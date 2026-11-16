Việt Nam - Chile nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

TPO - Việt Nam và Chile đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, trong đó xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và 6 trụ cột hợp tác chiến lược gồm: Chính trị, ngoại giao; Kinh tế, thương mại; Nông nghiệp; Khoa học - công nghệ; Giáo dục và văn hóa; Quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile Jose Antonio Kast tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Minh Châu)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 16/11, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast đã gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên vừa tiến hành hội đàm, trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm.

Trên cơ sở những thành tựu to lớn mà hai bên đã đạt được, cùng tầm nhìn chiến lược chung hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng ở châu Á - Thái Bình Dương, hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, trong đó xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và 6 trụ cột hợp tác chiến lược gồm: Chính trị, ngoại giao; Kinh tế, thương mại; Nông nghiệp; Khoa học - công nghệ; Giáo dục và văn hóa; Quốc phòng, an ninh.

Hai bên nhất trí phát huy lợi thế địa - kinh tế của mỗi nước, tăng cường kết nối về vận tải, hậu cần, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á và Mỹ Latinh, qua đó tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Minh Châu)

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoáng sản chiến lược, khoa học công nghệ, kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng, tài chính - ngân hàng, du lịch, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sẽ tạo thêm động lực và khuôn khổ quan trọng để Việt Nam và Chile khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam - Chile lên một tầm cao mới, sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Tổng thống Chile José Antonio Kast phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Minh Châu)

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng thống Chile José Antonio Kast cho biết, Chile mong muốn gia tăng đầu tư và tạo thêm việc làm cho người dân thông qua việc phát triển ngành nông nghiệp, tận dụng tiềm năng để tiếp cận thị trường toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tại các trang trại để cung cấp thêm nhiều sản phẩm mới; mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng; mở rộng đầu tư và kết nối hệ thống hải cảng giữa hai nước.

Tổng thống Chile José Antonio Kast hy vọng, các doanh nghiệp Việt Nam và Chile sẽ cùng nhau mở rộng các hình thức hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp và công nghệ, mở rộng thị trường để phát triển nền kinh tế hai nước tương xứng với những kỳ vọng đặt ra.