Những cải tiến giúp Bobby trở thành tã trẻ em hàng đầu được tin dùng tại Việt Nam

Chọn tã cho bé sơ sinh, ba mẹ quan tâm đến rất nhiều yếu tố nhỏ - vùng rốn còn non nớt, làn da thường xuyên tiếp xúc với phân lỏng đến sự thoải mái mỗi lần thay tã. Bobby phát triển các sản phẩm, tính năng từ chính những nhu cầu này: miếng lót sơ sinh, rãnh rốn Oheso, màng thấm phân lỏng giúp giảm phân dính da và Tã quần Mở Một Bên giúp mặc không cần nhấc cao chân; giúp ba mẹ chăm con nhẹ nhàng hơn ngay từ những ngày đầu.

Ba mẹ tìm kiếm điều gì ở một thương hiệu tã sơ sinh hàng đầu?

Khi tìm kiếm loại tã sơ sinh phù hợp nhất cho bé, điều ba mẹ mong muốn là một lựa chọn đủ tin cậy để an tâm sử dụng cho con, với những nhu cầu rất cụ thể:

Phù hợp với cơ thể bé mới chào đời: Sản phẩm cần mềm mại cho làn da mong manh của bé, chú ý đến 1 số vùng đặc biệt như cuống rốn và có độ vừa vặn khi bé nằm, co duỗi chân.

Sản phẩm cần mềm mại cho làn da mong manh của bé, chú ý đến 1 số vùng đặc biệt như cuống rốn và có độ vừa vặn khi bé nằm, co duỗi chân. Xử lý tốt phân lỏng, giảm tình trạng chất bẩn dính trên da gây hăm tã

giảm tình trạng chất bẩn dính trên da gây hăm tã Mỏng nhẹ, mềm mại: Giúp bé dễ chịu khi phải mặc tã thường xuyên.

Giúp bé dễ chịu khi phải mặc tã thường xuyên. Thuận tiện mỗi lần thay: Ba mẹ dễ mặc, dễ căn chỉnh và thao tác nhẹ nhàng khi chăm con.

Đó cũng là những nhu cầu được Bobby chú ý tới xuyên suốt hành trình phát triển sản phẩm. Từng chi tiết được cải tiến để chăm sóc sát hơn với đặc điểm của bé sơ sinh và những tình huống ba mẹ gặp hằng ngày.

Miếng lót sơ sinh Bobby giúp ba mẹ bớt vất vả khi chăm con như thế nào?

Chăm bé mới sinh là chuỗi công việc lặp lại cả ngày lẫn đêm: cho bú, thay tã, vệ sinh rồi giặt giũ. Với cách dùng tã vải làm lớp thấm hút, mỗi lần tã bẩn, mẹ lại phải thay, giặt và phơi khô để chuẩn bị cho lần tiếp theo. Miếng lót sơ sinh Bobby ra mắt từ năm 2003 mang đến lựa chọn dùng một lần, giúp việc thay tã gọn nhẹ hơn, ba mẹ thêm thời gian nghỉ ngơi và gần gũi con.

Bớt công giặt tã: Miếng lót bẩn được bỏ đi sau khi sử dụng, giúp giảm phần việc giặt giũ so với dùng hoàn toàn tã vải.

Miếng lót bẩn được bỏ đi sau khi sử dụng, giúp giảm phần việc giặt giũ so với dùng hoàn toàn tã vải. Thuận tiện khi thay nhiều lần: Mẹ tháo miếng lót đã dùng, vệ sinh cho bé rồi thay miếng mới; tã vải hoặc quần đóng tã bên ngoài chỉ phải thay khi ẩm, bẩn.

Mẹ tháo miếng lót đã dùng, vệ sinh cho bé rồi thay miếng mới; tã vải hoặc quần đóng tã bên ngoài chỉ phải thay khi ẩm, bẩn. Dễ kết hợp với cách chăm con quen thuộc: Miếng lót được đặt và cố định bên trong tã vải hoặc quần đóng tã, giúp mẹ sử dụng thuận tiện.

Rãnh rốn Oheso giúp chăm sóc vùng rốn bé sơ sinh như thế nào?

Trong những ngày đầu đời, vùng cuống rốn nhạy cảm phải được hạn chế tối đa tiếp xúc với tã. Rãnh rốn Oheso trên Miếng lót sơ sinh & Tã dán đến size S Bobby Siêu Khô Thoáng được phát triển để đáp ứng nhu cầu đó:

Tạo khoảng hở tại vị trí rốn: Hạn chế tiếp xúc giữa miếng lót và phần cuống rốn.

Hạn chế tiếp xúc giữa miếng lót và phần cuống rốn. Hỗ trợ giữ vùng rốn thông thoáng: Thiết kế tránh che phủ sát vào vùng rốn khi được mặc đúng vị trí.

Thiết kế tránh che phủ sát vào vùng rốn khi được mặc đúng vị trí. Phù hợp với giai đoạn mới chào đời: Chú trọng một đặc điểm riêng của bé sơ sinh ngay trong cấu trúc sản phẩm.

Bé thường xuyên “xì xoẹt”, tã Bobby cải tiến khả năng thấm hút ra sao?

Phân lỏng ở bé sơ sinh dính vào da là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hăm tã, mẩn ngứa. Màng thấm hút phân lỏng trong bề mặt tã, là cải tiến của Bobby dành cho nhu cầu này:

Hỗ trợ thấm hút phân lỏng: Bề mặt được cải tiến để thấm hút chất lỏng trong phân cực tốt.

Bề mặt được cải tiến để thấm hút chất lỏng trong phân cực tốt. Giảm phân dính trên da: Hạn chế tình trạng chất bẩn lưu lại tại vùng tiếp xúc với da.

Tã quần Mở Một Bên Bobby giải quyết khó khăn gì khi thay tã?

Với ba mẹ lần đầu chăm con, việc luồn chân, kéo tã và căn chỉnh khi bé đang nằm có thể khiến bé không thoải mái, mất giấc ngủ, hay ảnh hưởng đến hệ xương khớp còn yếu của bé

Tã quần Mở Một Bên Bobby là cải tiến của riêng Bobby, lần đầu xuất hiện và đến nay vẫn là duy nhất trên toàn thế giới - nổi bật ở thiết kế một bên hông đóng mở linh hoạt.

Một bên hông có thể đóng mở: Giúp ba mẹ thuận tiện đưa tã vào vị trí và căn chỉnh khi mặc.

Giúp ba mẹ thuận tiện đưa tã vào vị trí và căn chỉnh khi mặc. Mặc không cần nhấc cao chân: Hỗ trợ thao tác nhẹ nhàng, hạn chế làm phiền bé đang nghỉ.

Cải tiến này mở rộng cách chăm sóc bé: sản phẩm vừa cần dễ chịu khi mặc, vừa cần giúp ba mẹ sử dụng thuận tiện trong những lần thay tã lặp lại suốt ngày.

Nếu đang tìm kiếm 1 thương hiệu tã sơ sinh đáng tin cậy, Bobby là thương hiệu đáng đưa vào nhóm lựa chọn ưu tiên nhờ hành trình cải tiến tập trung vào những nhu cầu cụ thể của bé mới chào đời. Từ rãnh rốn Oheso đến màng thấm hút phân lỏng và thiết kế mở một bên, các sản phẩm Bobby giúp ba mẹ hỗ trợ chăm sóc vùng rốn, giữ da sạch thoáng và thay tã nhẹ nhàng hơn. Đó là những giá trị thiết thực để xây dựng sự an tâm ngay từ lần chọn tã đầu tiên.