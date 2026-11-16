Cao Bằng tìm hướng 'giảm khát' vật liệu cho các dự án trọng điểm

TPO - Những tháng cuối năm 2026, Cao Bằng cần khoảng 1,7 triệu m³ vật liệu xây dựng để phục vụ các công trình, dự án hạ tầng. Hiện một số dự án trên địa bàn vẫn đối mặt nguy cơ thiếu cục bộ đá chất lượng phục vụ thi công.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm, trường học và hạ tầng tại Cao Bằng đang bước vào giai đoạn tăng tốc, kéo theo nhu cầu lớn về cát, đá, đất đắp nền. Theo rà soát mới nhất của Sở Xây dựng và được công bố vào đầu tháng 11, khối lượng vật liệu cần phục vụ thi công trong những tháng cuối năm 2026 gồm khoảng 1,7 triệu m³, trong đó cát là 167.700 m³, đá xây dựng 625.900 m³ và đất đắp nền 851.900 m³.

Dự án tuyến đường tránh trung tâm Cao Bằng đang thi công nước rút. Ảnh: Anh Trọng

Để bổ sung nguồn cung, tỉnh Cao Bằng đã cấp phép, huy động 26 đơn vị khai thác, sản xuất, tận thu đá xây dựng; 10 đơn vị khai thác, sản xuất cát, sỏi và 3 đơn vị khai thác đất san lấp. Riêng dự án giao thông trọng điểm là cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được bố trí 7 mỏ đất để khai thác.

“Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị đủ điều kiện sớm hoàn thiện thủ tục nâng công suất một số mỏ, trong đó có Bó Choong 2, Lũng Làn, Lũng Vài, Lũng Mằn, Bản Tin và Ngườm Cảng” – đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng thông tin.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh cần 600.000 m³ đá

Sở Xây dựng Cao Bằng khẳng định, đến tháng 10/2026, tỉnh chưa ghi nhận dự án trọng điểm nào phải dừng thi công do thiếu vật liệu. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, bài toán vật liệu chưa hoàn toàn hết áp lực.

Cụ thể, doanh nghiệp dự án cho biết, nguồn đá phục vụ lớp bê tông nhựa tạo nhám còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào mỏ Khau Đêm ở Lạng Sơn. Mỏ này đồng thời cung cấp vật liệu cho cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, khiến khả năng đáp ứng cho dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh có thể bị ảnh hưởng khi hai công trường cùng tăng tốc. Nguồn cung đủ về tổng khối lượng chưa đồng nghĩa mọi chủng loại vật liệu đều sẵn sàng tại đúng thời điểm, vị trí và chất lượng yêu cầu.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang thi công và hơn 600 nghìn m3 đá từ nay đến cuối năm nay.

Để khắc phục, doanh nghiệp đề nghị, bên cạnh việc nâng công suất mỏ, tỉnh cần yêu cầu doanh nghiệp là các chủ mỏ không đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; chủ đầu tư phải khảo sát chất lượng, năng lực cung ứng, cự ly vận chuyển và ký hợp đồng từ sớm.

Theo ghi nhận, áp lực sẽ về vật liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sẽ còn tiếp diễn trong năm 2027 khi dự án cao tốc Cao Bằng – Bắc Kạn được khởi công trong tháng 12 tới. Theo tính toán, cầu toàn tỉnh dự báo khoảng 1,904 triệu m³ đá, 483.300 m³ cát và gần 1,991 triệu m³ đất đắp nền. Với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, nhu cầu đá riêng trong năm 2027 ước khoảng 1,15 triệu m³; riêng trong các tháng cuối năm 2026 cần khoảng 600.000 m³ đá, trong đó có nguồn đá đang cần để thi công, hoàn thành đoạn cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Đông Khê (Cao Bằng) dài 62 km vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.