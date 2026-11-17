Houthi áp sát thành trì Aden, Ả-rập Xê-út bất ngờ thay tướng

TPO - Ả-rập Xê-út vừa thay chỉ huy phụ trách liên quân chống lại lực lượng Houthi tại Yemen, sau khi lực lượng do vương quốc này dẫn dắt buộc phải rút khỏi nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn, đánh dấu bước lùi nghiêm trọng trong cuộc xung đột kéo dài.

Các thành viên của lực lượng Houthi. (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát trở lại vào mùa hè năm nay, Houthi đã nhanh chóng giành được nhiều thắng lợi trước chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn.

Sau khi giành thêm lãnh thổ trong cuộc phản công hồi tháng 10, ngày 15/11, chính phủ Yemen tuyên bố rút quân khỏi các khu vực gần eo biển Bab el-Mandeb – tuyến hàng hải quốc tế có ý nghĩa chiến lược – nhằm tập trung bảo vệ căn cứ hoạt động của họ tại Aden, thành phố cảng nằm ở bờ biển phía nam đất nước.

Các nguồn tin trong quân đội Yemen tiết lộ, Houthi đã tiến đến khu vực ven biển phía Nam Khor Omairh, cách Aden khoảng 100 km về phía tây, và chỉ còn cách các tuyến phòng thủ của chính phủ tại Qawah khoảng 25 km.

Sắc lệnh do Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman ban hành đã công bố những thay đổi trong bộ máy chỉ huy của liên quân do nước này dẫn đầu.

Theo truyền thông nhà nước Ả-rập Xê-út, vị chỉ huy hiện tại, Trung tướng Fahd bin Hamad Al-Salman, được bổ nhiệm làm cố vấn về các vấn đề quân sự cho Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng tham mưu trưởng quân đội, Đại tướng Fayyad Al-Ruwaili, được giao thêm nhiệm vụ chỉ huy các lực lượng liên quân.

Hai nhà ngoại giao phương Tây nói rằng thay đổi nhân sự này liên quan trực tiếp đến những diễn biến trên chiến trường Yemen và bước tiến của lực lượng Houthi.

Văn phòng truyền thông của chính phủ Ả-rập Xê-út chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Kể từ khi xung đột ở Yemen bùng phát trở lại, lực lượng Houthi đã liên tục phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào các sân bay và cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út.

Những bước tiến của Houthi tại Yemen cùng các cuộc tấn công vào Ả-rập Xê-út và hoạt động vận tải hàng hải trên Biển Đỏ góp phần củng cố vị thế của Iran ở Trung Đông.

Ba nguồn tin trong chính phủ Yemen cho biết, ưu tiên hiện nay của chính phủ là bảo vệ Aden và tỉnh Lahj. Cũng theo các nguồn tin, lực lượng chính phủ đang tái triển khai và tổ chức lại đội hình dọc theo các tuyến đầu, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tái chiếm những khu vực đã rơi vào tay Houthi.

Ông Mohammed Al-Qadhi, một nhà phân tích chính trị và xung đột, nhận định: “Aden đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng vì lực lượng Houthi đang ngày càng tiến gần thành phố”.

“Đây là bước thụt lùi lớn. Chính phủ từng đặt mục tiêu tái chiếm Sanaa, nhưng giờ đây họ lại phải chuyển sang phòng thủ Aden”, ông nói.

Theo ông Al-Qadhi, một trong những vấn đề lớn nhất mà lực lượng chính phủ Yemen đang đối mặt là tình trạng phân mảnh và thiếu thống nhất trong nội bộ. Ông cho rằng Houthi đang tận dụng “những bất đồng và xung đột nội bộ tích tụ qua nhiều năm” trong phe chính phủ.

Cuộc nội chiến Yemen rơi vào trạng thái đình trệ kể từ năm 2022, cho đến khi bùng phát trở lại vào mùa hè năm nay do tác động từ cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Houthi đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát các khu vực ven biển dọc Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải kiểm soát lối ra vào khu vực này. Đồng thời, lực lượng này bao vây các đơn vị quân đội chính phủ tại Taiz - thành phố lớn thứ 3 của Yemen, nằm trên vùng núi án ngữ tuyến đường tiếp cận Aden.

Trong chiến dịch tấn công tháng trước, lực lượng chính phủ được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn đã nhanh chóng tái chiếm những vị trí chiến lược xung quanh eo biển, đáng chú ý là khu vực Dhubab.

Tuy nhiên, họ không thể hoàn toàn đẩy lực lượng Houthi ra khỏi khu vực này, cũng như không thể tái chiếm thành phố al-Mocha nằm xa hơn về phía bắc, dọc theo bờ biển.