Lời cảm ơn!

TPO - Ngày 16/11/2026, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong kỷ niệm 73 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (16/11/1953 – 16/11/2026).

Trong ngày đặc biệt này, Báo Tiền Phong đã đón nhận tình cảm, những lời chúc mừng đầy ý nghĩa, lẵng hoa tươi thắm từ nhiều cơ quan, đơn vị.

Báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm, sự quan tâm của: Ban Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM; Văn phòng UBND TP. Hà Nội; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch TP. Hà Nội; UBND phường Hoàn Kiếm; Đảng ủy UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Cửa Nam (TP. Hà Nội).

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác trao lẵng hoa Ban Bí thư Trung ương Đoàn chúc mừng Báo Tiền Phong dịp kỷ niệm 73 năm ra số đầu tiên. (Ảnh: Như Ý)

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn tình cảm của các đơn vị, cơ quan: Tập đoàn VIETTEL; Tập đoàn VNPT; Tập đoàn Sun Group; Tập Đoàn VinGroup; Tập Đoàn Tân Hiệp Phát; Tập đoàn FPT; Tập đoàn Eurowindow; Tập đoàn Vinamilk; Tập đoàn Thaco; Tập đoàn HimLam; Flamingo; TOYOTA; Ngân hàng Á Châu (ACB); Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB); SACOMBANK; Hoàng Thành MEDIA; Phát Việt Group; UNILEVER; Momo.

Báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, đơn vị: C J CGV Việt Nam; RED.COMMS; F88; Xiaomi Việt Nam; Luật Thiên Thanh; VCCORP; Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng; Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam; Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam; NCB; OPPO; Công ty CP TNH99 Việt Nam; MFITE; Tập đoàn Giáo dục EQUEST; Công ty CP Bến xe Hà Nội; Shopee Việt Nam; Báo Công Thương.

Báo Tiền Phong hiểu rằng, những tình cảm của quý cơ quan, đơn vị, đối tác sẽ góp phần tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ, động viên Báo Tiền Phong tiếp tục phát triển trong thời gian tới, phát huy vai trò của một tờ báo chính trị - xã hội, là cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đáp ứng sự tin yêu của bạn đọc, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đối tác…