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Giải trí

Sau Mbappe, đến lượt Yamal khiến người Trung Quốc nổi giận

Minh Vũ

TPO - Lamine Yamal trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Trung Quốc, vì bị cho là đã chia sẻ video chứa nội dung miệt thị người châu Á.

Migu Sports đưa tin ngày 16/11, ngôi sao trẻ đang lên của CLB bóng đá Barcelona - Lamine Yamal - đã chia sẻ một video do người hâm mộ làm trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Tuy nhiên, các từ ngữ sử dụng trong video khiến cầu thủ bị nghi có hành vi phân biệt chủng tộc.

Video mang dòng chữ “14 y/o white girls that listen to Kpop”, nghĩa là "Những cô gái da trắng 14 tuổi nghe nhạc Hàn Quốc", châm biếm những người không phân biệt được văn hóa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, đoạn phim lại sử dụng cách nhại giọng và hình ảnh mang định kiến về người châu Á.

Cụm từ gây phản ứng là "ching chong". Đây không phải câu có thể dịch thành một thông điệp tiếng Việt đầy đủ, mà là chuỗi âm vô nghĩa dùng để nhại tiếng Trung, mang tính miệt thị người gốc Trung Quốc và người châu Á.

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Lamine Yamal chia sẻ video có chứa từ ngữ và hình ảnh miệt thị người châu Á.

Sau khi trở thành tâm điểm chú ý và lên bảng tìm kiếm nóng, Yamal đã xóa bài đăng nhưng vẫn nhận làn sóng phẫn nộ của khán giả Trung Quốc.

Một số cư dân mạng yêu cầu Yamal phải công khai xin lỗi và các thương hiệu đối tác phải chấm dứt hợp đồng. Họ cho rằng việc cầu thủ trẻ chỉ đăng lại, sau khi xảy ra vấn đề thì xóa video không đồng nghĩa với việc anh đã thừa nhận sai phạm.

Nhiều người hâm mộ tuyên bố họ sẽ không còn ủng hộ Lamine Yamal nữa vì video đã xúc phạm người hâm mộ Trung Quốc nói riêng và Đông Á nói chung.

Tính đến hiện tại, Lamine Yamal vẫn chưa lên tiếng về sự cố này. Cũng chưa có thương hiệu đối tác nào thông báo chấm dứt hoặc tạm ngừng hợp tác với Lamine Yamal.

Lamine Yamal đang là đại sứ thương hiệu cho nhiều tập đoàn toàn cầu, bao gồm Adidas, OPPO, Visa, Coca-Cola, Konami (eFootball), Beats by Dre, Powerade và American Eagle Outfitters.

Ngày 16/1/2025, thương hiệu nội địa Trung Quốc OPPO chính thức công bố Yamal là đại sứ thương hiệu toàn cầu của hãng. Sản phẩm đầu tiên được giới thiệu trong sự hợp tác này là OPPO Find X8 Pro, với phiên bản tùy chỉnh chính thức in tên và số áo của Yamal. OPPO nhận xét vào thời điểm đó rằng Yamal đại diện cho tinh thần trẻ trung, tập trung vào hiện tại và theo đuổi đam mê.

Ngoài ra, hãng sữa Mengniu đã có một thỏa thuận hợp tác tiếp thị đặc biệt ngắn hạn với Yamal trong chu kỳ World Cup 2026.

Theo Forbes, thu nhập thương mại ngoài sân cỏ của Lamine Yamal năm 2026 vào khoảng 20 triệu USD mỗi năm. Các nhóm nghiên cứu thị trường công bố, giá trị thương hiệu cá nhân của anh đạt gần 400 triệu USD trước khi World Cup bắt đầu.

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Khán giả thất vọng về cách Lamine Yamal xử lý scandal.

Cuối tháng 10, cầu thủ Kylian Mbappe đã vướng bê bối về phát ngôn khiến cả Trung Quốc dậy sóng. Trong một chương trình hồi tháng 4, anh đã đùa cợt về một bức ảnh chế, được cho là có nguồn gốc ở Trung Quốc. Tuy nhiên, lời bình luận bị cho là thiếu tôn trọng vị lãnh đạo xứ tỷ dân.

Đến ngày 27/10, đoạn video được lan truyền, khiến người dân Trung Quốc quay lưng với Kylian Mbappe. Vụ việc khiến ngôi sao Real Madrid bị tẩy chay trên diện rộng. tác động tiêu cực lên danh tiếng và các hoạt động thương mại của Mbappe.

Tập đoàn nước giải khát Dongpeng Beverage trở thành đơn vị tiên phong tuyên bố hủy hợp đồng tài trợ với Mbappe. Hãng sữa Mengniu và nhà sản xuất phô mai Milkground tiếp tục tẩy chay ngôi sao người Pháp.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngừng phát sóng các trận đấu La Liga, trong khi chủ tịch giải đấu Javier Tebas phải công khai xin lỗi người hâm mộ Trung Quốc.

Làn sóng phẫn nộ còn dẫn đến phản ứng dây chuyền từ các nhà phát hành game Trung Quốc. Mbappe bị gỡ khỏi ít nhất 8 trò chơi bóng đá như FC Online, FC Football World, EFootball (PES), PES Online, PES Collection, Top Football Club, Football Master...

Các kênh chính thức của Adidas Trung Quốc thông báo ngừng bán áo đấu của Mbappe tại thị trường tỷ dân. Mbappe còn bị xóa sổ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Một số chuyên gia nhận định, sự cố của Yamal có tính chất không nghiêm trọng như Mbappe nhưng cũng khiến nhiều khán giả thất vọng về anh. Đặc biệt là cách xử lý của ngôi sao câu lạc bộ Barcelona chưa thỏa đáng.

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Mbappe bị tẩy chay vì sự cố vạ miệng hồi tháng 10.

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#Lamine Yamal #Barcelona #Mbappe #Yamal bị chỉ trích #Yamal bị tẩy chay

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