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Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá Việt Nam thay đổi từng tuần

Bình Giang

TPO - Trong cuộc gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), chia sẻ nhận định Việt Nam là một đất nước đổi thay nhanh chóng, “không phải từng năm mà gần như từng tuần”.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng với Tổng Giám đốc Kristalina Georgieva. Ảnh: VGP

Trong cuộc gặp vào chiều 16/11 tại Manila, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những phân tích, đánh giá và khuyến nghị chính sách thiết thực của IMF, trong đó có kết quả làm việc của Đoàn tham vấn Điều IV vừa thăm Việt Nam, đã cung cấp nhiều thông tin tham khảo hữu ích cho công tác hoạch định và điều hành chính sách.

Thủ tướng mong IMF tiếp tục tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra các khuyến nghị phù hợp với điều kiện thực tiễn và ưu tiên phát triển của từng quốc gia.

Chia sẻ về tình hình trong nước, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu và yêu cầu cao hơn, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và mô hình phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva đánh giá Việt Nam là một nền kinh tế năng động, phát triển rất thành công, với những nền tảng kinh tế vĩ mô và tài chính ngày càng vững chắc.

Bày tỏ đặc biệt ấn tượng trước tốc độ tăng trưởng cao của Việt Nam, bà nhấn mạnh những kết quả này không phải ngẫu nhiên mà là thành quả của quá trình cải cách có hệ thống, bền bỉ và toàn diện, góp phần thu hút mạnh mẽ đầu tư trong nước và nước ngoài, thúc đẩy hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Khẳng định IMF tự hào được đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, bà Georgieva tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu phát triển mới.

Tổng Giám đốc IMF đặc biệt đánh giá cao tầm nhìn và các ưu tiên điều hành kinh tế của Thủ tướng, nhất là việc đặt ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính ở vị trí hàng đầu trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng. Bà cho rằng việc củng cố các nền tảng kinh tế vững chắc là yếu tố then chốt giúp mỗi quốc gia nâng cao sức chống chịu trước những biến động khó lường của thế giới, khẳng định IMF sẵn sàng tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.

Trao đổi về những động lực phát triển mới, Thủ tướng chia sẻ định hướng của Việt Nam trong phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất thông minh, y tế, logistics, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, đồng thời chú trọng nhận diện, kiểm soát những rủi ro, thách thức mới.

Hoan nghênh định hướng này, Tổng Giám đốc IMF đánh giá cao việc Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI toàn cầu, khẳng định IMF sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam tận dụng các cơ hội và ứng phó với những tác động của AI đối với tăng trưởng, việc làm và ổn định tài chính.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: VGP

Đẩy mạnh chiến lược “Ba kết nối” với Thái Lan

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đẩy mạnh triển khai Chiến lược "Ba kết nối" (kết nối chuỗi cung ứng trong các ngành; kết nối các doanh nghiệp và địa phương; kết nối các chiến lược phát triển bền vững), tăng cường gắn kết hai nền kinh tế trên cơ sở phát huy thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp hiện đại, hóa dầu, năng lượng, điện tử, tài chính và dịch vụ, đồng thời mở rộng hợp tác trong các ngành công nghiệp mới như bán dẫn, xe điện và linh kiện.

Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa các địa phương hai nước và đề nghị tăng cường kết nối giao thông, du lịch, văn hóa, phát triển các tuyến đường thuộc Hành lang kinh tế Đông - Tây và Hành lang kinh tế phía Nam, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, trong đó có sản phẩm OCOP của Việt Nam và OTOP của Thái Lan.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đánh giá cao tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác, qua đó thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững và cùng có lợi. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực sớm đạt kim ngạch thương mại 25 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 50 tỷ USD.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về việc mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và chuyển dịch năng lượng công bằng. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy thủ tục sửa đổi, bổ sung Hiệp định hợp tác về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiến tới khởi động cơ chế Ủy ban hợp tác về khoa học - công nghệ giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cũng trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, chia sẻ đánh giá về các diễn biến gần đây và những vấn đề cùng quan tâm.

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#Asean #Thái Lan #IMF #Thủ tướng Lê Minh Hưng

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