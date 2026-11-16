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Thế giới

Hàng trăm ngàn người ký đơn đòi đưa tỷ phú Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia

Bình Giang

TPO - Amjad Masad đang ghi hình video quảng bá cho công ty AI của mình vào cuối tuần trước thì nhận được một tin nhắn khẩn cấp: Liệu ông có thể hỗ trợ chiến dịch đưa Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo hay không?

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Tỷ phú Jensen Huang. (Ảnh: Bloomberg)

Một nhân viên Nvidia đã sử dụng dịch vụ Replit của Masad để xây dựng trang web, nơi mọi người có thể ký tên vào bức thư ngỏ để yêu cầu hội đồng quản trị Nvidia khôi phục chức vụ cho ông Huang. Tuần trước, Hội đồng quản trị đã buộc ông rời ghế CEO. Trang web mang tên “Stand With Jensen” (Sát cánh cùng Jensen) đang gặp khó khăn do lượng truy cập quá lớn.

Masad kiểm tra mã nguồn của trang web và phát hiện đơn kiến nghị bị giới hạn ở mức 200 chữ ký mỗi phút - thấp hơn rất nhiều so với tốc độ gửi chữ ký thực tế. Ông đã gỡ bỏ giới hạn này và bổ sung công cụ Captcha để hạn chế bot, cùng một số điều chỉnh khác.

Tính đến chiều 15/11, đơn kiến nghị đã thu hút 106.000 chữ ký, trong đó có những chữ ký được xác nhận của Masad - nhà đồng sáng lập Uber Travis Kalanick, nhà đầu tư công nghệ Gavin Baker, CEO Shopify Tobias Lutke và CEO Epic Games Tim Sweeney.

Trên khắp Thung lũng Silicon, một mạng lưới gồm các đồng nghiệp, nhân viên và nhà đầu tư của ông Huang vẫn nuôi hy vọng ông có thể giành lại vị trí lãnh đạo Nvidia, cho dù các cơ quan chức năng đang làm rõ vai trò của ông trong việc công ty này cung cấp những dòng chip trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ cho Trung Quốc.

Ngày 15/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thúc giục hội đồng quản trị Nvidia tìm kiếm ứng viên CEO từ bên ngoài công ty. Ông phát biểu trên Fox News: “Những gì đã diễn ra bên trong công ty cần được xử lý bằng một cuộc cải tổ mạnh mẽ”.

Trong những ngày kể từ khi ông Huang từ chức vì bê bối tình ái, nhiều CEO công nghệ và nhà đầu tư nổi tiếng đã công khai bày tỏ ủng hộ ông, thông qua các bài đăng trên mạng xã hội cũng như những cuộc điện thoại riêng.

Một số nhà đầu tư yêu cầu hội đồng quản trị Nvidia cam kết không bổ nhiệm người thay thế chính thức cho đến khi cuộc điều tra về mối quan hệ giữa ông Huang và Alice Huang kết thúc.

Trong bức thư ngỏ được công bố ngày 13/11, Baker và Brad Gerstner - CEO của Altimeter Capital, cho rằng Huang “xứng đáng được hưởng một quy trình xem xét thận trọng, tránh việc vội vàng thay thế ông một cách không cần thiết trước khi toàn bộ sự thật được làm sáng tỏ”.

Cùng ngày, hội đồng quản trị Nvidia ra tuyên bố cho biết công ty đang thuê một đơn vị chuyên tìm kiếm nhân sự cấp cao để hỗ trợ quá trình tuyển chọn CEO mới, đồng thời khẳng định họ vẫn chưa tiếp xúc với bất kỳ ứng viên tiềm năng nào.

Các quan chức Mỹ nghi ngờ Alice Huang đóng vai trò gián điệp, khi công ty của bà - Megaspeed, trở thành đối tác điện toán đám mây của Nvidia.

Những người ủng hộ ông Jensen Huang cho rằng vị tỷ phú này có lập trường ủng hộ nước Mỹ và đóng vai trò thiết yếu trong phong trào phát triển AI mã nguồn mở do Mỹ kiểm soát, nhằm bảo đảm công nghệ này không rơi vào tay một số ít công ty.

Họ cho rằng những chính sách do phe chủ trương cứng rắn với Trung Quốc đề xuất sẽ phản tác dụng, tạo điều kiện để tập đoàn chip khổng lồ Huawei của Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với Nvidia.

Masad cho biết nhóm trò chuyện của ông với các đồng nghiệp trong ngành công nghệ lo ngại việc một người tiên phong ủng hộ mã nguồn mở đang bị hạ bệ. Phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng tải xuống và tự chỉnh sửa mã nguồn.

“Ông ấy đã hỗ trợ rất nhiều cho các công ty và là đối trọng quan trọng với những ý kiến cho rằng chúng ta cần quản lý AI chặt chẽ hơn và đóng cửa các mô hình mở”, Masad nói.

Các nhân viên Nvidia xác nhận đã ký bức thư ngỏ cho biết họ xem ông Huang là một nhà lãnh đạo không thể thay thế. Theo những người am hiểu sự việc, một số nhân viên đã bàn bạc về việc tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ ông Huang tại khuôn viên công ty ở Santa Clara, bang California, trong những ngày tới.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent kêu gọi tiến hành điều tra sâu rộng hơn về hoạt động bán số lượng chip khổng lồ của Nvidia cho những công ty tại Đông Nam Á liên quan đến doanh nghiệp AI Trung Quốc.

Ông Jeffrey Sonnenfeld, giáo sư và chuyên gia về quản trị doanh nghiệp tại Trường Quản lý thuộc Đại học Yale, cho rằng những căn cứ dẫn đến việc ông Huang bị sa thải là vững chắc, dựa trên bộ quy tắc ứng xử của công ty.

“Nếu họ làm ngơ trước những việc này, thì chẳng khác nào bật đèn xanh cho mọi hành vi, xé bỏ toàn bộ quy tắc, bởi khi đó không có tiêu chuẩn đạo đức nào của chính công ty còn có thể được thực thi bằng pháp luật”, GS Sonnenfeld nói.

“Đây là hành vi tiếp tay và hỗ trợ việc lách luật thương mại của Mỹ”, ông nói.

Theo WSJ

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#Jensen Huang #Nvidia #Bê bối ngoại tình

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