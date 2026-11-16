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Xã hội

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Chile thưởng trà, xem múa rối nước

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Chile cùng thưởng thức nghệ thuật múa rối nước truyền thống.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile và phu nhân, chiều 16/11, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly có cuộc gặp đặc biệt thân tình với phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pía Adriasola Barroilhet cùng trải nghiệm và thưởng thức nghệ thuật múa rối nước truyền thống tại Thủ đô Hà Nội.

Tại Nhà hát múa rối nước Thăng Long, hai phu nhân được giới thiệu về loại hình múa rối nước và tham quan khu trưng bày các quân rối. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ tạo hình các con rối sinh động, phản ánh nét đẹp văn hóa, tâm hồn thẩm mỹ của người Việt.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Chile tại Nhà hát múa rối nước Thăng Long.
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Chile tại Nhà hát múa rối nước Thăng Long.

Chia sẻ đây là lần đầu đến Việt Nam, Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet hỏi về cách điều khiển quân rối và nguồn gốc của loại hình này. Bà bày tỏ thán phục khi được biết đây là môn nghệ thuật sinh ra từ nền văn minh lúa nước, là nơi người nông dân kể chuyện đời sống, công việc của mình trên mặt nước.

Trong giai điệu của bản hòa tấu “Việt Nam quê hương tôi” được biểu diễn bằng các nhạc cụ dân tộc truyền thống, hai phu nhân được mời trầu.

Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu với khách quý về văn hóa trầu cau, nghệ thuật têm trầu thể hiện lòng hiếu khách của người Việt. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ dù ở hai bờ Thái Bình Dương, nhân dân Việt Nam và Chile luôn đồng điệu trong tình yêu hòa bình, sự trân trọng các giá trị gia đình và lòng mến khách.

Hai phu nhân thưởng trà, xem tiết mục múa rối nước qua các tích trò cổ truyền.
Hai phu nhân thưởng trà, xem tiết mục múa rối nước qua các tích trò cổ truyền.

Vừa thưởng trà, hai phu nhân vừa theo dõi các tiết mục múa rối nước qua các tích trò cổ truyền như múa rồng, múa phượng, hội làng, cày cấy, chăn vịt. Phu nhân Tổng thống Chile đặc biệt quan tâm môn nghệ thuật này, đánh giá cao sức sáng tạo và giá trị nhân văn của một di sản được Việt Nam gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Sau buổi diễn, hai phu nhân nán lại trò chuyện cùng các nghệ sĩ, trải nghiệm điều khiển các quân rối. Cho biết mình cũng “có máu nghệ sĩ”, Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet mong được nghe thêm các giai điệu về Việt Nam được biểu diễn bằng nhạc cụ dân tộc.

Cảm ơn và bày tỏ vui mừng trước niềm hứng thú của vị khách phương xa với nghệ thuật truyền thống Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly đã giới thiệu với Phu nhân Tổng thống Chile từng nghệ sĩ và loại nhạc cụ sở trường. Từ những cây đàn bầu, đàn nhị, sáo, trống đến đàn tranh, đàn nguyệt, đàn tam thập lục, những giai điệu khắc họa một Việt Nam yên bình lại một lần nữa được cất lên.

Hai phu nhân tặng hoa, cảm ơn các nghệ sĩ về màn trình diễn độc đáo.
Hai phu nhân tặng hoa, cảm ơn các nghệ sĩ về màn trình diễn độc đáo.
Phu nhân Tổng thống Chile trải nghiệm điều khiển rối nước.
Phu nhân Tổng thống Chile trải nghiệm điều khiển rối nước.
Bà María Pía Adriasola Barroilhet thích thú với đàn bầu và âm thanh từ cây đàn.
Bà María Pía Adriasola Barroilhet thích thú với đàn bầu và âm thanh từ cây đàn.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mời nghệ sĩ hát thêm làn điệu quan họ, để lại những tràng pháo tay và những lời “cảm ơn” bằng tiếng Việt từ vị khách Chile.

