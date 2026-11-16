Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của người đã mất, làm thế nào để lấy lại?

Đức Anh

TPO - Chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của người đã qua đời, anh Nguyễn Văn Tám (trú tại xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ) đến Công an xã Đào Xá trình báo trong tâm trạng lo lắng, hoang mang. Công an địa phương phối hợp xác minh, liên hệ gia đình chủ tài khoản và hướng dẫn những người thừa kế làm thủ tục hoàn trả.

Ngày 9/11, anh Tám, sinh năm 1995, trú tại xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ, đến Công an xã trình báo việc chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng vào tài khoản một người ở xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Đào Xá khẩn trương xác minh thông tin giao dịch, đồng thời phối hợp với Công an xã Xuân Lương và các cơ quan ngân hàng để liên hệ gia đình chủ tài khoản. Qua xác minh, chủ tài khoản đã qua đời nên việc hoàn trả không thể thực hiện trực tiếp với người nhận tiền.

907716057-1411855187604553-6642841187221824123-n.jpg
Anh Nguyễn Văn Tám vừa nhận lại 1,4 tỷ đồng chuyển nhầm cho một người đã mất ở tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Công an hai xã hỗ trợ liên hệ gia đình người đã mất, xác định những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và hướng dẫn gia đình thống nhất ủy quyền cho một thành viên thực hiện thủ tục chuyển trả. Sau khi các bên hoàn tất thủ tục cần thiết, ngày 13/11, anh Tám nhận lại đầy đủ 1,4 tỷ đồng.

Trong thư cảm ơn gửi Công an xã Đào Xá, anh Tám cho biết số tiền trên rất lớn đối với gia đình, khiến anh “vô cùng lo lắng và hoang mang”. Khi gặp khó khăn, anh tìm đến công an nhờ hỗ trợ và được cán bộ hướng dẫn, phối hợp liên hệ với gia đình chủ tài khoản.

910229069-1469171811974331-885213764996281804-n.jpg
Thư cảm ơn của anh Tám. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Anh bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, kiên trì và sự tận tình của lực lượng công an; đồng thời cho biết sự việc giúp anh thêm tin tưởng vào lực lượng Công an nhân dân.

Vụ việc cho thấy khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người chuyển nên sớm liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, kết nối với người nhận tiền. Nếu chủ tài khoản đã qua đời, việc hoàn trả cần có sự thống nhất của những người thừa kế và được thực hiện theo các thủ tục cần thiết.

Xem thêm

#Chuyển khoản nhầm #Hoàn trả tiền #Thừa kế #Công an xã Đào Xá #Công an xã Xuân Lương

Cùng chuyên mục

Tổng thống Azerbaijan sắp thăm Việt Nam

Tổng thống Azerbaijan sắp thăm Việt Nam

TPO - Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 - 21/11.

Lời cảm ơn!

Lời cảm ơn!

TPO - Ngày 16/11/2026, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong kỷ niệm 73 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (16/11/1953 – 16/11/2026).

Nắng nóng kéo dài, hàng trăm hecta dâu tây Sơn La thiệt hại

Nắng nóng kéo dài, hàng trăm hecta dâu tây Sơn La thiệt hại

TPO - Nắng nóng kéo dài bất thường khiến nhiều vườn dâu tây ở Sơn La thối thân, héo úa rồi chết rũ. Tại xã Mai Sơn, khoảng 40% trong tổng số 630 ha bị thiệt hại; nhiều hộ đã trồng dặm nhiều lần nhưng cây vẫn không hồi phục.

Hà Nội giữ lại cây xanh đặc trưng đã đi vào thi ca

Hà Nội giữ lại cây xanh đặc trưng đã đi vào thi ca

TPO - Chuyên gia cho biết, những cây nào đã đi vào thơ ca, gắn với ký ức đô thị thì vẫn nên giữ lại ở mức độ vừa phải để người dân cảm nhận được nét đặc trưng riêng, tránh việc phải đốn hạ hàng loạt gây phản ứng trong dư luận.

Cà Mau xây kè 29 tỷ đồng tại miếu Bà Thủy Long

Cà Mau xây kè 29 tỷ đồng tại miếu Bà Thủy Long

TPO - UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương xây kè và gia cố lòng sông tại khu vực miếu Bà Thủy Long với tổng mức đầu tư dự kiến 29 tỷ đồng. Đây là nơi từng bị sạt lở nghiêm trọng giữa năm 2025.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe