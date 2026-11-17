Caryn ra mắt quần thấm hằng ngày - xử lý vấn đề ‘khó nói’ ở người cao tuổi

Sau thời gian nghiên cứu và đầu tư công nghệ mới, thương hiệu tã người lớn số một Việt Nam Caryn cho ra đời sản phẩm Quần thấm hàng ngày - Caryn Like Underwear, giải pháp tiên phong xử lý các bất tiện do tình trạng són tiểu gây ra. Kết hợp khả năng thấm hút với thiết kế mỏng nhẹ, kín đáo, sản phẩm giúp người lớn tuổi chủ động hơn trong cuộc sống, tự tin ra ngoài kết nối, tận hưởng trọn vẹn tuổi hoàng kim.

Caryn hỗ trợ giải quyết triệt để vấn đề khó nói của người cao tuổi

Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng tiểu không tự chủ ảnh hưởng đến khoảng một phần ba người cao tuổi toàn cầu. Tại Việt Nam, són tiểu cũng là vấn đề rất phổ biến, có thể xuất hiện khi ho, hắt hơi, cười to, vận động mạnh hoặc phải nhịn đi vệ sinh quá lâu, gây bất tiện và khiến nhiều người ngại tham gia hoạt động xã hội. Dù khó chịu, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bày tỏ vì xấu hổ, khiến thị trường chưa có sản phẩm nào hỗ trợ giải quyết vấn đề này một cách triệt để.

Nhận ra nỗi bức bối khó nói của người lớn tuổi, Caryn đã nghiên cứu, đầu tư công nghệ và thiết bị mới để tạo ra một sản phẩm vừa thấm hút tốt đem lại cảm giác thoải mái tối đa, vừa mỏng nhẹ để người dùng dễ dàng mang theo & tự tin khi mặc trong các hoạt động xã hội. Đó là Quần thấm hàng ngày - Caryn Like Underwear.

Caryn Like Underwear – giải pháp xử lý vấn đề són tiểu ở người cao tuổi

Công nghệ vượt trội đảm bảo vừa thoải mái, vừa kín đáo

Quần thấm hàng ngày - Caryn Like Underwear có nhiều đặc điểm cực kỳ phù hợp với người gặp tình trạng són tiểu (cả nam và nữ). Điểm nổi bật nhất là lõi thấm mỏng bằng một nửa so với sản phẩm tã quần thông thường, kết hợp ba rãnh ở phần đũng để giảm dày cộm sau khi thấm hút. Thiết kế thun mềm, vừa vặn ôm sát, với màu xám ngọc trai như một chiếc quần trong bình thường, tạo cảm giác thoải mái và kín đáo tối đa. Thiết kế này xóa tan e ngại mặc tã ra ngoài của nhiều người dùng - điều vốn hay khiến họ tự ti, xấu hổ, hạn chế giao tiếp.

Lõi thấm siêu mỏng và thiết kế tinh tế của Caryn Like Underwear giúp người lớn tuổi vượt qua sự ngần ngại khi mặc ra ngoài

Mỏng nhẹ, tiện dụng, nhưng khả năng thấm hút của Quần thấm hàng ngày - Caryn Like Underwear vẫn đặc biệt ấn tượng - lên đến hơn 500ml nước; đảm bảo sự tự tin cho người dùng khi tham gia các hoạt động ở ngoài cả ngày dài. Khả năng đặc biệt này đến từ công nghệ tạo rãnh hình thoi - giúp nước thấm nhanh, phân bố đều và giảm nguy cơ tràn.

Caryn Like Underwear có khả năng thấm hút tốt, khô thoáng, tiện lợi mặc ra ngoài, vận động và giao lưu

Các đặc tính trên tạo nên sự tiện lợi vượt trội so với các giải pháp hiện nay cho tình trạng són tiểu. Ví dụ, băng vệ sinh chỉ phù hợp cho phụ nữ và không được thiết kế để thấm nước; còn việc thay quần cũng trở nên khó khăn, bất tiện nếu người dùng phải ra ngoài trong thời gian dài.

Bà Hà Thanh Hà, 59 tuổi, một trong các khách hàng đầu tiên sử dụng Quần thấm hàng ngày - Caryn like Underwear chia sẻ: “Tôi rất thích tham gia lớp khiêu vũ cho người cao tuổi ở gần nhà, nhưng vấn đề són tiểu khiến mình bị xấu hổ, không dám đăng ký. Hôm trước con gái mua cho sản phẩm này dùng thử để đi du lịch với gia đình, tôi đi bộ cả ngày mà không cần thay quần nên tự tin hơn hẳn. Từ nay đi nhảy hay ra ngoài giao lưu cũng không thấy ngại ngần nữa”.

Đáp ứng đa dạng nhu cầu của người cao tuổi

Quần thấm hàng ngày - Caryn Like Underwear được thiết kế phù hợp với đa dạng dáng người sử dụng, đảm bảo sự thoải mái và sự thuận tiện trong quá trình thay mặc. Sản phẩm có ba cỡ theo vòng bụng: M từ 60–85 cm, L từ 75–100 cm và XL từ 90–125 cm. Người dùng mặc như quần và xé đường hông khi tháo bỏ. Điều này thuận tiện cho cả bản thân người sử dụng chọn lựa, lẫn con cái mua tặng cha mẹ.

Thông qua sản phẩm mới, Caryn tiếp tục hành trình nỗ lực vì cuộc sống hạnh phúc của người cao tuổi Việt Nam, mong muốn góp phần giúp người cao tuổi duy trì sự tự chủ, tự tin tham gia các hoạt động xã hội và tiếp tục theo đuổi niềm vui trọn vẹn dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Để tìm hiểu thêm các hoạt động của Caryn, vui lòng truy cập: https://www.caryn.com.vn/vi/home.html