Phu nhân Tổng thống Chile chia sẻ dù ngày nay có nhiều nhạc cụ hiện đại, nhạc cụ truyền thống Việt Nam vẫn mang nhiều giá trị, thể hiện sự sáng tạo và chiều sâu tâm hồn người Việt.

Bà chia sẻ không chỉ các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ mà những nghệ sĩ điều khiển rối nước cũng đã góp phần giúp bà hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam; nhấn mạnh đối với cá nhân Phu nhân, những nghệ sĩ có mặt tại chương trình đã là những nghệ sĩ lớn.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vinh dự, tự hào khi được giới thiệu với phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet về múa rối nước - loại hình nghệ thuật dân gian chỉ duy nhất Việt Nam có. Chính vì sự độc đáo ấy, Việt Nam luôn nỗ lực gìn giữ và mong muốn có thêm nhiều bạn bè quốc tế biết đến, yêu mến múa rối nước.

Hai phu nhân trao nhau những lời cảm ơn bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Cảm nhận được sự yêu thích đặc biệt của khách quý, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trân trọng tặng một quân rối cho Phu nhân Tổng thống Chile, kèm lời chúc may mắn, hạnh phúc.

Hai phu nhân được tặng những con rối.
Hai phu nhân được tặng những con rối.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh văn hóa, nghệ thuật bằng ngôn ngữ riêng, giàu sức truyền cảm, có khả năng kết nối những tâm hồn, đưa con người thuộc các nền văn hóa khác nhau xích lại gần nhau.

Chia sẻ hy vọng sẽ sớm có dịp hội ngộ, Phu nhân Ngô Phương Ly chúc Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet sẽ có những trải nghiệm thật thú vị, cảm nhận sâu sắc hơn nữa vẻ đẹp văn hóa cũng như sự chân thành, mến khách của đất nước, con người Việt Nam trong chuyến thăm lần này.

Cảm ơn một lần nữa sự đón tiếp nồng hậu và ấm áp của phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phu nhân Tổng thống Chile bày tỏ ấn tượng trước bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa và sự tinh tế của con người Việt Nam. Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet nhấn mạnh sẽ giữ mãi trong tim những kỷ niệm về chuyến thăm Việt Nam và cuộc gặp với phu nhân Ngô Phương Ly. Khi về nước, bà sẽ cùng các cháu chơi những quân rối được tặng.

Buổi gặp gỡ hai giữa phu nhân mang lại một sắc thái gần gũi cho quan hệ Đối tác Chiến lược mà hai nước vừa xác lập ngay trong chiều nay, càng ý nghĩa hơn khi đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Buổi gặp gỡ hai giữa phu nhân mang lại một sắc thái gần gũi cho quan hệ Đối tác Chiến lược mà hai nước vừa xác lập ngay trong chiều nay, càng ý nghĩa hơn khi đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chương trình cũng góp phần tăng thêm tình cảm, sự gắn kết giữa người dân hai nước, vốn đã có những năm 1960 khi nhân dân Chile thể hiện tình đoàn kết mạnh mẽ với Việt Nam.
Chương trình cũng góp phần tăng thêm tình cảm, sự gắn kết giữa người dân hai nước, vốn đã có những năm 1960 khi nhân dân Chile thể hiện tình đoàn kết mạnh mẽ với Việt Nam.

Khi hai phu nhân rời nhà hát, rất đông du khách quốc tế đang chờ vào xem múa rối nước, như một thông điệp mạnh mẽ không cần nói về sức hút của loại hình nghệ thuật dân gian Việt Nam.

Hoạt động giao lưu văn hóa của hai phu nhân góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, mến khách, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Chile. Qua những con rối gỗ, các vị khách đã phần nào hình dung về một Việt Nam bình dị nhưng giàu truyền thống, hiếu khách và yêu chuộng hòa bình.

Theo VietNamnet

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#Việt Nam - Chile #Giao lưu văn hóa #Nhà hát Thăng Long

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