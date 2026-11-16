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Giải trí

Beckham đệ đơn kiện

Tú Oanh

TPO - Truyền thông Anh xôn xao trước thông tin David Beckham đang theo đuổi vụ kiện trị giá 41 triệu USD nhắm vào đối tác lâu năm, tập đoàn nước hoa Coty.

Daily Mail đưa tin David Beckham đã đệ đơn kiện sau khi phát hiện nước hoa mang tên mình được bày bán tại chuỗi cửa hàng giá rẻ Poundland và các trạm xăng.

Các tài liệu pháp lý nộp tại Mỹ cho biết DB Ventures - công ty được thành lập để quản lý hoạt động kinh doanh, thương hiệu và quyền thương mại của Beckham - đã "sốc và thất vọng" khi phát hiện nước hoa David Beckham được bày bán tại trạm xăng.

Phía công ty đặt câu hỏi: "Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra?", sau đó cho rằng nguyên nhân xuất phát từ "sự tuyệt vọng và lòng tham".

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David Beckham kiện đối tác lâu năm vì phân phối nước hoa mang tên anh tại cửa hàng giá rẻ và trạm xăng. Ảnh: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images.

Các luật sư cáo buộc Coty đã đưa khoảng 24 triệu USD sản phẩm mang thương hiệu Beckham ra thị trường thông qua những kênh phân phối chưa được phê duyệt.

Beckham có quan hệ hợp tác lâu năm với Coty. Tập đoàn này đang sản xuất 45 dòng nước hoa mang tên cựu danh thủ, với giá bán khoảng 20 bảng Anh (26,42 USD) mỗi chai.

Năm 2025, Authentic Brands Group - công ty sở hữu quyền đối với tên tuổi và thương hiệu Beckham - đã liên hệ với đối thủ của Coty là Interparfums để chuyển nhượng giấy phép kinh doanh nước hoa. Thỏa thuận được công bố vào tháng 1 và dự kiến có hiệu lực từ tháng 1/2027.

Trong thời gian chờ chuyển giao, Beckham ngày càng không hài lòng với cách Coty phân phối các sản phẩm nước hoa mang tên mình. Anh cho rằng việc này làm giảm giá trị thương hiệu.

Tài liệu pháp lý nêu rõ: "Coty phân phối nước hoa David Beckham thông qua chuỗi bán lẻ giá rẻ Poundland, khiến sản phẩm được bán với mức giá tại các cửa hàng đồng giá và gắn thương hiệu David Beckham với những mặt hàng giảm giá, bình dân".

Đội ngũ pháp lý của cựu đội trưởng tuyển Anh đặc biệt nhấn mạnh vị thế "biểu tượng toàn cầu" của thân chủ, khẳng định Beckham là "một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng và mang tính biểu tượng nhất trong lĩnh vực thời trang thể thao và kinh doanh". Họ cũng nhắc đến tước Hiệp sĩ mà anh được trao năm 2025.

Theo các luật sư, thương hiệu nổi tiếng toàn cầu của Beckham gắn liền với sự xuất sắc. Anh đã dành nhiều thập kỷ để xây dựng và duy trì hình ảnh cao cấp của mình.

Phía Beckham yêu cầu bồi thường và thanh toán thiệt hại tổng cộng 41 triệu USD. Ngoài ra, các luật sư còn cáo buộc Coty kê khai thiếu doanh thu 123 triệu USD, khiến DB Ventures bị thất thoát 6 triệu USD tiền bản quyền đáng lẽ được nhận.

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Luật sư cho rằng bày bán nước hoa David Beckham tại trạm xăng gây ảnh hưởng đến hình ảnh cao cấp của anh.

Đơn kiện được nộp lên Tòa án Tối cao bang New York. Coty đã đệ trình văn bản phản hồi, trong đó đề nghị tòa bác bỏ vụ kiện.

Công ty phủ nhận nước hoa Beckham từng được bán tại Poundland và khẳng định có quyền quyết định hệ thống phân phối sản phẩm. Theo Coty, vụ kiện thực chất là nỗ lực tạo cớ để DB Ventures chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, chuyển sang hợp tác với Interparfums dù thỏa thuận hiện tại còn hiệu lực đến năm 2028.

Coty cho rằng DB Ventures không thể yêu cầu Coty Germany từ bỏ các quyền lợi hợp đồng hiện có mà không đưa ra bất kỳ khoản bồi thường nào.

Hồ sơ vụ kiện cũng tiết lộ những điều khoản ưu đãi Beckham được hưởng theo hợp đồng cấp phép năm 2016. Coty có trách nhiệm chi trả vé máy bay hạng nhất, ăn uống và khách sạn cho Beckham, hai người đi cùng cùng một nhân viên an ninh trong các chuyến quảng bá. Mỗi ngày quảng bá không kéo dài quá sáu giờ, kể cả thời gian làm tóc và trang điểm. Mức tiền bản quyền Beckham được hưởng là 7%.

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