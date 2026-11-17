Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Nga Putin có thể gặp lãnh đạo Triều Tiên tại APEC

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Trung Quốc trong tuần này. Cùng lúc đó, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có thể gặp ông Kim nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: CNN)

Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017 - 2021), Tổng thống Trump đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vài lần - một nỗ lực ngoại giao trực tiếp chưa từng có tiền lệ - nhưng vẫn chưa thuyết phục được ông Kim từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ông Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn có thêm một cuộc gặp nữa trong nhiệm kỳ hiện tại. Ông từng đề cập đến khả năng diễn ra các cuộc gặp với ông Kim nhưng cuối cùng chưa thành hiện thực, chẳng hạn như trong chuyến công du châu Á của ông vào năm ngoái.

Khi rời Nhà Trắng để lên đường tới Philippines hôm 16/11, ông Trump phát biểu với các phóng viên rằng nếu có một cuộc gặp trong tương lai gần, thì cuộc gặp sẽ được tổ chức tại Trung Quốc. Đồng thời, ông cho biết việc nhà lãnh đạo Triều Tiên có mặt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Ông Tập Cận Bình đã ở đây, và chúng tôi cũng sẽ gặp Tổng thống Nga Putin. Có thể chúng tôi sẽ gặp cả ông Kim Jong Un nữa”, ông Trump nói. "Như vậy sẽ rất tốt. Chúng ta có cơ hội đạt được nhiều thành quả”.

Đề cập đến ông Kim, ông Trump nói thêm: "Có thể ông ấy sẽ đến. Tôi không rõ nữa. Điều đó tùy thuộc vào Chủ tịch Tập Cận Bình”.

Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc không phản hồi yêu cầu bình luận về những phát biểu của ông Trump.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết cuộc gặp dự kiến ​​giữa ông Putin, ông Trump và ông Tập bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc trong tuần này sẽ có tác động lớn đến các vấn đề toàn cầu.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ thảo luận với ông Tập và ông Putin về vấn đề phi hạt nhân hóa, Iran, Ukraine, cũng như thương mại và kinh tế. Tuy nhiên, các quan chức và chuyên gia phân tích Mỹ tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt được một thỏa thuận đáng kể nào đó.

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov - cho biết vào cuối ngày 16/11 rằng ông Putin có thể gặp ông Kim nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Trung Quốc.

"Tất nhiên là có thể, nếu ông ấy có mặt tại hội nghị thượng đỉnh APEC”, Interfax dẫn lời ông Peskov.

Ông Peskov đưa ra bình luận này trong bối cảnh Tổng thống Putin đang tiếp một phái đoàn từ Đảng Lao động Triều Tiên tại Điện Kremlin.

Victor Cha - người đứng đầu chương trình Hàn Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington - nói rằng những bình luận của ông Trump cho thấy rõ ràng ông đã đề nghị ông Tập Cận Bình đưa ông Kim Jong Un đến Trung Quốc để tham gia một cuộc gặp.

Ông nhận định: "Nếu ông Kim đứng chung sân khấu với Mỹ, Nga và Trung Quốc,bên cạnh các cuộc gặp song phương với ông Trump, thì đó sẽ là một thắng lợi ngoại giao to lớn đối với ông Kim".

Ông Cha nói thêm: "Nhiều người cho rằng Trung Quốc sẽ không muốn làm xao nhãng sự kiện nước này đăng cai APEC, nhưng theo tôi, trong suy nghĩ của ông Tập, chiến lược ngoại giao toàn cầu của ông ấy có lẽ sẽ được củng cố hơn nếu có thể tập hợp tất cả các nhà lãnh đạo này lại trong một cuộc gặp đặc biệt như vậy".

Việc ông Trump muốn tái khởi động đối thoại với ông Kim diễn ra sau khi các hội nghị thượng đỉnh trước đó giữa hai bên kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào, do không thể thu hẹp những bất đồng liên quan đến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và vấn đề nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Kể từ đó, Triều Tiên đã tăng cường đáng kể năng lực hạt nhân và tên lửa, đồng thời củng cố quan hệ với Nga và Trung Quốc. Bất kỳ động thái nào từ phía ông Trump nhằm đưa ra những nhượng bộ lớn cho Bình Nhưỡng đều có nguy cơ gây ra mâu thuẫn với các đồng minh trong khu vực.

Ông Trump từng gọi Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân - một vị thế mà các đồng minh trong khu vực và phương Tây từ chối công nhận, bất chấp việc các chuyên gia tin rằng Bình Nhưỡng đã chế tạo được hàng chục đầu đạn hạt nhân.