đạt hơn 2 tỷ USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, các sản phẩm chủ lực của tỉnh đã xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

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