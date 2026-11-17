Vụ đồn người chơi Pickleball gây lây nhiễm HIV ở Đắk Lắk: Kết quả xác minh ra sao?

TPO - Ngành Y tế Đắk Lắk đã có kết quả xác minh tin đồn một người nhiễm HIV rồi lây cho nhiều người, khiến dư luận hoang mang.

Ngày 17/11, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua xác minh tin đồn một người dân ở xã Ea Ning nhiễm HIV rồi lây cho nhiều người, ngành Y tế xác định người bị nhắc tên không có trong danh sách quản lý người nhiễm HIV và điều trị HIV/AIDS.

Xã Ea Ning làm việc với các đơn vị liên quan trước tin đồn về tình hình lây nhiễm HIV. Ảnh: Cổng thông tin xã Ea Ning.

Theo báo cáo của CDC Đắk Lắk, từ ngày 12-13/11, trên mạng xã hội và trong dư luận xuất hiện thông tin một công dân cư trú tại xã Ea Ning bị nhiễm HIV và làm lây truyền cho nhiều người. Tin đồn khiến một bộ phận người dân hoang mang, bàn tán, ảnh hưởng đến tâm lý, sinh hoạt và danh dự của người bị nhắc tên.

Trước tình hình này, CDC Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Y tế Cư Kuin và UBND xã Ea Ning làm việc với Trạm Y tế xã để xác minh.

Qua rà soát dữ liệu trên hệ thống quản lý bệnh nhân HIV (HIV INFO 4.0) và hệ thống quản lý điều trị HIV (HMED), Trạm Y tế xã Ea Ning xác định cá nhân bị dư luận nhắc tên không có trong danh sách quản lý người nhiễm HIV và quản lý điều trị.

Về tình hình dịch tễ, ngành Y tế đánh giá tình hình HIV/AIDS trên địa bàn xã Ea Ning đang ổn định, được kiểm soát. Tại thời điểm xác minh, hệ thống giám sát không ghi nhận sự gia tăng bất thường về số ca nhiễm HIV mới, không có nguy cơ bùng phát dịch liên quan đến sự việc.

Công an mời 2 người lên làm việc

Cùng với việc xác minh thông tin chuyên môn, UBND xã Ea Ning đã báo cáo Đảng ủy, tổ chức họp và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp nắm bắt tình hình, rà soát thông tin. Qua trao đổi với Trạm Y tế xã và Công an xã, kết quả xác minh ban đầu cho thấy tin đồn không có cơ sở.

Công an xã Ea Ning đã mời 2 người có liên quan đến việc chia sẻ, bình luận thông tin về vụ việc lên làm việc. Hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý theo quy định; đồng thời tiếp tục xác minh các thông tin liên quan.

Trường hợp phát hiện hành vi cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và an ninh, trật tự tại địa phương, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

CDC Đắk Lắk cho biết, Trạm Y tế xã Ea Ning đã sẵn sàng tư vấn, xét nghiệm tự nguyện và bảo mật cho người dân có tâm lý lo lắng hoặc nghi ngờ phơi nhiễm HIV. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về đường lây truyền HIV, khuyến cáo người dân không suy đoán tình trạng nhiễm bệnh qua lời đồn mà cần xét nghiệm để biết chính xác.

Ngành Y tế cũng đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền kiến thức về HIV/AIDS, không để tin đồn chưa được kiểm chứng lan truyền gây hoang mang; đặc biệt, không công khai danh tính, hình ảnh hoặc thông tin sức khỏe của người liên quan trái quy định pháp luật.

Trước đó, Báo Tiền Phong đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng cho rằng một người sau khi tham gia chơi Pickleball đã làm lây nhiễm HIV cho người khác, trong đó có xã Ea Ning. Trước thông tin này, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Công an xã Ea Ning cũng mời 2 người liên quan đến việc chia sẻ, bình luận thông tin lên làm việc.