Tổng thống Azerbaijan sắp thăm Việt Nam

TPO - Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 - 21/11.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Azerbaijan hồi tháng 5/2025.

Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Những dấu mốc lịch sử như chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Azerbaijan năm 1959 và chuyến thăm của Lãnh tụ dân tộc Azerbaijan Heydar Aliyev đến Việt Nam năm 1983 đã đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trong suốt chặng đường phát triển, Azerbaijan luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và tình cảm chân thành; Việt Nam cũng luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Azerbaijan.

Azerbaijan có vị trí địa chiến lược quan trọng tại khu vực Caucasus, là cầu nối giữa châu Âu và châu Á, đồng thời có vai trò ngày càng tích cực trong các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.