Lên Telegram mua thông tin thẻ Visa, Mastercard để bán kiếm lời

TPO - Từ các hội, nhóm trên Telegram, Hoàng Đức Huy (trú tại xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ) tìm người rao bán thông tin thẻ Visa, Mastercard của người nước ngoài, mua về lưu trong máy tính và điện thoại rồi bán lại kiếm lời. Điều tra mở rộng, công an xác định Huy đã chuyển 7 thông tin thẻ cho Chu Mạnh Hùng; Hùng khai đang lưu 108 thông tin thẻ để chạy quảng cáo Facebook.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phát hiện Hoàng Đức Huy (SN1996) trú tại thôn Thanh Hà, xã Chí Tiên có biểu hiện thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế. Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Hoàng Đức Huy để làm việc.

Hai đối tượng Hoàng Đức Huy (trái) và Chu Mạnh Hùng (phải). Ảnh: Phương Thảo

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận, từ năm 2022 đến tháng 7/2026, thông qua tìm hiểu trên các nền tảng mạng xã hội, đối tượng biết việc sử dụng tài khoản thẻ thanh toán quốc tế Visa, Mastercard để thanh toán chi phí quảng cáo trên Facebook. Huy sau đó tìm kiếm các hội, nhóm trên Telegram, liên hệ với những tài khoản rao bán thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người nước ngoài để mua lại, lưu trữ trên máy tính và điện thoại cá nhân, sau đó bán cho người khác nhằm kiếm lời.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/8, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự; ngày 7/8, khởi tố bị can đối với Hoàng Đức Huy và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác định Huy đã chuyển 7 thông tin thẻ thanh toán quốc tế cho Chu Mạnh Hùng (SN2000) trú tại thôn Quang Trung, xã Chí Tiên thông qua ứng dụng Telegram. Làm việc với cơ quan Công an, Hùng thừa nhận đã nhận số thông tin thẻ trên từ Huy; đồng thời khai nhận bản thân còn thu thập, lưu trữ 108 thông tin thẻ thanh toán quốc tế Visa, Mastercard trên máy tính xách tay cá nhân để sử dụng vào mục đích chạy quảng cáo trên Facebook.

Ngày 9/10, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Chu Mạnh Hùng và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo việc thu thập, lưu trữ, mua bán hoặc chuyển giao thông tin thẻ của người khác khi chưa được phép có thể tạo điều kiện cho giao dịch gian lận, gây thiệt hại cho chủ thẻ. Người dân không chia sẻ số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật, mã OTP hay thông tin đăng nhập ngân hàng; không tham gia các hội, nhóm rao bán dữ liệu tài chính không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện giao dịch bất thường, chủ thẻ cần liên hệ ngân hàng để khóa thẻ và xử lý kịp thời. Các tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu mua bán thông tin thẻ nên được lưu lại thông tin liên quan và báo cho cơ quan công an.