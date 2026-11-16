Đề xuất các khu vực giao thông không quy định tốc độ tối thiểu

TPO - Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu tại khu vực trạm thu phí, làn chuyển tiếp ra, vào đường cao tốc và một số trường hợp đặc biệt.

Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Trong đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu tại khu vực trạm thu phí, làn chuyển tiếp ra, vào đường cao tốc và một số trường hợp đặc biệt.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu gần trạm thu phí cao tốc. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Theo dự thảo, tốc độ khai thác tối thiểu trên đường cao tốc được quy định không nhỏ hơn 60km/h và phải thể hiện trên hệ thống báo hiệu đường cao tốc. Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng mức tốc độ tối thiểu này chưa phù hợp với thực tế khai thác tại một số vị trí, đoạn đường và làn đường trên cao tốc.

Cụ thể, đối với những đoạn đường đi qua hầm đường bộ hoặc các trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông, cơ quan có thẩm quyền có thể đặt báo hiệu tốc độ khai thác tối thiểu thấp hơn 60km/h.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu tại khu vực trạm thu phí đường bộ, các đoạn đường trên làn chuyển tiếp để tách, nhập vào đường cao tốc. Quy định này cũng áp dụng trong các trường hợp thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, bảo trì, sửa chữa, xử lý sự cố công trình; thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp, công tác quốc phòng, an ninh hoặc khi xảy ra ùn tắc giao thông.

Lý giải đề xuất trên, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết quy định tốc độ tối thiểu 60km/h, chưa phù hợp với một số trường hợp tốc độ trên đường cao tốc hoặc một số đoạn, làn đường cao tốc mà thực tế phải quy định tốc độ tối thiểu nhỏ hơn 60km/h.

Tại các đoạn đặt trạm thu phí trên tuyến chính đường cao tốc như: Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc Bến Lức - Long Thành và một số tuyến đường cao tốc khác.

Với đoạn đường trên các làn chuyển tiếp tách, nhập vào đường cao tốc, một số hầm trên đường cao tốc khi thấy cần thiết. Một số trường hợp khác, có thể không quy định được giá trị cụ thể (giới hạn) của tốc độ tối thiểu, như khi thực hiện cứu nạn, xử lý ùn tắc trên đường cao tốc, xử lý sự cố công trình...