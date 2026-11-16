Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Lễ đón Tổng thống Chile

TPO - Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân đến Nhà Quốc hội trong sự chào đón nồng nhiệt.

Sau nghi thức tặng hoa của các cháu thiếu nhi Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast tiến lên bục danh dự, nghe Quốc thiều hai nước. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Lễ đón trọng thể Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Minh Châu)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Minh Châu)

Các đại biểu dự Lễ đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Minh Châu)

Kết thúc Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm; gặp gỡ báo chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast chụp ảnh chung. (Ảnh: Minh Châu)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast. (Ảnh: Minh Châu)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast. (Ảnh: Minh Châu)

Trong 55 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), quan hệ Việt Nam - Chile không ngừng được củng cố và phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Chile là nước Mỹ Latinh đầu tiên ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương với Việt Nam.

Hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Chile là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN.

Kinh tế - thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước, với kim ngạch thương mại hai chiều bảy tháng của năm 2026 đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng 18% so cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam xuất khẩu sang Chile các mặt hàng chủ yếu như hàng điện tử, giày dép… và nhập khẩu từ Chile chủ yếu mặt hàng như cá hồi, trái cây…

Hai nước hiện đang tập trung vào các lĩnh vực hợp tác mới như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch, khai thác khoáng sản chiến lược…

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn trong quan hệ hai nước, đồng thời góp phần làm phong phú thêm quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Mỹ Latinh và Caribe.