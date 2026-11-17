Phát hiện 4300 gói dung dịch thuốc lá điện tử trong va li tại sân bay Đà Nẵng

TPO - Ngày 17/11, Cục Hải quan cho hay, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng vừa phát hiện 424 cây nghi là thuốc lá nung nóng và 4.300 gói dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử trong hành lý của hai hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc.

Ngày 8/11, khi làm thủ tục cho chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hành lý của hai hành khách quốc tịch Hàn Quốc.

Lực lượng chức năng phát hiện 424 cây nghi là thuốc lá nung nóng và 4.300 gói dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử.

Lực lượng chức năng kiểm tra 6 vali của hai hành khách này. Kết quả kiểm đếm cho thấy 424 cây nói trên gồm 4.240 bao sản phẩm mang các nhãn hiệu Terea, Miix, Fiit và Aiim. Ngoài số sản phẩm đóng bao và các gói dung dịch, lực lượng chức năng còn phát hiện 4 thiết bị điện tử.

Hai hành khách không khai báo hải quan đối với số hàng này và không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Theo lời khai ban đầu của hai hành khách, số hàng được mang vào Việt Nam để tiêu thụ.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ số hàng và chuyển giao vụ việc cho cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định khởi tố liên quan đến vụ việc.

Cục Hải quan cho biết thêm, Việt Nam cấm nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội. Hai mặt hàng này thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22/7/2026 của Chính phủ. Vì vậy, hành khách không được mang các sản phẩm này vào Việt Nam, kể cả để sử dụng cá nhân.

Đối với sản phẩm dạng dung dịch, Nghị định số 371/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định dung dịch thuốc lá điện tử có thể chứa hoặc không chứa nicotine. Vì vậy, hành khách không thể chỉ căn cứ vào dòng chữ “không chứa nicotine” trên bao bì để xác định sản phẩm được phép mang vào Việt Nam.