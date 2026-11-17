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Giải trí

James Bond mới gọi tên Robert Pattinson

Tú Oanh

TPO - Sau nhiều năm đồn đoán, cuộc đua tìm người kế nhiệm Daniel Craig trong vai điệp viên 007 chính thức khép lại. Robert Pattinson được Amazon MGM Studios lựa chọn, gây bất ngờ bởi nam diễn viên chỉ gia nhập đường đua vào giai đoạn cuối.

Ngày 16/11, Amazon MGM Studios chính thức công bố Robert Pattinson là James Bond tiếp theo. Thông tin được xác nhận trên các kênh truyền thông chính thức của thương hiệu 007, chấm dứt quá trình tìm kiếm kéo dài nhiều năm kể từ khi Daniel Craig rời vai sau No Time to Die (2021).

Ở tuổi 40, Pattinson trở thành diễn viên thứ bảy đảm nhận vai điệp viên nổi tiếng trong loạt phim James Bond, tiếp nối những tên tuổi như Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan và Daniel Craig.

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Robert Pattinson được chọn là James Bond thế hệ mới. Ảnh: AP.

Lựa chọn bất ngờ

Lựa chọn này không nằm ngoài mọi dự đoán, nhưng vẫn tạo bất ngờ bởi Pattinson chỉ thực sự xuất hiện trong nhóm ứng viên tiềm năng vào đầu tháng 11. Trước đó, cuộc đua chủ yếu xoay quanh những cái tên như Callum Turner, Jack Lowden và Josh O'Connor.

Theo TheWrap, Pattinson đã tham gia thử vai cùng các ứng viên khác. Đây là diễn biến đáng chú ý bởi nam diễn viên vốn được biết đến rộng rãi qua vai Batman trong vũ trụ điện ảnh DC.

Việc anh tiếp tục đảm nhận nhân vật biểu tượng khác của dòng phim hành động, điệp viên cho thấy sức hút của ngôi sao này với các thương hiệu điện ảnh lớn.

Trước khi có thông báo chính thức, The Guardian dẫn thông tin từ nhà báo Matthew Belloni của Puck cho biết Pattinson được cho là nhận được những điều khoản hợp đồng thuận lợi hơn các đối thủ.

Theo đó, nam diễn viên được đề nghị tham gia ba phần phim Bond, trong khi một số ứng viên khác phải cam kết bốn phần. Mức thù lao dành cho anh cũng được cho là cao hơn đáng kể.

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Trước đó, Callum Turner (giữa), Jack Lowden (trái) và Josh O'Connor là những ứng cử viên sáng giá nhất.

Những thông tin này làm dấy lên suy đoán Pattinson đã trở thành lựa chọn ưu tiên của hãng phim. Tuy nhiên, các chi tiết hợp đồng không được Amazon MGM Studios xác nhận trong thông báo tuyển chọn.

Cơ hội và thách thức

Việc Pattinson được chọn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nam diễn viên người Anh.

Anh từng được khán giả biết đến qua vai Cedric Diggory trong Harry Potter and the Goblet of Fire (2005), trước khi trở thành thần tượng toàn cầu với hình tượng ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim Twilight.

Sau thành công thương mại, Pattinson chủ động tìm kiếm những vai diễn gai góc, khác biệt trong các tác phẩm như Good Time, The Lighthouse, Tenet Mickey 17.

Năm 2022, anh tiếp tục chứng minh khả năng gánh vác một thương hiệu lớn khi hóa thân thành Batman trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Matt Reeves.

Theo The Guardian, Pattinson là lựa chọn có độ nhận diện cao, đồng thời sở hữu uy tín nhất định trong giới làm phim nghệ thuật. Đây có thể là lợi thế giúp thương hiệu James Bond tiếp cận nhiều nhóm khán giả, nhất là trong bối cảnh các thương hiệu điện ảnh lớn ngày càng cần những gương mặt đủ sức thu hút công chúng.

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Pattinson gia nhập cuộc đua James Bond muộn nhất. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, quyết định chọn ngôi sao đã nổi tiếng toàn cầu cũng đặt ra thách thức riêng. James Bond vốn là nhân vật có sức sống vượt lên trên danh tiếng của từng diễn viên. Những người tiền nhiệm đều phải tìm cách tạo dấu ấn cá nhân nhưng vẫn duy trì những đặc trưng làm nên biểu tượng 007.

Trường hợp Daniel Craig là ví dụ điển hình. Khi được công bố vào năm 2005, anh từng vấp phải làn sóng phản đối vì ngoại hình tóc vàng và hình ảnh khác biệt so với những Bond trước đó. Tuy nhiên, Craig sau này góp phần đưa thương hiệu trở lại thời kỳ thành công, với năm bộ phim đạt tổng doanh thu khoảng 3,5 tỷ USD trên toàn cầu.

Theo The Independent, thử thách lớn nhất với Pattinson là tạo dựng một James Bond đủ mới mẻ, nhưng không đánh mất bản sắc đã được xây dựng suốt hơn sáu thập kỷ.

Đội ngũ sáng tạo đình đám

Không chỉ gây chú ý bởi lựa chọn diễn viên chính, dự án James Bond tiếp theo còn quy tụ ê-kíp làm phim nổi tiếng. Đạo diễn Denis Villeneuve, người đứng sau loạt phim Dune, sẽ cầm trịch phần phim thứ 26. Kịch bản do Steven Knight, nhà sáng tạo sêri Peaky Blinders, chấp bút.

Amy Pascal và David Heyman đảm nhận vai trò nhà sản xuất, trong khi Tanya Lapointe là nhà sản xuất điều hành.

Trong thông báo tuyển chọn, Villeneuve bày tỏ sự hào hứng khi được làm việc với Pattinson. Đạo diễn đánh giá nam diễn viên sở hữu khí chất vượt thời gian của James Bond, đồng thời mang đến tinh thần mới cho nhân vật biểu tượng này. Pattinson cũng chia sẻ đây là vai diễn trong mơ và là vinh dự lớn trong sự nghiệp.

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Denis Villeneuve đảm nhận vai trò đạo diễn cho phần phim James Bond thứ 26. Ảnh: Jan Thijs.

Theo The Guardian, Bond 26 là bộ phim đầu tiên được Amazon MGM Studios định hướng sáng tạo. Năm 2025, Amazon đạt thỏa thuận với Barbara Broccoli và Michael G. Wilson - hai nhà sản xuất lâu năm của loạt phim - để tiếp quản vai trò này đối với thương hiệu James Bond.

Sự thay đổi này có ý nghĩa quan trọng với tương lai 007. Trong nhiều thập kỷ, gia đình Broccoli duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ đối với thương hiệu, hạn chế việc mở rộng sang các dự án ăn theo.

Với Amazon, James Bond không chỉ là một loạt phim điện ảnh, mà còn là tài sản giải trí có giá trị thương mại toàn cầu.

Amazon MGM Studios chưa công bố tên chính thức, lịch phát hành và thời điểm khởi quay Bond 26. Nhưng với việc lựa chọn Pattinson cùng sự tham gia của Denis Villeneuve, dự án đã có những quyết định quan trọng đầu tiên cho kỷ nguyên điệp viên 007 mới.

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